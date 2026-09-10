Prežil bombardovanie a naučil sa hrať ľavou rukou. Japonská legenda zomrela

Isao Harimoto
Isao Harimoto (Autor: Gaijin Baseball/外国人野球)
TASR|10. sep 2026 o 09:04
ShareTweet0

Počas kariéry zaznamenal 3085 úspešných odpalov.

Vo veku 86 rokov zomrela legenda japonského bejzbalu Isao Harimoto, ktorý prežil atómové bombardovanie Hirošimy a ako prvý hráč z Japonska dosiahol hranicu 3000 úspešných odpalov. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP.

Harimoto sa narodil v Japonsku kórejským rodičom. Naučil sa hrať ľavou rukou po tom, ako pri nehode vo veku štyroch rokov utrpel vážne popáleniny a zostala mu obmedzená pohyblivosť pravej ruky.

Zhodenie atómovej bomby prežil ako päťročný. Matka sa vrhla pred neho a jeho sestru, aby ich ochránila pred výbuchom.

Počas kariéry zaznamenal 3085 úspešných odpalov, čo je dodnes rekord japonskej profesionálnej súťaže Nippon Professional Baseball.

V Japonsku hral za viacero tímov vrátane dominantného Jomiuri Giants. Vďaka svojim pálkarským schopnostiam si vyslúžil prezývku „Stroj na odpaly“.

Kariéru ukončil v roku 1981 po 23 profesionálnych sezónach a následne pôsobil ako televízny komentátor. V roku 1990 ho uviedli do japonskej bejzbalovej Siene slávy.

Ostatné športy

    Isao Harimoto
    Isao Harimoto
    Prežil bombardovanie a naučil sa hrať ľavou rukou. Japonská legenda zomrela
    dnes 09:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Prežil bombardovanie a naučil sa hrať ľavou rukou. Japonská legenda zomrela