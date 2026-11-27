Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka
10 km klasicky, ženy:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Ebba Anderssonová
25:19,4 min
2.
Linn Svahnová
+9,1 s
3.
Frida Karlssonová
+10,2
Švédska bežkyňa na lyžiach Ebba Anderssonová sa stala časom 25:19,4 minúty víťazkou pretekov na 10 km klasicky vo fínskej Ruke, úvodného podujatia nového ročníka Svetového pohára.
Zostávajúce pódiové miesta obsadili jej krajanky, druhá bola Linn Svahnová a tretia Frida Karlssonová.
Dvadsaťdeväťročná Švédka sa držala od úvodu intervalových pretekov na popredných priečkach na medzičasoch, prvenstvo si vybojovala v druhej polovici trate, keď navyšovala náskok na svoje konkurentky.
Pre Anderssonovú to bolo jubilejné desiate prvenstvo v rámci Svetového pohára.