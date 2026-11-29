Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti šprintom mužov na 10 km.
Slovensko budú v pretekoch reprezentovať Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Martin Maťko.
Kde dnes sledovať Svetový pohár v biatlone v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE: Šprint mužov na 10 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2026
29.11.2026 o 13:00
Šprint mužov 10 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Vladislav Kirejev (KAZ)
2. Martin Maťko (SVK)
3. Elias Seidl (GER)
4. Dmitrij Šamajev (ROU)
5. Vytautas Strolia (LTU)
6. Philip Lindkvist-Fløtten (SWE)
7. Niklas Hartweg (SUI)
8. Rene Zahkna (EST)
9. Jakov Fak (SLO)
10. Florent Claude (BEL)
11. Konrad Badacz (POL)
12. Tuomas Harjula (FIN)
13. Jonáš Mareček (CZE)
14. Rihards Lozbers (LAT)
15. Didier Bionaz (ITA)
16. Michal Krčmář (CZE)
17. Jacques Jefferies (GBR)
18. Sebastian Stalder (SUI)
19. Dominik Unterweger (AUT)
20. Jesper Nelin (SWE)
21. Maxime Germain (USA)
22. Justus Strelow (GER)
23. Vladimir Iliev (BUL)
24. Oscar Lombardot (FRA)
25. Krešimir Crnković (CRO)
26. Viktor Brandt (SWE)
27. Pavel Magazejev (MDA)
28. Fabien Claude (FRA)
29. Dmytro Pidručnyj (UKR)
30. Philipp Horn (GER)
31. Emilien Claude (FRA)
32. Joscha Burkhalter (SUI)
33. Vaclav Cervenka (USA)
34. Vitalij Mandzyn (UKR)
35. Marcin Zawól (POL)
36. Vítězslav Hornig (CZE)
37. Blagoj Todev (BUL)
38. Philipp Nawrath (GER)
39. George Coltea (ROU)
40. Martin Uldal (NOR)
41. Mikuláš Karlík (CZE)
42. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
43. Asset Djussenov (KAZ)
44. Quentin Fillon Maillet (FRA)
45. Fredrik Mühlbacher (AUT)
46. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
47. Otto Invenius (FIN)
48. Tommaso Giacomel (ITA)
49. Jeremy Finello (SUI)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Renars Birkentals (LAT)
52. Eric Perrot (FRA)
53. Melker Nordgren (SWE)
54. Sebastian Samuelsson (SWE)
55. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
56. Campbell Wright (USA)
57. Danilo Riethmüller (GER)
58. Johan-Olav Botn (NOR)
59. Lovro Planko (SLO)
60. Lukas Hofer (ITA)
61. Fabian Müllauer (AUT)
62. Gaëtan Paturel (FRA)
63. Mark-Markos Kehva (EST)
64. Jakub Borguľa (SVK)
65. Nicola Romanin (ITA)
66. Thierry Langer (BEL)
67. Jan Guńka (POL)
68. Christoph Pircher (ITA)
69. Arttu Heikkinen (FIN)
70. Bohdan Borkovskyj (UKR)
71. Tomáš Mikyska (CZE)
72. Olli Hiidensalo (FIN)
73. Elia Zeni (ITA)
74. Jimi Klemettinen (FIN)
75. Vincent Bonacci (USA)
76. Lukas Haslinger (AUT)
77. Miha Dovžan (SLO)
78. Cornel Puchianu (ROU)
79. Kristo Siimer (EST)
80. Denys Nasyko (UKR)
81. Valentin Lejeune (FRA)
82. Šimon Adamov (SVK)
83. Aleksandrs Patrijuks (LAT)
84. Fabian Kaskel (GER)
85. Grzegorz Galica (POL)
86. Nikita Cigak (LTU)
87. Graham Benson (GBR)
88. Du-čin Čchoi (KOR)
89. Georgi Džorgov (BUL)
90. Jasper Fleming (CAN)
91. Alexandr Muchin (KAZ)
92. Maksim Fomin (LTU)
93. Rasmus Schiellerup (DEN)
94. James Pacal (SUI)
95. Will Koch (USA)
96. Vasil Zašev (BUL)
97. Timofej Lapšin (KOR)
98. Matthew Strum (CAN)
99. Gavin Johnston (CAN)
100. Sam Parmantier (BEL)
101. Endre Strømsheim (NOR)
102. Aljaž Omejc (SLO)
103. Horia Urs (ROU)
104. Masaharu Jamamoto (JPN)
105. Sondre Slettemark (GRL)
106. Ruj Simič Grošelj (SLO)
107. Rasmus Tiislar (EST)
108. Kijomasa Odžima (JPN)
109. Alfred Eriksson (SWE)
1. Vladislav Kirejev (KAZ)
2. Martin Maťko (SVK)
