V zime fungujú ako tím, v lete sa pripravujú rozdelene. Kapustová si post biatlonovej jednotky nepripúšťa

Keď sa po minulej sezóne v slovenskom biatlone presúvali tréneri aj pretekári, EMA KAPUSTOVÁ mala jasno. Od trénera Martina Bajčičáka odísť nechcela.
„Videla som, že to ide dopredu, tak som nevidela dôvod, prečo by som to mala meniť,“ povedala v rozhovore pre Sportnet. Spolupráca jej priniesla najväčší posun v behu, čo potvrdila aj na majstrovstvách Česka a vo finále festivalu v Mníchove.
Do sezóny vstupuje prvýkrát bez Paulíny Bátovskej Fialkovej, za ktorou sa roky ťahala. Teraz si musí motiváciu hľadať sama.
V rozhovore sa dozviete:
- Ako sa zmenila jej motivácia po odchode Paulíny Bátovskej Fialkovej.
- Či sa vníma ako jednotka slovenského ženského biatlonu.
- Prečo sa čoraz viac odosobňuje od sociálnych sietí.
- Ako funguje ženský tím rozdelený do mikroskupín.
- Prečo sa nevzdala trénera Martina Bajčičáka a čo jej spolupráca s ním priniesla.
- Čo jej ukázali majstrovstvá Česka a aké bolo pretekať na strelnici postavenej na vode v Mníchove.
- Aké zmeny urobila v streľbe a aké ciele si dáva do sezóny.
Je to prvá sezóna bez Paulíny Bátovskej Fialkovej, ktorá bola pre vás akoby mentorkou. Ako sa zmenila atmosféra v ženskom tíme?
Určite je to iný typ prípravy ako minulý rok. Paulína to predsa ťahala, mohla som sa za ňou ťahať a veľa sa od nej naučiť. Bola u nás najlepšou pretekárkou, takže pre mňa bola v príprave veľkou motiváciou. Teraz sa to trochu zmenilo a mám inú pozíciu. Musela som to zobrať tak, ako to je, a pozrieť sa na to z iného uhla.
Už nie som tá, ktorú niekto motivuje. Musím sa motivovať sama, prípadne s pomocou ďalších dievčat v tíme, ktoré sú na podobnej úrovni. Konkurencia tam stále je a myslím si, že počas prípravy som sa s tým popasovala a našli sme si nové zdroje motivácie, ktoré nás ženú vpred. Bolo to iné, ale každá sezóna je iná. Svojím spôsobom bola iná aj tá príprava.
Akú motiváciu ste si našli? Čo vás ženie vpred?
Pre mňa je motivácia stále rovnaká ako na začiatku, keď som začínala s biatlonom: byť na pretekoch najlepšia a podať taký výkon, aký chcem. Keď sa mi to v daný deň na sto percent podarí, vtedy som spokojná. Zároveň ma baví trénovať a celý proces biatlonu ma napĺňa a teší. To je samo osebe motiváciou.
Ďalším je posun, ktorý vidím, či už po bežeckej stránke, alebo v streľbe, kde sa dá vždy niekam posunúť. Úspechy a výsledky sú už len čerešničkou na torte, ktorá tomu vždy pomôže a z ktorej čerpám. Určite čerpám aj z minulej sezóny, ktorá ma potešila, a to je hnací motor aj do tejto.
Dala vám Paulína pred odchodom nejakú radu, ktorú si stále nesiete so sebou?
Neviem povedať, že by išlo o niečo konkrétne. Prebrali sme však mnohé témy a myslím si, že som si od nej veľa zobrala.
Hovorili ste o inej zodpovednosti. Vnímate sa už ako jednotka slovenského ženského biatlonu?
Svojím spôsobom viem, že mám v podstate najlepšie výsledky a že som jedna z tých, ktoré by mohli slovenský biatlon ťahať. Na druhej strane stále trénujem a pretekám tak, ako najlepšie viem, a snažím sa na to neupínať. Hlavne každú súperku beriem ako rovnocennú, keď stojíme na štartovej čiare.
