Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti vytrvalostnými pretekmi žien na 15 km.
Na štart sa postaví štvorica Sloveniek: Ema Kapustová, Mária Remeňová, Zuzana Remeňová a Michaela Straková.
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ONLINE: Vytrvalostné preteky žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, piatok, výsledky)
Biatlon 2026
27.11.2026 o 16:15
Individuálne preteky žien 15 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Česká a slovenská stopa:
Česká republika:
6. Jessica Jislová
36. Lucie Charvátová
51. Kateřina Pavlů
58. Tereza Voborníková
92. Lucie Jandurová
Slovensko:
25. Ema Kapustová
68. Mária Remeňová
80. Zuzana Remeňová
102. Michaela Straková
Česká republika:
6. Jessica Jislová
36. Lucie Charvátová
51. Kateřina Pavlů
58. Tereza Voborníková
92. Lucie Jandurová
Slovensko:
25. Ema Kapustová
68. Mária Remeňová
80. Zuzana Remeňová
102. Michaela Straková
Favoritky na vítězství jsou v podobném okruhu jako konečného pořadí individuálů a celého světového poháru loňského ročníku. Vysoko bude mířit aktuální držitelka obojího výše uvedeného Lou Jeanmonnotová z Francie. Ovšem země galského kohouta má tak skvělé biatlonistky, že může vyhrát prakticky kdokoliv z jejich týmu.
Nezapomínejme na švédské sestry Elviru a Hannu Öbergovy nebo na Suvi Minkkinenovou, která se bude chtít v domácím prostředí ukázat. K širšímu okruhu favoritek by mohla patřit i Tereza Voborníková, která se v březnovém posledním individuálu umístila na skvělém čtvrtém místě. Pozor si rozhodně dejme také na německé biatlonistky, které budou chtít znovu pošilhávat na vrchol, zejména tedy Vanessa Voigtová.
Nezapomínejme na švédské sestry Elviru a Hannu Öbergovy nebo na Suvi Minkkinenovou, která se bude chtít v domácím prostředí ukázat. K širšímu okruhu favoritek by mohla patřit i Tereza Voborníková, která se v březnovém posledním individuálu umístila na skvělém čtvrtém místě. Pozor si rozhodně dejme také na německé biatlonistky, které budou chtít znovu pošilhávat na vrchol, zejména tedy Vanessa Voigtová.
Konečné pořadí individuálních závodů 2025/2026:
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 136 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 134 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 127 b
4. Hanna Öbergová (SWE) 125 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 106 b
6. Tereza Voborníková (CZE) 103 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 95 b
8. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
9. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 87 b
10. Camille Benedová (FRA) 84 b
...
33. Ema Kapustová (SVK) 31 b
44. Ilona Plecháčová (CZE) 23 b
47. Mária Remeňová (SVK) 21 b
48. Lucie Charvátová (CZE) 20 b
51. Tereza Vinklárková (CZE) 18 b
62. Jessica Jislová (CZE) 12 b
75. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 136 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 134 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 127 b
4. Hanna Öbergová (SWE) 125 b
5. Dorothea Wiererová (ITA) 106 b
6. Tereza Voborníková (CZE) 103 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 95 b
8. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 90 b
9. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 87 b
10. Camille Benedová (FRA) 84 b
...
33. Ema Kapustová (SVK) 31 b
44. Ilona Plecháčová (CZE) 23 b
47. Mária Remeňová (SVK) 21 b
48. Lucie Charvátová (CZE) 20 b
51. Tereza Vinklárková (CZE) 18 b
62. Jessica Jislová (CZE) 12 b
75. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Konečné pořadí světového poháru 2025/2026:
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 1135 b
2. Hanna Öbergová (SWE) 958 b
3. Lisa Vittozziová (ITA) 935 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 922 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 881 b
6. Julia Simonová (FRA) 827 b
7. Anna Magnussonová (SWE) 803 b
8. Océane Michelonová (FRA) 651 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 639 b
10. Camille Benedová (FRA) 600 b
...
12. Tereza Voborníková (CZE) 510 b
15. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 405 b
30. Lucie Charvátová (CZE) 224 b
42. Markéta Davidová (CZE) 145 b
57. Ema Kapustová (SVK) 80 b
65. Anastasija Kuzminová (SVK) 59 b
71. Tereza Vinklárková (CZE) 47 b
76. Mária Remeňová (SVK) 32 b
79. Ilona Plecháčová (CZE) 29 b
89. Jessica Jislová (CZE) 12 b
95. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 1135 b
2. Hanna Öbergová (SWE) 958 b
3. Lisa Vittozziová (ITA) 935 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 922 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 881 b
6. Julia Simonová (FRA) 827 b
7. Anna Magnussonová (SWE) 803 b
8. Océane Michelonová (FRA) 651 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 639 b
10. Camille Benedová (FRA) 600 b
...
