Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti miešanou štafetou.
Slovensko v nej budú reprezentovať Zuzana Remeňová, jej sestra Mária Remeňová, Martin Maťko a Šimon Adamov.
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ONLINE: Mix štafeta dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2026
28.11.2026 o 15:15
Zmiešaná štafeta mužov a žien, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Francie (Simonová, Michelonová, Lombardot, Claude)
2. Itálie (Auchentallerová, Carraraová, Hofer, Giacomel)
3. Švédsko (Öbergová, Heijdenbergová, Nelin, Brandt)
4. USA (Levinsová, Andersonová, Germain, Cervenka)
5. Česká rep. (Jislová, Charvátová, Hornig, Krčmář)
6. Norsko (Johansenová, Kirkeeideová, Botn, Christiansen)
7. Švýcarsko (Meierová, Gasparinová, Stalder, Burkhalter)
8. Německo (Voigtová, Hettichová-Walzová, Nawrath, Horn)
9. Finsko (Lehtonenová, Leinamová, Heikkinen, Invenius)
10. Slovensko (Remeňová, Remeňová, Maťko, Adamov)
11. Rakousko (Steinerová, Wagnerová, Marchl, Haslinger)
12. Slovinsko (Repincová, Casermanová, Planko, Omejc)
13. Ukrajina (Horodná, Dmytrenková, Mandzyn, Pidručnyj)
14. Estonsko (Külmová, Tomingasová, Siimer, Kehva)
15. Polsko (Sidorowiczová, Żuková, Guńka, Zawól)
16. Kanada (Paradisová, Gowlingová, Johnston, Strum)
17. Lotyšsko (Bleideleová, Bulinová, Birkentals, Rastorgujevs)
18. Litva (Traubaitéová, Barauskieneová, Strolia, Fomin)
19. Belgie (Lieová, Bouvardová, Claude, Langer)
20. Kazachstán (Kliminová, Rakiševová, Bauer, Muchin)
21. Bulharsko (Hristovová, Todorovová, Iliev, Zašev)
22. Velká Británie (Pendryová, Dupontová, Jefferies, Benson)
23. Jižní Korea (Li, Avvakumovová, Čchoi, Lapšin)
1. Francie (Simonová, Michelonová, Lombardot, Claude)
2. Itálie (Auchentallerová, Carraraová, Hofer, Giacomel)
3. Švédsko (Öbergová, Heijdenbergová, Nelin, Brandt)
4. USA (Levinsová, Andersonová, Germain, Cervenka)
5. Česká rep. (Jislová, Charvátová, Hornig, Krčmář)
6. Norsko (Johansenová, Kirkeeideová, Botn, Christiansen)
7. Švýcarsko (Meierová, Gasparinová, Stalder, Burkhalter)
8. Německo (Voigtová, Hettichová-Walzová, Nawrath, Horn)
9. Finsko (Lehtonenová, Leinamová, Heikkinen, Invenius)
10. Slovensko (Remeňová, Remeňová, Maťko, Adamov)
11. Rakousko (Steinerová, Wagnerová, Marchl, Haslinger)
12. Slovinsko (Repincová, Casermanová, Planko, Omejc)
13. Ukrajina (Horodná, Dmytrenková, Mandzyn, Pidručnyj)
14. Estonsko (Külmová, Tomingasová, Siimer, Kehva)
15. Polsko (Sidorowiczová, Żuková, Guńka, Zawól)
16. Kanada (Paradisová, Gowlingová, Johnston, Strum)
17. Lotyšsko (Bleideleová, Bulinová, Birkentals, Rastorgujevs)
18. Litva (Traubaitéová, Barauskieneová, Strolia, Fomin)
19. Belgie (Lieová, Bouvardová, Claude, Langer)
20. Kazachstán (Kliminová, Rakiševová, Bauer, Muchin)
21. Bulharsko (Hristovová, Todorovová, Iliev, Zašev)
22. Velká Británie (Pendryová, Dupontová, Jefferies, Benson)
23. Jižní Korea (Li, Avvakumovová, Čchoi, Lapšin)
Příjemné sobotní odpoledne všem příznivcům biatlonu! Po závodě smíšených štafet jednotlivců nás ve finském Kontiolahti čeká druhý týmový závod letošní sezony Světového poháru, kterým bude klasická smíšená štafeta mužů a žen. Na startu se představí celkem 23 reprezentačních výběrů, mezi nimiž nechybí ani český a slovenský tým.
Pravidla závodu
Každou smíšenou štafetu tvoří dvě ženy a dva muži. V dnešním závodě absolvují první dva úseky ženy, po nichž převezmou štafetu muži. Každého závodníka čeká šest kilometrů běhu a dvě střelecké položky, nejprve vleže a následně vestoje. Celková délka závodu tedy činí 24 kilometrů.
Při každé střelecké položce mají biatlonisté k dispozici vedle pěti standardních nábojů také tři náhradní, které musí dobíjet ručně. Za každý nesestřelený terč po vyčerpání všech nábojů následuje trestné kolo o délce 150 metrů. Na rozdíl od smíšených štafet dvojic absolvuje každý závodník pouze jeden úsek.
