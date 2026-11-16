Má zlato, aké nemá ani Bátovská Fialková. Juniorka si vybojovala Svetový pohár

Na nominačné preteky necestovala pod tlakom, že musí uspieť. Biatlonistka Michaela Straková len tento rok prešla medzi juniorky a sama si hovorila, že má ešte dosť času.
Z rakúskeho Obertilliachu sa napriek tomu vracia s miestenkou, o ktorú bojovalo jedenásť Sloveniek a získali ju iba štyri.
Dvojnásobná majsterka sveta v kategórii kadetiek si premiéru medzi elitou odbije už v úvodnom kole Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti, a to hneď vo vytrvalostných pretekoch – v disciplíne, v ktorej v marci získala pre Slovensko historické zlato.
„Nebola som presvedčená, že túto sezónu tam pôjdem. Ale vyšlo to, tak si to pôjdem skúsiť,“ povedala pre web Slovenského biatlonu.
Program 1. kola SP v Kontiolahti
štvrtok 26. novembra - 16:15 vytrvalostné preteky muži
piatok 27. novembra - 16:15 vytrvalostné preteky ženy
sobota 28. novembra - 13:10 štafeta dvojíc
sobota 28. novembra - 15:15 zmiešaná štafeta
nedeľa 29. novembra - 13:00 rýchlostné preteky muži
nedeľa 29. novembra - 16:15 rýchlostné preteky ženy
Tri chyby a aj tak tretia
Slovenské biatlonistky súperili počas víkendu o štyri miesta vo Svetovom pohári a tri v IBU pohári. Na štarte chýbala Anastasia Kuzminová, ktorá má účasť v IBU pohári istú. V sobotu absolvovali skrátené vytrvalostné preteky, v nedeľu šprint. Na štarte stáli aj Nemky, Slovinky či Američanky.
Straková v sobotu trikrát minula, z toho dvakrát pri prvej streľbe v stoji. Každá chyba znamenala prirážku 45 sekúnd. Napriek tomu skončila zo Sloveniek tretia, minútu a desať sekúnd za víťaznou Máriou Remeňovou.
Za Emou Kapustovou, ktorá urobila jedinú chybu, zaostala iba o dvanásť sekúnd. Zuzanu Remeňovú a Tamaru Molentovú nechala za sebou.
Rozhodol beh. Juniorka ním zaskočila aj staršie krajanky. V tíme boli zvedaví, či dojem z prvého dňa potvrdí aj v šprinte. Potvrdila ho. Pri streľbe v ľahu si dala načas, no všetkých päť terčov padlo. V stoji minula dvakrát a v cieli stratila 23 sekúnd na najlepšiu Slovenku Zuzanu Remeňovú.
Kapustová bola pred ňou o deväť sekúnd, hoci strieľala o jednu ranu presnejšie. Bežecky ju však Straková prevýšila aj druhýkrát.
„Určite som spokojná. Bežalo sa mi fajn, aj lyže boli dobré, takže sa to asi odrazilo na behu. Cítila som sa dobre,“ hodnotila.
„Škoda tej streľby. Na stojkách boli také hlúpe chybičky, ktorých sa musím do budúcnosti vyvarovať. Ale som spokojná.“
Nešla tam s tým, že musí
O tom, že by sa pre ňu mohla otvoriť cesta medzi elitu, sa v jej okolí hovorilo už pred odchodom do Rakúska. Sama si to však nepripúšťala.
„Hovorili mi, že sa možno naskytne možnosť ísť na Svetový pohár. Ja som však nebola nastavená tak, že túto sezónu musím ísť alebo že veľmi chcem,“ priznala.
Premiéru berie najmä ako skúsenosť. „Určite bude super vyskúšať si to. Keď tam už pôjdem ako žena, aspoň budem vedieť, do čoho idem.“
Podobne pokojne pritom zvláda aj preteky. Strelecký tréner Marek Matiaško o nej v marci pre Sportnet so smiechom povedal, že má „poškodenú nervovú sústavu – v dobrom“.
„Na poslednú položku príde ako na prvú. Normálny človek si začne uvedomovať vážnosť situácie. Ona nie. Nezosype sa,“ opísal vtedy.
Prvá Slovenka so zlatom
Meno Michaely Strakovej poznajú fanúšikovia biatlonu najmä z uplynulej zimy. Na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v nemeckom Arberi vyhrala v kategórii kadetiek vytrvalostné preteky s výrazným náskokom.
