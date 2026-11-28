Svetový pohár v biatlone 2026/2027 dnes pokračuje vo fínskom stredisku Kontiolahti miešanou štafetou jednotlivcov.
Slovensko v nej budú reprezentovať Ema Kapustová a Jakub Borguľa.
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ONLINE: Miešaná štafeta jednotlivcov dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2026
28.11.2026 o 13:10
Zmiešaná štafeta jednotlivcov, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Příjemné sobotní odpoledne všem příznivcům biatlonu! Světový pohár ve finském Kontiolahti pokračuje po dvou vytrvalostních závodech prvními štafetovými kláními nové sezony. Nejprve se na trať vydají smíšené štafety jednotlivců, takzvané single mixy, jejichž start je naplánován na 13:10. Chybět samozřejmě nebude ani české a slovenské zastoupení.
Pravidla závodu
Smíšená štafeta jednotlivců se skládá z jednoho muže a jedné ženy, kteří se na trati pravidelně střídají. Závod dnes rozjedou ženy, po nich převezmou štafetu muži a oba závodníci se následně na trať vydají ještě jednou. Každého čekají celkem čtyři střelecké položky, dvě vleže a dvě vestoje. Na každé položce mají závodníci k dispozici vedle pěti standardních nábojů také tři náhradní. Za každý nesestřelený terč musí absolvovat trestné kolo o délce 75 metrů. Ženy celkem absolvují šest kilometrů, muži kvůli závěrečnému běžeckému okruhu o kilometr a půl více.
Vzhledem ke krátkým běžeckým okruhům hraje v této disciplíně mimořádně důležitou roli rychlost a přesnost střelby. I jediná nepovedená položka může znamenat výrazný propad pořadím. Závody smíšených dvojic proto bývají velmi dynamické a o vítězích se mnohdy rozhoduje až na poslední střelbě.
České zastoupení
Českou republiku budou se startovním číslem osm reprezentovat Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska. Voborníková vstoupila do nové sezony velmi dobře, když v pátečním vytrvalostním závodě neminula jediný terč a obsadila deváté místo. Naopak Mikyskovi se čtvrteční individuální závod příliš nepovedl. S pěti trestnými minutami obsadil až sedmdesátou příčku. Dnes však budou mít oba příležitost zabojovat o kvalitní týmový výsledek.
Slovenské zastoupení
Slovenské barvy budou hájit Ema Kapustová a Jakub Borguľa, kteří do závodu vyrazí se startovním číslem osmnáct.
Favorité závodu
Velmi silnou dvojici vysílá do závodu Francie, kterou budou reprezentovat Lou Jeanmonnotová a Eric Perrot. Mezi hlavní favority se řadí rovněž Norové s Karoline Offigstad Knottenovou a Sturlou Holmem Lægreidem či Švédové s Ellou Halvarssonovou a Sebastianem Samuelssonem.
Zapomínat nesmíme ani na domácí finskou dvojici Suvi Minkkinenová a Tuomas Harjula, švýcarské duo Amy Basergaová a Niklas Hartweg či německou štafetu s Justusem Strelowem, který ve čtvrtečním individuálním závodě obsadil druhé místo. Zajímavé bude sledovat také Američany, za něž nastoupí Deedra Irwinová a Campbell Wright, vítěz úvodního závodu letošní sezony.
Jak si povedou čeští reprezentanti a kdo si připíše první štafetové vítězství nové sezony? To se dozvíme již krátce po třinácté hodině.
Pravidla závodu
Smíšená štafeta jednotlivců se skládá z jednoho muže a jedné ženy, kteří se na trati pravidelně střídají. Závod dnes rozjedou ženy, po nich převezmou štafetu muži a oba závodníci se následně na trať vydají ještě jednou. Každého čekají celkem čtyři střelecké položky, dvě vleže a dvě vestoje. Na každé položce mají závodníci k dispozici vedle pěti standardních nábojů také tři náhradní. Za každý nesestřelený terč musí absolvovat trestné kolo o délce 75 metrů. Ženy celkem absolvují šest kilometrů, muži kvůli závěrečnému běžeckému okruhu o kilometr a půl více.
Vzhledem ke krátkým běžeckým okruhům hraje v této disciplíně mimořádně důležitou roli rychlost a přesnost střelby. I jediná nepovedená položka může znamenat výrazný propad pořadím. Závody smíšených dvojic proto bývají velmi dynamické a o vítězích se mnohdy rozhoduje až na poslední střelbě.
České zastoupení
Českou republiku budou se startovním číslem osm reprezentovat Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska. Voborníková vstoupila do nové sezony velmi dobře, když v pátečním vytrvalostním závodě neminula jediný terč a obsadila deváté místo. Naopak Mikyskovi se čtvrteční individuální závod příliš nepovedl. S pěti trestnými minutami obsadil až sedmdesátou příčku. Dnes však budou mít oba příležitost zabojovat o kvalitní týmový výsledek.
Slovenské zastoupení
Slovenské barvy budou hájit Ema Kapustová a Jakub Borguľa, kteří do závodu vyrazí se startovním číslem osmnáct.
Favorité závodu
Velmi silnou dvojici vysílá do závodu Francie, kterou budou reprezentovat Lou Jeanmonnotová a Eric Perrot. Mezi hlavní favority se řadí rovněž Norové s Karoline Offigstad Knottenovou a Sturlou Holmem Lægreidem či Švédové s Ellou Halvarssonovou a Sebastianem Samuelssonem.
Zapomínat nesmíme ani na domácí finskou dvojici Suvi Minkkinenová a Tuomas Harjula, švýcarské duo Amy Basergaová a Niklas Hartweg či německou štafetu s Justusem Strelowem, který ve čtvrtečním individuálním závodě obsadil druhé místo. Zajímavé bude sledovat také Američany, za něž nastoupí Deedra Irwinová a Campbell Wright, vítěz úvodního závodu letošní sezony.
Jak si povedou čeští reprezentanti a kdo si připíše první štafetové vítězství nové sezony? To se dozvíme již krátce po třinácté hodině.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:10.