České zastoupení
Česká reprezentace vyrazí do závodu se startovním číslem pět. První úsek obstará Jessica Jislová, po které převezme štafetu Lucie Charvátová. Na třetím úseku se představí Vítězslav Hornig a finišmanem českého kvarteta bude zkušený Michal Krčmář.
Česká sestava disponuje dostatkem zkušeností a při kvalitním střeleckém výkonu by mohla pomýšlet na umístění v popředí výsledkové listiny. Důležitá bude zejména střelba Lucie Charvátové, která dokáže být velmi rychlá na trati, ale na střelnici se jí ne vždy daří podle představ.
Kontiolahti je navíc pro český biatlon památným místem. Právě zde v roce 2015 vybojovala smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec titul mistrů světa.
Slovenské zastoupení
Slovenská reprezentace nastoupí se startovním číslem deset. Závod rozjede Zuzana Remeňová, která předá štafetu své sestře Márii Remeňové. Mužskou část štafety obstarají Martin Mat'ko a Šimon Adamov.
Favorité závodu
Mezi hlavní favority na vítězství se tradičně řadí Francie, která se představí se startovním číslem jedna ve složení Julia Simonová, Océane Michelonová, Oscar Lombardot a Émilien Claude.
Velmi silnou sestavu přivezlo také Norsko, jehož barvy budou hájit Marthe Krakstad Johansenová, Maren Kirkeeideová, Johan-Olav Botn a Vetle Sjåstad Christiansen.
Vysoké ambice budou mít rovněž Švédové v čele s Elvirou Öbergovou, vítězkou pátečního vytrvalostního závodu. Tu doplní Anna-Karin Heijdenbergová, Jesper Nelin a Viktor Brandt.
Do bojů o stupně vítězů mohou promluvit také Italové, jejichž štafetu bude finišovat Tommaso Giacomel, či Němci se zkušenou čtveřicí Vanessa Voigtová, Janina Hettichová-Walzová, Philipp Nawrath a Philipp Horn.
Jak si povedou čeští a slovenští reprezentanti v prvním závodě klasických smíšených štafet nové sezony? Start je naplánován na 15:15 a celý průběh závodu vám přiblížíme prostřednictvím našeho textového přenosu.
Pravidla závodu
Každou smíšenou štafetu tvoří dvě ženy a dva muži. V dnešním závodě absolvují první dva úseky ženy, po nichž převezmou štafetu muži. Každého závodníka čeká šest kilometrů běhu a dvě střelecké položky, nejprve vleže a následně vestoje. Celková délka závodu tedy činí 24 kilometrů.
Při každé střelecké položce mají biatlonisté k dispozici vedle pěti standardních nábojů také tři náhradní, které musí dobíjet ručně. Za každý nesestřelený terč po vyčerpání všech nábojů následuje trestné kolo o délce 150 metrů. Na rozdíl od smíšených štafet dvojic absolvuje každý závodník pouze jeden úsek.
České zastoupení
Česká reprezentace vyrazí do závodu se startovním číslem pět. První úsek obstará Jessica Jislová, po které převezme štafetu Lucie Charvátová. Na třetím úseku se představí Vítězslav Hornig a finišmanem českého kvarteta bude zkušený Michal Krčmář.
Česká sestava disponuje dostatkem zkušeností a při kvalitním střeleckém výkonu by mohla pomýšlet na umístění v popředí výsledkové listiny. Důležitá bude zejména střelba Lucie Charvátové, která dokáže být velmi rychlá na trati, ale na střelnici se jí ne vždy daří podle představ.
Kontiolahti je navíc pro český biatlon památným místem. Právě zde v roce 2015 vybojovala smíšená štafeta ve složení Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec titul mistrů světa.
Slovenské zastoupení
Slovenská reprezentace nastoupí se startovním číslem deset. Závod rozjede Zuzana Remeňová, která předá štafetu své sestře Márii Remeňové. Mužskou část štafety obstarají Martin Mat'ko a Šimon Adamov.
Favorité závodu
Mezi hlavní favority na vítězství se tradičně řadí Francie, která se představí se startovním číslem jedna ve složení Julia Simonová, Océane Michelonová, Oscar Lombardot a Émilien Claude.
Velmi silnou sestavu přivezlo také Norsko, jehož barvy budou hájit Marthe Krakstad Johansenová, Maren Kirkeeideová, Johan-Olav Botn a Vetle Sjåstad Christiansen.
Vysoké ambice budou mít rovněž Švédové v čele s Elvirou Öbergovou, vítězkou pátečního vytrvalostního závodu. Tu doplní Anna-Karin Heijdenbergová, Jesper Nelin a Viktor Brandt.
Do bojů o stupně vítězů mohou promluvit také Italové, jejichž štafetu bude finišovat Tommaso Giacomel, či Němci se zkušenou čtveřicí Vanessa Voigtová, Janina Hettichová-Walzová, Philipp Nawrath a Philipp Horn.
Jak si povedou čeští a slovenští reprezentanti v prvním závodě klasických smíšených štafet nové sezony? Start je naplánován na 15:15 a celý průběh závodu vám přiblížíme prostřednictvím našeho textového přenosu.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 15:15.