Nikdy v živote sa nad nikoho nechcem povyšovať. Je to skôr zdravé športové súperenie. Nepripúšťam si to. Vnímam, že niektoré veci viem lepšie ako ostatné, no poznám aj svoje slabiny. Čo sa týka Slovenska, viem, že patrím medzi najlepšie, ale stále pracujem na tom, aby som sa posúvala dopredu.
Cítite aj väčší tlak alebo očakávania, napríklad od fanúšikov? Sezóna sa ešte nerozbehla, takže možno to príde neskôr. Ako to vnímate teraz?
Tlak je podľa mňa najmä o nás, o tom, čo si pripustíme a čo nie, a ako to sama zvládnem. Snažím sa s tým pracovať, takže je na mne, aký veľký tlak si vytvorím. Niečo však človek pociťovať musí, aby ho to hnalo vpred. U mňa je to vždy o tom, aby som bola v pohode a aby ma to napĺňalo a bavilo. Keď dokážem prácu z tréningov pretaviť do pretekov, má to zmysel a prichádzajú aj výsledky.
Skôr vnímam, že sa musím čoraz viac odosobňovať od sociálnych sietí a podobných vecí. Vedia byť niekedy veľkým zabijakom, keď sa na ne človek upne a začne ich riešiť. Myslím si, že momentálne to mám celkom dobre zvládnuté, ale stále pracujem na tom, aby som s tým vedela narábať a aby ma nevtiahli hlúpe komentáre, správy a podobne.
Pokračuje aj Anastasia Kuzminová. Hoci sa pripravuje viac-menej sama, na podujatiach sa stretnete. Čo pre vás znamená mať v tíme takú skúsenú pretekárku?
Popravde, počas roka sa veľmi nestretávame. Videli sme sa asi len raz na jedných pretekoch a potom až v zime. Svojím spôsobom spolu nepracujeme a momentálne ju beriem len ako kolegyňu na pretekoch.
Vlani ste trénovali aj s chlapcami, no tí už majú nového trénera. Môžete nám priblížiť, ako teraz fungujete?
Chalani sú v jednom tíme s českým trénerom a dvoma slovenskými, my sme samostatná skupina. Ja som ostala pri Martinovi Bajčičákovi, rovnako ako minulý rok, a pridala sa ku mne Sára Pacerová a ešte jedna juniorka. To je jedna skupina. Druhú tvoria sestry Remeňové a Tamara Molentová. Treťou skupinou je Nasťa, ktorá je sama. Máme teda takéto mikroskupiny.
Keď máte sústredenie, má ho každá skupina zvlášť, alebo ste niekedy aj všetci spolu?
Máme to osobitne. Spolu sme sa stretli iba na pretekoch alebo na testoch.
Aký máte vzťah so sestrami Remeňovými? Vo Svetovom pohári ste s nimi najčastejšie a trávite s nimi takmer celú zimu, v lete sa však spolu nepripravujete. Aké je potom stretnutie v zime?
Síce sa spolu nepripravujeme, ale vychádzame úplne v pohode a rozumieme si. Myslím si, že je medzi nami zdravé súperenie. Keď však ide o Svetový pohár a príde štafeta alebo niečo podobné, vždy pri sebe stojíme a vieme sa navzájom podporiť. Myslím si, že medzi všetkými dievčatami to funguje na dobrej úrovni. Každá síce trénujeme osobitne, ale na pretekoch fungujeme ako normálna partia a tím žien.
K trénerovi Martinovi Bajčičákovi ste prišli len vlani. Keď nastali v tíme rôzne zmeny a odišli aj muži, bolo jasné, že s ním zostanete, alebo ste zvažovali aj inú cestu?
Po minulej sezóne som s ním určite chcela pokračovať, takže som skôr hľadala možnosti, ako to zachytiť, aby to mohlo ísť ďalej. Nerozmýšľala som, že by som od neho odišla. Bola to moja podmienka. Zdalo sa mi, že to dáva zmysel. Videla som, že to ide dopredu, takže som nevidela dôvod niečo meniť.
Vlani ste trénovali aj s mužmi. Nechýbajú vám v tréningoch?
