Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti šprintom žien na 7,5 km.
Slovensko budú v pretekoch reprezentovať Ema Kapustová, Michaela Straková a sestry Zuzana a Mária Remeňové.
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ONLINE: Šprint žien na 7,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2026
29.11.2026 o 16:15
Šprint žien 7,5 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Pořadí SP
1. Elvira Öbergová (SWE) 90 b
2. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
3. Julia Simonová (FRA) 65 b
4. Océane Michelonová (FRA) 55 b
5. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) 50 b
9. Tereza Voborníková (CZE) 34 b
10. Lucie Charvátová (CZE) 31 b
1. Elvira Öbergová (SWE) 90 b
2. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
3. Julia Simonová (FRA) 65 b
4. Océane Michelonová (FRA) 55 b
5. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) 50 b
9. Tereza Voborníková (CZE) 34 b
10. Lucie Charvátová (CZE) 31 b
Pořadí SP ve sprintu v uplynulé sezóně 2025/2026
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 421 b
2. Hanna Öbergová (SWE) 344 b
3. Lisa Vittozziová (ITA) 323 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 320 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 315 b
6. Julia Simonová (FRA) 275 b
7. Anna Magnussonová (SWE) 274 b
8. Maren Kirkeeideová (NOR) 240 b
9. Océane Michelonová (FRA) 187 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 168 b
14. Tereza Voborníková (CZE) 131 b
32. Lucie Charvátová (CZE) 76 b
33. Markéta Davidová (CZE) 73 b
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 421 b
2. Hanna Öbergová (SWE) 344 b
3. Lisa Vittozziová (ITA) 323 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 320 b
5. Suvi Minkkinenová (FIN) 315 b
6. Julia Simonová (FRA) 275 b
7. Anna Magnussonová (SWE) 274 b
8. Maren Kirkeeideová (NOR) 240 b
9. Océane Michelonová (FRA) 187 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 168 b
14. Tereza Voborníková (CZE) 131 b
32. Lucie Charvátová (CZE) 76 b
33. Markéta Davidová (CZE) 73 b
Startovní listina
1. Julia Kinková (GER)
2. Mária Remeňová (SVK)
3. Lena Repincová (SLO)
4. Anika Kožicová (CRO)
5. Sonja Leinamová (FIN)
6. Jessica Jislová (CZE)
7. Fabiana Carpellaová (ITA)
8. Lea Meierová (SUI)
9. Johanna Skottheimová (SWE)
10. Lora Hristovová (BUL)
11. Gilonne Guigonnatová (FRA)
12. Juni Arnekleivová (NOR)
13. Kamila Żuková (POL)
14. Chloe Levinsová (USA)
15. Baiba Bendiková (LAT)
16. Amy Basergaová (SUI)
17. Lotte Lieová (BEL)
18. Deedra Irwinová (USA)
19. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
20. Janina Hettichová-Walzová (GER)
21. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
22. Julia Tannheimerová (GER)
23. Tuuli Tomingasová (EST)
24. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
25. Pascale Paradisová (CAN)
26. Ella Halvarssonová (SWE)
27. Anna Andexerová (AUT)
28. Lucie Charvátová (CZE)
29. Michela Carraraová (ITA)
30. Polona Klemenčičová (SLO)
31. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
32. Ingela Anderssonová (SWE)
33. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
34. Aita Gasparinová (SUI)
35. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
36. Martina Trabucchiová (ITA)
37. Océane Michelonová (FRA)
38. Venla Lehtonenová (FIN)
39. Elvira Öbergová (SWE)
40. Alina Stremousová (MDA)
41. Lou Jeanmonnotová (FRA)
42. Johanna Nordqvistová (SWE)
43. Vanessa Voigtová (GER)
44. Milena Todorovová (BUL)
45. Maren Kirkeeideová (NOR)
46. Tetiana Tarasjuková (UKR)
47. Suvi Minkkinenová (FIN)
48. Nadia Moserová (CAN)
49. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
50. Susan Külmová (EST)
51. Camille Benedová (FRA)
52. Inka Hämäläinenová (FIN)
53. Lisa Vittozziová (ITA)
54. Siri Skarová (NOR)
55. Anna Magnussonová (SWE)
56. Joanna Jakielová (POL)
57. Julia Simonová (FRA)
58. Paula Botetová (FRA)
59. Tereza Voborníková (CZE)
60. Anna Juppeová (AUT)
61. Kateřina Pavlů (CZE)
62. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)
63. Lara Wagnerová (AUT)
64. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
65. Marija Zdravkovová (BUL)
66. Marlene Fichtnerová (GER)
67. Olexandra Merkušynová (UKR)
68. Dunja Zdoucová (AUT)
