Bátovská Fialková môže pokračovať vo veľkom biatlone aj po kariére. Slovinec chce byť prezident

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
TASR|10. sep 2026 o 14:14
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Bude sa uchádzať o miesto v šesťčlennej exekutíve.

Slovinec Tim Farčnik je jediným kandidátom na nového šéfa Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). Voľby sú na programe od 17. do 20. septembra v nemeckom meste Berchtesgaden.

Švéd Olle Dahlin odstupuje po druhom štvorročnom období vo funkcii, pričom Farčnik bol doteraz členom exekutívy IBU, o ktorej zložení sa tiež rozhodne budúci týždeň.

Zástupcovia vedúcej organizácie si zvolia aj viceprezidenta a pokladníka a rozhodnú o usporiadateľovi majstrovstiev sveta v roku 2031.

Kandidátmi sú fínske Kontiolahti a švédsky Östersund. Pripomenula agentúra APA.

Slovensko bude mať zastúpenie v osobe Paulíny Bátovskej Fialkovej, ktorá sa po marcovom skončení aktívnej kariéry bude uchádzať o miesto v šesťčlennej exekutíve. Kandidátom na post v technickej komisii je ďalší Slovák Radovan Šimočko.

Biatlon

Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Na snímke slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková.
Bátovská Fialková môže pokračovať vo veľkom biatlone aj po kariére. Slovinec chce byť prezident
dnes 14:14
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