Bolo to prvé slovenské zlato z juniorského šampionátu. Nemá ho ani Paulína Bátovská Fialková, ani Ema Kapustová.
O pár dní neskôr pridala druhé, keď v šprinte spojila čistú streľbu s najrýchlejším behom.
„Ukázala, že v tejto kategórii a v tomto čase je najlepšia na svete,“ hodnotil Matiaško.
Už rok predtým získala dve zlaté medaily na Európskom olympijskom festivale mládeže v gruzínskom Bakuriani.
Pritom nezačínala ako biatlonistka. Od deviatich rokov sa venovala bežeckému lyžovaniu v ŠKP Banská Bystrica. Strieľať začala až okolo dvanástich či trinástich rokov, keď sa klub preorientoval na biatlon.
Práve bežecký základ je dodnes jej najväčšou zbraňou. V Obertilliachu to videli aj skúsenejšie reprezentantky.
Čo fungovalo, nemenili
Nominačné preteky ukázali, že sa medziročne opäť posunula. Dôvody opisuje jednoducho.
„Od tejto sezóny pracujeme s Michalom Adamovom aj s Maťom Kazárom a takisto s mojím ocinom. Išlo to podľa plánu. Asi vidno, že na tom robíme a ide to dopredu, takže to je len dobre,“ vraví.
Jej otec Michal Straka po marcovom zlate vysvetľoval, že dcére postupne navyšujú tréningový objem. Cieľom je, aby sa približne o tri roky dostala na 800 až 900 hodín ročne, ktoré dnes absolvujú ženy.
Na strelnici stavili na kvalitu pred rýchlosťou. Radšej pomalšia položka, ale s nulou. Ani pred touto sezónou do streľby výrazne nezasahovali.
„Nastavenie sme až tak nemenili. Minulý rok to fungovalo a padalo mi to, tak sme nechceli robiť veľké zmeny. Ale je pravda, že sme s Maťom (pozn. red.: s Kazárom) pracovali aj na iných veciach. Pokiaľ to bude padať, je to dobré,“ dodala.
V Obertilliachu ju trápila najmä stojka. Z piatich chýb za víkend urobila štyri v stoji, v ľahu minula jediný terč.
Svet žien je ešte ďaleko
Z kategórie kadetiek preskakuje rovno medzi ženy. Aký veľký je to skok, pripomínal jej otec Michal Straka už po marcovom zlate v Arberi.
„Keď sa pozrieme na výsledky junioriek a potom žien, ten svet je ešte strašne ďaleko. Roboty je pred ňou strašne veľa,“ povedal vtedy pre slovenskybiatlon.sk.
Tréner Matiaško bol optimistickejší. Podľa neho nemusí byť prechod do vyššej kategórie taký dramatický, ako sa na Slovensku zvykne hovoriť – ak ju nezastaví zranenie alebo choroba.
Prvú odpoveď dostane skôr, než sama čakala. Na Svetový pohár pocestuje spolu so sestrami Remeňovými a Kapustovou.
V Kontiolahti sa predstaví vo vytrvalostných aj v rýchlostných pretekoch. V oboch disciplínach sa v marci stala majsterkou sveta kadetiek.
Medzi mužmi bez prekvapení
Muži absolvovali nominačné preteky v nórskom Sjusjoene, kde súperili o tri miesta vo Svetovom pohári. V šprinte jasne zvíťazil Jakub Borguľa, v nedeľných stíhacích pretekoch dosiahli najlepší čas zhodne Šimon Adamov a Martin Maťko. Práve táto trojica pocestuje do Kontiolahti.
Nominácia biatlonistov na úvod SP:
Ženy - Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová, Michaela Straková
Muži - Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Martin Maťko
Najviac sa o miestenku musel strachovať Adamov. V šprinte skončil po troch chybách až piaty a vo veternej nedeli minul na úvodnej streľbe v ľahu dva terče. Potom však strieľal lepšie, pridal solídny beh a nomináciu si zachránil.
Prekvapil Markus Sklenárik. Prvoročný junior skončil v šprinte tretí, iba štyri sekundy za Maťkom, a v stíhacích pretekoch zaostal za tretím Borguľom o dvanásť sekúnd. Nominácia mu tesne ušla.
Sezónu začne v IBU pohári spolu s Michalom Adamovom, Matejom Badáňom a dorastencami Oliverom Gajdošovcim a Jánom Kováčom. Medzi elitou sa však môže predstaviť už čoskoro – napríklad v štafete.