69. Samuela Comolová (ITA)
70. Margie Freedová (USA)
71. Anna Weidelová (GER)
72. Anna Gandlerová (AUT)
73. Natalia Sidorowiczová (POL)
74. Erika Jänkäová (FIN)
75. Aljona Makarovová (MDA)
76. Lydia Mettlerová (SUI)
77. Valentina Dimitrovová (BUL)
78. Zuzana Remeňová (SVK)
79. Hannah Auchentallerová (ITA)
80. Jimi Jung (KOR)
81. Hanna-Brita Kaasiková (EST)
82. Eve Bouvardová (BEL)
83. Ela Severová (SLO)
84. Milana Geněvová (KAZ)
85. Lucie Jandurová (CZE)
86. Laura Kinybayeva (KAZ)
87. Marisa Emontsová (BEL)
88. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
89. Michaela Straková (SVK)
90. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
91. Ajša Rakiševová (KAZ)
92. Darja Dolidovičová (BRT)
93. Lidija Barauskieneová (LTU)
94. Sandra Bulinová (LAT)
95. Shawna Pendryová (GBR)
96. Manca Casermanová (SLO)
97. Olena Horodná (UKR)
98. Chloe Dupontová (GBR)
99. Gillian Gowlingová (CAN)
1. Julia Kinková (GER)
2. Mária Remeňová (SVK)
3. Lena Repincová (SLO)
4. Anika Kožicová (CRO)
5. Sonja Leinamová (FIN)
6. Jessica Jislová (CZE)
7. Fabiana Carpellaová (ITA)
8. Lea Meierová (SUI)
9. Johanna Skottheimová (SWE)
10. Lora Hristovová (BUL)
11. Gilonne Guigonnatová (FRA)
12. Juni Arnekleivová (NOR)
13. Kamila Żuková (POL)
14. Chloe Levinsová (USA)
15. Baiba Bendiková (LAT)
16. Amy Basergaová (SUI)
17. Lotte Lieová (BEL)
18. Deedra Irwinová (USA)
19. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
20. Janina Hettichová-Walzová (GER)
21. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
22. Julia Tannheimerová (GER)
23. Tuuli Tomingasová (EST)
24. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
25. Pascale Paradisová (CAN)
26. Ella Halvarssonová (SWE)
27. Anna Andexerová (AUT)
28. Lucie Charvátová (CZE)
29. Michela Carraraová (ITA)
30. Polona Klemenčičová (SLO)
31. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
32. Ingela Anderssonová (SWE)
33. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
34. Aita Gasparinová (SUI)
35. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
36. Martina Trabucchiová (ITA)
37. Océane Michelonová (FRA)
38. Venla Lehtonenová (FIN)
39. Elvira Öbergová (SWE)
40. Alina Stremousová (MDA)
41. Lou Jeanmonnotová (FRA)
42. Johanna Nordqvistová (SWE)
43. Vanessa Voigtová (GER)
44. Milena Todorovová (BUL)
45. Maren Kirkeeideová (NOR)
46. Tetiana Tarasjuková (UKR)
47. Suvi Minkkinenová (FIN)
48. Nadia Moserová (CAN)
49. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
50. Susan Külmová (EST)
51. Camille Benedová (FRA)
52. Inka Hämäläinenová (FIN)
53. Lisa Vittozziová (ITA)
54. Siri Skarová (NOR)
55. Anna Magnussonová (SWE)
56. Joanna Jakielová (POL)
57. Julia Simonová (FRA)
58. Paula Botetová (FRA)
59. Tereza Voborníková (CZE)
60. Anna Juppeová (AUT)
61. Kateřina Pavlů (CZE)
62. Monika Hojniszová-Staręgaová (POL)
63. Lara Wagnerová (AUT)
64. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
65. Marija Zdravkovová (BUL)
66. Marlene Fichtnerová (GER)
67. Olexandra Merkušynová (UKR)
68. Dunja Zdoucová (AUT)
69. Samuela Comolová (ITA)
70. Margie Freedová (USA)
71. Anna Weidelová (GER)
72. Anna Gandlerová (AUT)
73. Natalia Sidorowiczová (POL)
74. Erika Jänkäová (FIN)
75. Aljona Makarovová (MDA)
76. Lydia Mettlerová (SUI)
77. Valentina Dimitrovová (BUL)
78. Zuzana Remeňová (SVK)
79. Hannah Auchentallerová (ITA)
80. Jimi Jung (KOR)
81. Hanna-Brita Kaasiková (EST)
82. Eve Bouvardová (BEL)
83. Ela Severová (SLO)
84. Milana Geněvová (KAZ)
85. Lucie Jandurová (CZE)
86. Laura Kinybayeva (KAZ)
87. Marisa Emontsová (BEL)
88. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
89. Michaela Straková (SVK)
90. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
91. Ajša Rakiševová (KAZ)
92. Darja Dolidovičová (BRT)
93. Lidija Barauskieneová (LTU)
94. Sandra Bulinová (LAT)
95. Shawna Pendryová (GBR)
96. Manca Casermanová (SLO)
97. Olena Horodná (UKR)
98. Chloe Dupontová (GBR)
99. Gillian Gowlingová (CAN)
Hezký den všem nadšencům do zimních sportů, zejména tedy do biatlonu. Světový pohár byl letos zahájen ve finské Kontiolahti a v neděli nás čekají první sprinty sezóny. Ten ženský je naplánován na 16:15 a vy jej můžete sledovat v tomto přenosu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 16:15.