Je to iné, keď človek trénuje s chlapcami. Povahy aj všetko ostatné je iné. Čo sa týka tréningu, s nimi som sa vedela potiahnuť jedine v streleckých súbojoch. Sú to však chalani, majú vyššiu výkonnosť, na tréningoch sú silnejší a rýchlejší a majú trochu iné parametre.
Väčšinou som teda bola s Paulou a s chalanmi sme boli spolu len pri streleckých súbojoch a podobne, kde sme sa navzájom ťahali ako nejaká posila. Chýbajú mi skôr spoločné chvíle mimo tréningu, napríklad pri hrách. Výkonnostne to však nie je niečo, čo by mi chýbalo, lebo viem, že oni sú trochu inde.
Chýba vám teraz bežecký ťahúň? Paulína bola výborná bežkyňa.
Určite bolo úplne iné, keď sa človek musel doťahovať za niekým silnejším. Viem však, že teraz som v takom postavení, že musím pred niekým utekať, aby ma nedobehol, respektíve sa ťaháme navzájom. Je to opäť iná pozícia. Našla som sa v nej, baví ma, viem sa v nej posúvať a je to zase niečo nové.
Ako ste sa zmenili pod vedením trénera Bajčičáka? Čo vám priniesol rok spolupráce a kde vidíte najväčší progres?
Samozrejme, po bežeckej stránke, keďže on je zameraný na bežeckú a silovo-kondičnú prípravu. Tam vidím najväčšie posuny. To mi priniesol. V tíme máme navyše pokoj a jeho práca je profesionálna. Má všetko podchytené, vie mi vysvetliť, prečo je to tak a prečo trénujeme práve toto, a vidím, že to má zmysel. Vidím aj progres, a to je pre mňa najlepší ukazovateľ, že sa posúvam.
Zmenili alebo doladili ste po tom roku niečo v príprave?
Vždy je čo meniť a z čoho sa poučiť. Prvý rok je však zoznamovací. Tréner síce dostal podklady o tom, ako som trénovala predtým, ale športovec a tréner sa musia vždy spoznať tréningovo. Myslím si, že to bol zoznamovací rok a zároveň to aj klaplo. Teraz už vieme, ako na čo reagujem, a môžeme prípravu prispôsobovať individuálnejšie.
Ako ste na tom so streľbou? Podarilo sa vám počas prípravy niečo zlepšiť?
Urobila som pár zmien – mám novú zbraň a novú pažbu. Stále pracujem na tom, aby som sa zlepšovala, hľadala detaily a držala si stabilnú výkonnosť.
Vyhli ste sa v príprave zdravotným komplikáciám?
Čo sa týka celej letnej, jesennej a jarnej prípravy na sezónu, myslím si, že všetko prebehlo bez problémov. Neboli tam žiadne veľké obmedzenia. Som rada, že čo sme si naplánovali, to sa nám podarilo zrealizovať. Absolvovali sme veľa kvalitných sústredení a tréningov a myslím si, že sa nám to podarilo tak, ako sme chceli.
V Osrblí ste pre bolesti chrbta odstúpili z pretekov. Sú už úplne za vami? Bola to len jednorazová záležitosť?
Vyplynulo to zo situácie, keď sme mali v jednom týždni naložené trochu viac a telo občas povie stop. Vtedy to tak prišlo, ale som rada, že som sa s tým popasovala, a ďalej na tom pracujem.
Na majstrovstvách Česka ste boli v stíhacích pretekoch tretia. Čo vám tento výsledok povedal o forme?
Preteky v Česku sú každoročne jedným z ukazovateľov toho, ako prebehla letná príprava pred záverečnou časťou pred sezónou. Keď to hodnotím s odstupom času, bežecký výkon na majstrovstvách Česka bol dosť dobrý v porovnaní s tým, ako to bolo o týždeň skôr na majstrovstvách Slovenska.
Bola som s tým spokojná. Paradoxne, v ten víkend som sa bežecky cítila silná, no trochu som to nezvládla na strelnici, respektíve som to pokazila, a tým som sa pripravila o lepší výsledok. Zároveň ma však potešilo, že bežecký výkon bol veľmi dobrý, čo ma povzbudilo do ďalšej prípravy.
