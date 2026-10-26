Česká biatlonistka vynechá úvod sezóny. Návrat vidí v roku 2027: Mám pred sebou veľa práce

Biatlonistka Markéta Davidová nestihne úvod sezóny po druhej operácii vysunutej medzistavcovej platničky. Na súťažné trate by sa rada vrátila začiatkom budúceho kalendárneho roka.
Majsterka sveta z roku 2021 to uviedla v rozhovore pre Českú televíziu. V súčasnosti sa pripravuje individuálne s ohľadom na svoj zdravotný stav. Najväčšie obmedzenia pociťuje v posilňovni.
Davidová bojovala s vážnymi problémami s chrbtom od jesene 2024. S výnimkou krátkeho pokusu o návrat na domácich pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave prišla o zvyšok sezóny vrátane majstrovstiev sveta v Lenzerheide. Vlani na jar následne podstúpila operáciu.
Na jeseň sa zapojila do olympijskej sezóny, no v januári sa jej zranenie vrátilo a pre zdravotné problémy jej nevyšli olympijské hry v Anterselve. Po neúspešnom pokuse o konzervatívnu liečbu podstúpila v apríli ďalší chirurgický zákrok.
Teraz sa opäť pokúša o návrat do vrcholového športu. To je jej hlavný cieľ pred nadchádzajúcou sezónou, ktorá sa začne koncom novembra v Kontiolahti. Tam Davidová na štarte určite nebude.
„Keby všetko išlo optimálne a aj moja výkonnosť by bola na úrovni, ktorú by som si predstavovala, rada by som sa vrátila po Novom roku,“ povedala.
Od 21. do 24. januára sa uskutoční Svetový pohár v Novom Meste na Morave, vo februári sú na programe majstrovstvá sveta v Estónsku.
Davidová v súčasnosti strieľa, behá, jazdí na bicykli aj na kolieskových lyžiach, všetko však v individuálnom režime.
Určitý čas som netrénovala a stále to veľmi cítiť
„Zatiaľ som bola schopná odtrénovať všetko, čo sme si naplánovali, takže som spokojná. Samozrejme, určitý čas som netrénovala a stále to veľmi cítiť. Ešte mám pred sebou veľa práce,“ uviedla.
Bolesti pociťuje už len zriedkavo a v prípade potreby ich konzultuje s lekármi. Najväčší rozdiel vníma v posilňovni.
Dlho bol problémom beh
„Niektoré cviky tam nerobím a možno ich už nikdy ani robiť nebudem. Našťastie, nie je to až taká veľká časť biatlonu, takže si z toho nerobím príliš ťažkú hlavu. Inak som sa dostala do fázy, keď mi už nič nerobí problémy.
Dlho bol problémom beh, ale aj ten je už v poriadku,“ povedala biatlonistka, ktorej lekári pri operácii nahradili vysunutú medzistavcovú platničku implantátom a spevnili chrbticu skrutkami.
Nikto jej nedokázal povedať, čo všetko bude jej telo po takomto zákroku schopné zvládnuť.
„Myslím si, že to stále neviem ani ja. Skôr sa snažím fungovať deň po dni a sledovať, ako to vyzerá a ako moje telo reaguje,“ dodala Davidová.
Po jej zdravotných problémoch prevzala pozíciu českej jednotky Tereza Voborníková, ktorá na zimných olympijských hrách vybojovala bronzovú medailu v pretekoch s hromadným štartom.