12. Tereza Voborníková (CZE) 510 b
15. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 405 b
30. Lucie Charvátová (CZE) 224 b
42. Markéta Davidová (CZE) 145 b
57. Ema Kapustová (SVK) 80 b
65. Anastasija Kuzminová (SVK) 59 b
71. Tereza Vinklárková (CZE) 47 b
76. Mária Remeňová (SVK) 32 b
79. Ilona Plecháčová (CZE) 29 b
89. Jessica Jislová (CZE) 12 b
95. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
Dobrý den, ještě jednou vítejte u úvodního závodu světového poháru v biatlonu. Po mužském individuálním závodu, ve kterém vyhrál americký biatlonista Campbell Wright, přijde na řadu také závod ženský. Věřme, že českým biatlonistkám se bude dařit více než mužům, za které bodoval 35. místem pouze Michal Krčmář. Začínáme v 16:15 hodin.
Startovní listina
1. Milena Todorovová (BUL)
2. Judita Traubaitéová (LTU)
3. Lotte Lieová (BEL)
4. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
5. Lucinda Andersonová (USA)
6. Jessica Jislová (CZE)
7. Pascale Paradisová (CAN)
8. Juni Arnekleivová (NOR)
9. Anastasija Merkušynová (UKR)
10. Julia Kinková (GER)
11. Lena Repincová (SLO)
12. Alina Stremousová (MDA)
13. Dunja Zdoucová (AUT)
14. Gilonne Guigonnatová (FRA)
15. Johanna Skottheimová (SWE)
16. Regina Ermitsová (EST)
17. Inka Hämäläinenová (FIN)
18. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
19. Natalia Sidorowiczová (POL)
20. Polona Klemenčičová (SLO)
21. Lea Meierová (SUI)
22. Deedra Irwinová (USA)
23. Baiba Bendiková (LAT)
24. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
25. Ema Kapustová (SVK)
26. Amy Basergaová (SUI)
27. Hannah Auchentallerová (ITA)
28. Julia Tannheimerová (GER)
29. Tuuli Tomingasová (EST)
30. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
31. Valentina Dimitrovová (BUL)
32. Janina Hettichová-Walzová (GER)
33. Eliza Bleideleová (LAT)
34. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
35. Paula Botetová (FRA)
36. Lucie Charvátová (CZE)
37. Chloe Levinsová (USA)
38. Ella Halvarssonová (SWE)
39. Michela Carraraová (ITA)
40. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
41. Anika Kožicová (CRO)
42. Lisa Vittozziová (ITA)
43. Johanna Nordqvistová (SWE)
44. Maren Kirkeeideová (NOR)
45. Joanna Jakielová (POL)
46. Anna Magnussonová (SWE)
47. Anna Andexerová (AUT)
48. Vanessa Voigtová (GER)
49. Nadia Moserová (CAN)
50. Camille Benedová (FRA)
51. Kateřina Pavlů (CZE)
52. Lou Jeanmonnotová (FRA)
53. Kamila Żuková (POL)
54. Océane Michelonová (FRA)
55. Marlene Fichtnerová (GER)
56. Elvira Öbergová (SWE)
57. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
58. Tereza Voborníková (CZE)
59. Sonja Leinamová (FIN)
60. Suvi Minkkinenová (FIN)
61. Venla Lehtonenová (FIN)
62. Julia Simonová (FRA)
63. Susan Külmová (EST)
64. Anna Gandlerová (AUT)
65. Martina Trabucchiová (ITA)
66. Lora Hristovová (BUL)
67. Aita Gasparinová (SUI)
68. Mária Remeňová (SVK)
69. Siri Skarová (NOR)
70. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
71. Anna Juppeová (AUT)
72. Erika Jänkäová (FIN)
73. Fabiana Carpellaová (ITA)
74. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)
75. Tamara Steinerová (AUT)
76. Anna Mąková (POL)
77. Lydia Mettlerová (SUI)
78. Tetiana Tarasjuková (UKR)
79. Samuela Comolová (ITA)
80. Zuzana Remeňová (SVK)
81. Marija Zdravkovová (BUL)
82. Anna Weidelová (GER)
83. Margie Freedová (USA)
84. Hanna-Brita Kaasiková (EST)
85. Sandra Bulinová (LAT)
86. Olena Horodná (UKR)
87. Ajša Rakiševová (KAZ)
88. Shawna Pendryová (GBR)
89. Darja Kliminová (KAZ)
90. Chloe Dupontová (GBR)
91. Laura Kinybajevová (KAZ)
92. Lucie Jandurová (CZE)
