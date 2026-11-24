Kalendár Svetového pohára v biatlone v sezóne 2026/2027 má desať zastávok.
Sezóna odštartuje 26. novembra vo fínskom Kontiolahti a vyvrcholí podujatím v Osle, ktoré je na programe od 18. do 21. marca 2027.
V neolympijskej sezóne sa uskutočnia aj majstrovstvá sveta v biatlone, ktoré bude hostiť estónske stredisko Otepää. O cenné kovy sa od 10. do 21. februára bude bojovať v celkovo 12 disciplínach.
Obhajcami veľkých krištáľových glóbusov sú reprezentanti Francúzska - medzi mužmi triumfoval Eric Perrot, u žien zvíťazila Lou Jeanmonnotová.
Do pretekov Svetového pohára už nezasiahne Paulína Bátovská Fialková, ktorá po uplynulom ročníku ukončila aktívnu profesionálnu kariéru.
Ďalšiu sezónu medzi seniormi absolvujú Ema Kapustová či Jakub Borguľa, ktorí budú lídrami ženskej, respektíve mužskej reprezentácie.
Nominácia Slovenska na 1. kolo SP 2026/2027
Ženy: Mária Remeňová, Zuzana Remeňová, Ema Kapustová, Michaela Straková
Muži: Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Martin Maťko
Postupne by sa do Svetového pohára chcela prebojovať Anastastia Kuzminová, ktorá začne sezónu v IBU Cupe. Naopak, v Kontiolahti si popri Kapustovej a sestrách Remeňových odkrúti premiéru Michaela Straková.
"Našim cieľom Vízie 2030 je zabezpečiť profesionalizáciu biatlonu, aby sme o štyri roky mali plnohodnotný profesionálny tím. V tejto sezóne budeme mať vo Svetovom pohári najmladšie tímy.
Treba tomu prispôsobiť aj očakávania pri tých top krajinách, ktoré majú najlepších aj vo veku okolo tridsiatky," povedal prezident SZB Peter Vozár.
Pozrite si kompletný kalendár Svetového pohára v biatlone 2026/2027.
Svetový pohár v biatlone - program, výsledky, preteky, kalendár - sezóna 2026/2027
November 2026
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
26. nov
16:15
Kontiolahti (Fín.)
Individuálne preteky (m)
27. nov
16:15
Kontiolahti (Fín.)
Individuálne preteky (ž)
28. nov
13:10
Kontiolahti (Fín.)
Single mix štafeta (m + ž)
28. nov
15:15
Kontiolahti (Fín.)
Mix štafeta (m + ž)
29. nov
13:00
Kontiolahti (Fín.)
Šprint (m)
29. nov
16:15
Kontiolahti (Fín.)
Šprint (ž)
December 2026
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
4. dec
11:25
Hochfilzen (Rak.)
Šprint (ž)
4. dec
14:15
Hochfilzen (Rak.)
Šprint (m)
5. dec
12:15
Hochfilzen (Rak.)
Stíhacie preteky (ž)
5. dec
14:30
Hochfilzen (Rak.)
Stíhacie preteky (m)
6. dec
11:30
Hochfilzen (Rak.)
Štafeta (ž)
6. dec
14:15
Hochfilzen (Rak.)
Štafeta (m)
10. dec
14:15
Annecy (Fr.)
Šprint (ž)
11. dec
14:15
Annecy (Fr.)
Šprint (m)
12. dec
12:15
Annecy (Fr.)
Stíhacie preteky (ž)
12. dec
14:45
Annecy (Fr.)
Stíhacie preteky (m)
13. dec
12:15
Annecy (Fr.)
Hromadný štart (ž)
13. dec
14:45
Annecy (Fr.)
Hromadný štart (m)
Január 2027
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
2. jan
11:25
Pokljuka (Slo.)
Šprint (m)
2. jan
14:10
Pokljuka (Slo.)
Šprint (ž)
3. jan
11:35
Pokljuka (Slo.)
Štafeta (m)
3. jan
14:15
Pokljuka (Slo.)
