Davidová je späť. Po deviatich mesiacoch vyhrala preteky: Nečakala som, že to bude také dobré

Biatlonistka Markéta Davidová vyhrala po dlhej zdravotnej prestávke kontrolné šprintérske preteky vo Vuokatti, ktoré absolvovali českí reprezentanti na záver sústredenia vo Fínsku.
V mužskej kategórii bol na najkratšej trati najrýchlejší Vítězslav Hornig. Po nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom reprezentační tréneri uzavrú nominácie na úvodné kolo Svetového pohára, ktoré sa začne koncom novembra v Kontiolahti.
Majsterka sveta z roku 2021 Davidová, ktorá od jesene predminulého roka bojovala s vážnymi problémami s chrbtom a podstúpila dve operácie vysunutej medzistavcovej platničky, v sobotu absolvovala prvé preteky po deviatich mesiacoch.
Na strelnici ani raz neminula a rovnako bezchybnú Terezu Voborníkovú zdolala o 24 sekúnd. Na treťom mieste skončila Lucie Charvátová.
„Verila som, že to nebude úplný prepadák, ale nečakala som, že to bude na takej dobrej úrovni.
Cítila som sa celkom dobre. Nemám za sebou veľa tréningov v najvyššej intenzite, takže som nevedela, čo môžem od seba očakávať.
Snažila som sa začať s rozvahou a počas celých pretekov som potom mohla zrýchľovať. Som rada, že ani v poslednom kole som nemala pocit, že by mi dochádzali sily,“ uviedla Davidová na webovej stránke českého biatlonového zväzu.
Davidová, o ktorej štarte v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom sa ešte len rozhodne, sa na sezónu pripravuje individuálne.
Vo Fínsku zostane do 25. novembra, v decembri by ju mal čakať ďalší tréningový kemp. Minulý mesiac uviedla, že do Svetového pohára by sa chcela vrátiť začiatkom budúceho kalendárneho roka.