Potom sme mali ešte festival v Mníchove, ktorý je náhradou za majstrovstvá sveta v letnom biatlone a zúčastnila sa na ňom špička zo Svetového pohára. Tam sa ukázalo, že bežecká aj strelecká forma je na kvalitnej úrovni. Ukázalo mi to, že nastal posun a práca mala zmysel.
Na festivale Loop One v Mníchove ste sa v nedeľu prebojovali do finále a skončili ste v ňom dvanásta. Ako ste si užili atmosféru? Bolo tam veľa divákov? Pripomínalo to klasický zimný Svetový pohár?
Je to špecifické, keďže sa to koná v lete v olympijskom parku. Ide sa na kolieskových lyžiach po úzkej trati so zaujímavým povrchom a strelnica je postavená na vode. Boli tam faktory, s ktorými som sa predtým nestretla. Počasie nebolo najkrajšie a divákov bolo trochu menej, takže atmosférou to nebol úplne top Svetový pohár.
Bola to však zaujímavá skúsenosť a exhibičný formát. Streľba bola elektronická, videli sme zásahy na terčoch a tréneri nemali ďalekohľady. Bola som celkom spokojná a myslím si, že to má potenciál. Keď sa človek dostane do finále v oba dni, je to celkom poriadna pretekárska nálož.
Ako vám idú kolieskové lyže?
Vnímam ich ako prípravu na zimu, je to dobrý tréningový prostriedok. Určite však mám radšej beh na lyžiach na snehu. Nemám s nimi problém, dá sa na nich potrénovať aj pretekať.
Kde ste teraz na sústredení? Ste už na snehu?
Áno. Presunuli sme sa zo švajčiarskeho Davosu, kde sme boli týždeň, a začali sme s prípravou na snehu. Nemali sme tam komplexný tréning, lebo tam nie je strelnica. Teraz sme sa presunuli do rakúskeho Obertilliachu, kde budeme pokračovať v komplexnom tréningu, keďže tam už rozhrnuli sneh.
Budúci víkend máme nominačné a testovacie preteky pred sezónou. Budem štartovať v dvoch pretekoch a najlepšie z nás sa predstavia vo Svetovom pohári.
Sezóna štartuje koncom novembra v Kontiolahti. Pomáha vám, keď sa vraciate na trať, kde ste mali dobré výsledky? Vlani ste tam skončili šestnásta.
Určite to vie pomôcť. Kontiolahti síce nebolo mojím obľúbeným strediskom, lebo je tam vždy tma a trate sú náročné, človek musí dať do toho všetko. Minulú sezónu sa tu podujatie konalo na konci zimy, takže to bolo iné. Sama som zvedavá, aké to bude tento rok. Nemôžem sa upínať na to, či sa mi tam páči, alebo nie.
Vrcholom sezóny sú majstrovstvá sveta v Otepää. Je to vaše obľúbené stredisko? V minulosti ste tu získali juniorské medaily.
Páči sa mi tam, lebo je to nevyspytateľné a vie tam fúkať silný vietor, čo je pre mňa výzva. Vždy sa mi tam darilo a je to pre mňa veľká motivácia. Teším sa.
Aké ciele si dávate do sezóny? Je pre vás reálne pravidelne bodovať a útočiť na najlepšiu dvadsiatku?
Vždy si dávam tie najvyššie ciele. Cieľom je čo najviac bodovať, jazdiť stabilne a hlavne sa ukázať na majstrovstvách sveta. Na novú sezónu sa teším. Keď prídu pekné výsledky, budem rada. Je to pre mňa motivácia.
Ako vnímate ženskú štafetu bez Paulíny? Môže sa Slovensko pohybovať okolo top 10?
Myslím si, že na to máme. Keď každá z nás podá kvalitný výkon, môžeme bojovať o pekné priečky.
Čo vás napĺňa mimo biatlonu?
Stále študujem na vysokej škole. Vo voľnom čase rada kreslím, trávim čas s rodinou, hrávam spoločenské hry alebo sa prejdem na čerstvom vzduchu. Je dôležité vedieť vypnúť hlavu.