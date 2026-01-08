ONLINE: Šprint mužov v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom Oberhofe ďalšími pretekmi, na programe je šprint mužov na 10 km.
Štartovať budú traja Slováci - Jakub Borguľa a Šimon Adamov a Martin Maťko.
ONLINE: Šprint mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Oberhof, naživo, LIVE, štvrtok, výsledky)
Biatlon 2025
08.01.2026 o 11:30
Šprint mužov 10 km, Oberhof
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu mužov na 10km. Dejiskom pretekov je nemecký Oberhof.
Čakajú nás prvé preteky roka 2026. Posledný šprint roka 2025 vyhral Christiansen pred Dalem a Jacquelinom. V Oberhofe neuvidíme lídra svetového pohára Johana-Olava Botna a taktiež ani Sturlu Holma Laegreida, ktorí sa nezúčastnia tohto podujatia kvôli chorobe. Tesne pred Vianocami prišla z Nórskeho tábora veľmi smutná správa. Navždy nás opustil Sivert Guttorm Bakken. Tomu Medzinárodná biatlonová únia pridelila do dnešného šprintu symbolické štartové číslo jeden a šprint tak začneme minútou ticha.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.