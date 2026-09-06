Pred kľúčovým zápasom MS bez spánku. České reprezentantky museli v noci opustiť hotel

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: FIBA Basketball )
ČTK|6. sep 2026 o 11:15
ShareTweet0

Výnimkou boli Američanky, ktoré bývajú inde.

České basketbalistky sa pred dnešným dôležitým zápasom na majstrovstvách sveta proti Číne príliš dobre nevyspali.

V berlínskom hoteli, v ktorom sú ubytované všetky tímy okrem hviezdneho výberu USA, sa krátko po druhej hodine v noci spustil požiarny poplach.

Tímy museli budovu dočasne opustiť, uviedla agentúra DPA.

Česká reprezentácia nastúpi proti Číne o 14.30 h. Obom tímom pôjde o prvé víťazstvo na turnaji.

Zverenkyne trénerky Romany Ptáčkovej v piatok v úvodnom stretnutí podľahli Taliansku, Číňanky nestačili na americké obhajkyne titulu.

Tabuľka skupiny D

Basketbal

Basketbal

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Pred kľúčovým zápasom MS bez spánku. České reprezentantky museli v noci opustiť hotel
    dnes 11:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Pred kľúčovým zápasom MS bez spánku. České reprezentantky museli v noci opustiť hotel