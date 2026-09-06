Pred kľúčovým zápasom MS bez spánku. České reprezentantky museli v noci opustiť hotel

České basketbalistky sa pred dnešným dôležitým zápasom na majstrovstvách sveta proti Číne príliš dobre nevyspali.
V berlínskom hoteli, v ktorom sú ubytované všetky tímy okrem hviezdneho výberu USA, sa krátko po druhej hodine v noci spustil požiarny poplach.
Tímy museli budovu dočasne opustiť, uviedla agentúra DPA.
Česká reprezentácia nastúpi proti Číne o 14.30 h. Obom tímom pôjde o prvé víťazstvo na turnaji.
Zverenkyne trénerky Romany Ptáčkovej v piatok v úvodnom stretnutí podľahli Taliansku, Číňanky nestačili na americké obhajkyne titulu.