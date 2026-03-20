Ďalšia tragédia v biatlone. Zomrel reprezentant Litvy a účastník ZOH v Pekingu

Linas Banys
Sportnet|20. mar 2026 o 17:54
Mal iba 27 rokov.

Dvadsaťsedemročný reprezentant Litvy v biatlone Linas Banys zomrel. Reprezentoval svoju krajinu na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu, na troch majstrovstvách sveta i v pretekoch Svetového pohára.

Počas svojej kariéry získal aj titul majstra svojej krajiny. Svoju biatlonovú kariéru ukončil v roku 2024.

Posledná rozlúčka s Banysom sa uskutoční 21. marca od 16:00 v jeho rodnom meste Anykščiai. Informoval o tom litovský biatlonový zväz.

V rovnakom veku v decembri minulého roka zomrel aj Nór Sivert Bakken, ktorý zažiaril v sezóne 2021/22.

Vo Svetovom pohári obsadil celkovo deviate miesto a získal malý krištáľový glóbus za hodnotenie pretekov s hromadným štartom, po tom ako vyhral záverečné preteky ročníka pred domácim publikom v Osle.

