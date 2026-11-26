Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes štartuje vo fínskom stredisku Kontiolahti vytrvalostnými pretekmi mužov na 20 km.
V slovenskej nominácii sú Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Martin Maťko.
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ONLINE: Vytrvalostné preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, štvrtok, výsledky)
Biatlon 2026
26.11.2026 o 16:15
Individuálne preteky mužov 20 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
České barvy budou hájit Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska a Mikuláš Karlík. Dobré rozpoložení před sezonou ukázal především Hornig, devatenáctý muž konečného pořadí minulého Světového poháru. Ve finském Vuokatti vyhrál oba kontrolní závody, nejprve sprint a následně také závod s hromadným startem.
Jako první z Čechů vyrazí Jonáš Mareček s číslem 13, následovat bude Michal Krčmář s osmnáctkou. Vítězslav Hornig obdržel číslo 36, Tomáš Mikyska 49 a českou pětici uzavře Mikuláš Karlík s číslem 82.
Jako první z Čechů vyrazí Jonáš Mareček s číslem 13, následovat bude Michal Krčmář s osmnáctkou. Vítězslav Hornig obdržel číslo 36, Tomáš Mikyska 49 a českou pětici uzavře Mikuláš Karlík s číslem 82.
Velkou pozornost bude poutat Éric Perrot, který vstupuje do sezony jako obhájce velkého křišťálového glóbu. Francouz v minulém ročníku ovládl také hodnocení vytrvalostních závodů, stíhaček a hromadných startů. Na Kontiolahti má navíc výborné vzpomínky: letos v březnu zde dvacetikilometrový závod vyhrál s bezchybnou střelbou a právě tím si zajistil malý glóbus za tuto disciplínu.
Silnou konkurenci bude mít především v norské reprezentaci. Johan-Olav Botn získal v únoru olympijské zlato právě ve vytrvalostním závodě, ve kterém sestřelil všech dvacet terčů a porazil stříbrného Perrota. Bronz tehdy vybojoval Sturla Holm Lægreid, jenž následně zakončil sezonu na druhém místě celkového pořadí Světového poháru před třetím Botnem. Oba Norové tak mají v této disciplíně výsledky, které je řadí mezi hlavní soupeře francouzského obhájce.
Na startu nechybí ani Tommaso Giacomel, který v minulém ročníku získal čtyři individuální vítězství ve Světovém poháru. Mezi další výrazná jména patří Sebastian Samuelsson, Quentin Fillon Maillet nebo Vetle Sjåstad Christiansen, třetí muž březnového vytrvalostního závodu v Kontiolahti.
Silnou konkurenci bude mít především v norské reprezentaci. Johan-Olav Botn získal v únoru olympijské zlato právě ve vytrvalostním závodě, ve kterém sestřelil všech dvacet terčů a porazil stříbrného Perrota. Bronz tehdy vybojoval Sturla Holm Lægreid, jenž následně zakončil sezonu na druhém místě celkového pořadí Světového poháru před třetím Botnem. Oba Norové tak mají v této disciplíně výsledky, které je řadí mezi hlavní soupeře francouzského obhájce.
Na startu nechybí ani Tommaso Giacomel, který v minulém ročníku získal čtyři individuální vítězství ve Světovém poháru. Mezi další výrazná jména patří Sebastian Samuelsson, Quentin Fillon Maillet nebo Vetle Sjåstad Christiansen, třetí muž březnového vytrvalostního závodu v Kontiolahti.
Biatlonisty čeká pět čtyřkilometrových okruhů a čtyři návštěvy střelnice v pořadí ležka, stojka, ležka, stojka. Za každý nesestřelený terč se k výslednému času připočítává jedna trestná minuta, takže přesnost bude mít mimořádnou váhu. Závodníci budou vyrážet v půlminutových rozestupech a první srovnání po dlouhé přípravě prověří jejich vytrvalost i schopnost zvládnout všech dvacet ran pod závodním tlakem.
Vítám všechny příznivce biatlonu u online přenosu z úvodního závodu Světového poháru 2026/2027! Novou sezonu otevře ve finském Kontiolahti individuální závod mužů na 20 kilometrů. Na startovní listině figuruje 109 závodníků včetně pěti českých reprezentantů. Začátek je naplánován na čtvrtek 26. listopadu v 16:15.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:15.