93. Ču-mi Čong (KOR)
94. Manca Casermanová (SLO)
95. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
96. Lidija Barauskieneová (LTU)
97. Eve Bouvardová (BEL)
98. Darja Dolidovičová (BRT)
99. Marisa Emontsová (BEL)
100. Gillian Gowlingová (CAN)
101. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
102. Michaela Straková (SVK)
103. Ela Severová (SLO)
1. Milena Todorovová (BUL)
2. Judita Traubaitéová (LTU)
3. Lotte Lieová (BEL)
4. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
5. Lucinda Andersonová (USA)
6. Jessica Jislová (CZE)
7. Pascale Paradisová (CAN)
8. Juni Arnekleivová (NOR)
9. Anastasija Merkušynová (UKR)
10. Julia Kinková (GER)
11. Lena Repincová (SLO)
12. Alina Stremousová (MDA)
13. Dunja Zdoucová (AUT)
14. Gilonne Guigonnatová (FRA)
15. Johanna Skottheimová (SWE)
16. Regina Ermitsová (EST)
17. Inka Hämäläinenová (FIN)
18. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
19. Natalia Sidorowiczová (POL)
20. Polona Klemenčičová (SLO)
21. Lea Meierová (SUI)
22. Deedra Irwinová (USA)
23. Baiba Bendiková (LAT)
24. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
25. Ema Kapustová (SVK)
26. Amy Basergaová (SUI)
27. Hannah Auchentallerová (ITA)
28. Julia Tannheimerová (GER)
29. Tuuli Tomingasová (EST)
30. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
31. Valentina Dimitrovová (BUL)
32. Janina Hettichová-Walzová (GER)
33. Eliza Bleideleová (LAT)
34. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
35. Paula Botetová (FRA)
36. Lucie Charvátová (CZE)
37. Chloe Levinsová (USA)
38. Ella Halvarssonová (SWE)
39. Michela Carraraová (ITA)
40. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
41. Anika Kožicová (CRO)
42. Lisa Vittozziová (ITA)
43. Johanna Nordqvistová (SWE)
44. Maren Kirkeeideová (NOR)
45. Joanna Jakielová (POL)
46. Anna Magnussonová (SWE)
47. Anna Andexerová (AUT)
48. Vanessa Voigtová (GER)
49. Nadia Moserová (CAN)
50. Camille Benedová (FRA)
51. Kateřina Pavlů (CZE)
52. Lou Jeanmonnotová (FRA)
53. Kamila Żuková (POL)
54. Océane Michelonová (FRA)
55. Marlene Fichtnerová (GER)
56. Elvira Öbergová (SWE)
57. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
58. Tereza Voborníková (CZE)
59. Sonja Leinamová (FIN)
60. Suvi Minkkinenová (FIN)
61. Venla Lehtonenová (FIN)
62. Julia Simonová (FRA)
63. Susan Külmová (EST)
64. Anna Gandlerová (AUT)
65. Martina Trabucchiová (ITA)
66. Lora Hristovová (BUL)
67. Aita Gasparinová (SUI)
68. Mária Remeňová (SVK)
69. Siri Skarová (NOR)
70. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
71. Anna Juppeová (AUT)
72. Erika Jänkäová (FIN)
73. Fabiana Carpellaová (ITA)
74. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)
75. Tamara Steinerová (AUT)
76. Anna Mąková (POL)
77. Lydia Mettlerová (SUI)
78. Tetiana Tarasjuková (UKR)
79. Samuela Comolová (ITA)
80. Zuzana Remeňová (SVK)
81. Marija Zdravkovová (BUL)
82. Anna Weidelová (GER)
83. Margie Freedová (USA)
84. Hanna-Brita Kaasiková (EST)
85. Sandra Bulinová (LAT)
86. Olena Horodná (UKR)
87. Ajša Rakiševová (KAZ)
88. Shawna Pendryová (GBR)
89. Darja Kliminová (KAZ)
90. Chloe Dupontová (GBR)
91. Laura Kinybajevová (KAZ)
92. Lucie Jandurová (CZE)
93. Ču-mi Čong (KOR)
94. Manca Casermanová (SLO)
95. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
96. Lidija Barauskieneová (LTU)
97. Eve Bouvardová (BEL)
98. Darja Dolidovičová (BRT)
99. Marisa Emontsová (BEL)
100. Gillian Gowlingová (CAN)
101. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
102. Michaela Straková (SVK)
103. Ela Severová (SLO)
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:15.