3. Elias Seidl (GER)
4. Dmitrij Šamajev (ROU)
5. Vytautas Strolia (LTU)
6. Philip Lindkvist-Fløtten (SWE)
7. Niklas Hartweg (SUI)
8. Rene Zahkna (EST)
9. Jakov Fak (SLO)
10. Florent Claude (BEL)
11. Konrad Badacz (POL)
12. Tuomas Harjula (FIN)
13. Jonáš Mareček (CZE)
14. Rihards Lozbers (LAT)
15. Didier Bionaz (ITA)
16. Michal Krčmář (CZE)
17. Jacques Jefferies (GBR)
18. Sebastian Stalder (SUI)
19. Dominik Unterweger (AUT)
20. Jesper Nelin (SWE)
21. Maxime Germain (USA)
22. Justus Strelow (GER)
23. Vladimir Iliev (BUL)
24. Oscar Lombardot (FRA)
25. Krešimir Crnković (CRO)
26. Viktor Brandt (SWE)
27. Pavel Magazejev (MDA)
28. Fabien Claude (FRA)
29. Dmytro Pidručnyj (UKR)
30. Philipp Horn (GER)
31. Emilien Claude (FRA)
32. Joscha Burkhalter (SUI)
33. Vaclav Cervenka (USA)
34. Vitalij Mandzyn (UKR)
35. Marcin Zawól (POL)
36. Vítězslav Hornig (CZE)
37. Blagoj Todev (BUL)
38. Philipp Nawrath (GER)
39. George Coltea (ROU)
40. Martin Uldal (NOR)
41. Mikuláš Karlík (CZE)
42. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR)
43. Asset Djussenov (KAZ)
44. Quentin Fillon Maillet (FRA)
45. Fredrik Mühlbacher (AUT)
46. Johannes Dale-Skjevdal (NOR)
47. Otto Invenius (FIN)
48. Tommaso Giacomel (ITA)
49. Jeremy Finello (SUI)
50. Sturla Holm Lægreid (NOR)
51. Renars Birkentals (LAT)
52. Eric Perrot (FRA)
53. Melker Nordgren (SWE)
54. Sebastian Samuelsson (SWE)
55. Andrejs Rastorgujevs (LAT)
56. Campbell Wright (USA)
57. Danilo Riethmüller (GER)
58. Johan-Olav Botn (NOR)
59. Lovro Planko (SLO)
60. Lukas Hofer (ITA)
61. Fabian Müllauer (AUT)
62. Gaëtan Paturel (FRA)
63. Mark-Markos Kehva (EST)
64. Jakub Borguľa (SVK)
65. Nicola Romanin (ITA)
66. Thierry Langer (BEL)
67. Jan Guńka (POL)
68. Christoph Pircher (ITA)
69. Arttu Heikkinen (FIN)
70. Bohdan Borkovskyj (UKR)
71. Tomáš Mikyska (CZE)
72. Olli Hiidensalo (FIN)
73. Elia Zeni (ITA)
74. Jimi Klemettinen (FIN)
75. Vincent Bonacci (USA)
76. Lukas Haslinger (AUT)
77. Miha Dovžan (SLO)
78. Cornel Puchianu (ROU)
79. Kristo Siimer (EST)
80. Denys Nasyko (UKR)
81. Valentin Lejeune (FRA)
82. Šimon Adamov (SVK)
83. Aleksandrs Patrijuks (LAT)
84. Fabian Kaskel (GER)
85. Grzegorz Galica (POL)
86. Nikita Cigak (LTU)
87. Graham Benson (GBR)
88. Du-čin Čchoi (KOR)
89. Georgi Džorgov (BUL)
90. Jasper Fleming (CAN)
91. Alexandr Muchin (KAZ)
92. Maksim Fomin (LTU)
93. Rasmus Schiellerup (DEN)
94. James Pacal (SUI)
95. Will Koch (USA)
96. Vasil Zašev (BUL)
97. Timofej Lapšin (KOR)
98. Matthew Strum (CAN)
99. Gavin Johnston (CAN)
100. Sam Parmantier (BEL)
101. Endre Strømsheim (NOR)
102. Aljaž Omejc (SLO)
103. Horia Urs (ROU)
104. Masaharu Jamamoto (JPN)
105. Sondre Slettemark (GRL)
106. Ruj Simič Grošelj (SLO)
107. Rasmus Tiislar (EST)
108. Kijomasa Odžima (JPN)
109. Alfred Eriksson (SWE)
Pořadí SP
1. Campbell Wright (USA) 90 b
2. Justus Strelow (GER) 75 b
3. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
4. Sturla Holm Lægreid (NOR) 55 b
5. Niklas Hartweg (SUI) 50 b
...
35. Michal Krčmář (CZE) 6 b
1. Campbell Wright (USA) 90 b
2. Justus Strelow (GER) 75 b
3. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
4. Sturla Holm Lægreid (NOR) 55 b
5. Niklas Hartweg (SUI) 50 b
...
35. Michal Krčmář (CZE) 6 b
Dobrý den, chtěla bych Vás přivítat na první zastávce nové biatlonové sezóny! Ta se koná ve finském Kontiolahti. Za sebou máme vytrvalostní závod a štafety. Dnes nás čeká první sprint, potvrdí Campbell Wright své vítězství z prvního závodu?
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.