Štafeta (ž)
6. jan
14:15
Ruhpolding (Nem.)
Štafeta (ž)
7. jan
14:15
Ruhpolding (Nem.)
Štafeta (m)
8. jan
14:15
Ruhpolding (Nem.)
Šprint (ž)
9. jan
14:30
Ruhpolding (Nem.)
Šprint (m)
10. jan
12:00
Ruhpolding (Nem.)
Stíhacie preteky (ž)
10. jan
14:45
Ruhpolding (Nem.)
Stíhacie preteky (m)
14. jan
14:15
Antholz (Tal.)
Individuálne preteky (m)
15. jan
14:15
Antholz (Tal.)
Individuálne preteky (ž)
16. jan
11:45
Antholz (Tal.)
Single mix štafeta (m + ž)
16. jan
14:30
Antholz (Tal.)
Mix štafeta (m + ž)
17. jan
12:45
Antholz (Tal.)
Hromadný štart (m)
17. jan
15:00
Antholz (Tal.)
Hromadný štart (ž)
21. jan
16:30
Nove Mesto (ČR)
Šprint (ž)
22. jan
16:30
Nove Mesto (ČR)
Šprint (m)
23. jan
14:45
Nove Mesto (ČR)
Hromadný štart (ž)
23. jan
17:00
Nove Mesto (ČR)
Štafeta (m)
24. jan
14:35
Nove Mesto (ČR)
Štafeta (ž)
24. jan
17:10
Nove Mesto (ČR)
Hromadný štart (m)
Február 2027 - MS v biatlone
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
10. feb
16:10
Otepää (Est.)
Mix štafeta (m + ž)
12. feb
16:30
Otepää (Est.)
Šprint (m)
13. feb
17:00
Otepää (Est.)
Šprint (ž)
14. feb
16:05
Otepää (Est.)
Stíhacie preteky (m)
14. feb
18:30
Otepää (Est.)
Stíhacie preteky (ž)
16. feb
17:10
Otepää (Est.)
Single mix štafeta (m + ž)
17. feb
17:10
Otepää (Est.)
Individuálne preteky (m)
18. feb
17:10
Otepää (Est.)
Individuálne preteky (ž)
19. feb
17:30
Otepää (Est.)
Štafeta (m)
20. feb
17:30
Otepää (Est.)
Štafeta (ž)
21. feb
15:45
Otepää (Est.)
Hromadný štart (m)
21. feb
18:10
Otepää (Est.)
Hromadný štart (ž)
Marec 2027
Dátum
Čas
Mesto/Krajina
Disciplína
Detail
4. mar
14:45
Oberhof (Nem.)
Šprint (m)
5. mar
14:10
Oberhof (Nem.)
Šprint (ž)
6. mar
13:45
Oberhof (Nem.)
Stíhacie preteky (m)
6. mar
16:00
Oberhof (Nem.)
Stíhacie preteky (ž)
7. mar
12:45
Oberhof (Nem.)
Štafeta (m)
7. mar
15:50
Oberhof (Nem.)
Štafeta (ž)
11. mar
16:10
Östersund (Švéd.)
Individuálne preteky (ž)
12. mar
16:10
Östersund (Švéd.)
Individuálne preteky (m)
13. mar
14:30
Östersund (Švéd.)
Single mix štafeta (m + ž)
13. mar
17:10
Östersund (Švéd.)
Mix štafeta (m + ž)
14. mar
14:30
Östersund (Švéd.)
Hromadný štart (ž)
14. mar
17:10
Östersund (Švéd.)
Hromadný štart (m)
18. mar
16:30
Oslo (Nór.)
Šprint (m)
19. mar
16:30
Oslo (Nór.)
Šprint (ž)
20. mar
14:45
Oslo (Nór.)
Stíhacie preteky (m)
20. mar
17:00
Oslo (Nór.)
Stíhacie preteky (ž)
21. mar
13:30
Oslo (Nór.)
Hromadný štart (m)
21. mar
16:00
Oslo (Nór.)
Hromadný štart (ž)