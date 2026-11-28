Nór Oskar Opstad Vike a Švédka Linn Svahnová triumfovali v sobotňajšom šprinte klasickou technikou v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach vo fínskej Ruke.
Pre Vikeho to bolo prvé kariérové individuálne víťazstvo v SP, keď bol o 1,18 sekundy rýchlejší ako jeho krajan Johannes Hösflot Kläbo. Tretí finišoval Talian Simone Mocellini so stratou 3,60 s.
Svahnová sa radovala z 21. individuálneho triumfu v rámci SP v kariére. Vo finále predstihla svoje krajanky, druhá skončila so stratou 0,58 s Maja Dahlqvistová a tretiu priečku obsadila Johanna Hagströmová (+2,55 s).
Svetový pohár vo fínskej Ruke - šprint klasicky
Muži: 1. Oskar Opstad Vike 2:32,04 min., 2. Johannes Hösflot Kläbo (obaja Nór.) +1,18 s, 3. Simone Mocellini (Tal.) +3,60, 4. Jules Chappaz (Fr.) +9,55, 5. Erik Valnes +41,97, 6. Lars Heggen (obaja Nór.) +55,80, semifinále: 7. Valerio Grond (Švajč.), 8. George Ersson, 9. Emil Danielsson (obaja Švéd.), 10. Kamil Bury (Poľ.)
Poradie v SP (po 2 z 29 pretekov)
1. Kläbo 193 b, 2. Heggen 175, 3. Even Solem Michelsen (Nór.) 118, 4. Davide Graz (Tal.) 114, 5. Vike 105, 6. Martin Löwström Nyenget (Nór.) 100
Poradie SP v šprintoch (po 1 z 10 pretekov)
1. Vike 105, 2. Kläbo 103, 3. Mocellini 93, 4. Heggen 90, 5. Chappaz 85, 6. Grond 84
Ženy: 1. Linn Svahnová 2:58,36 min., 2. Maja Dahlqvistová +0,58 s, 3. Johanna Hagströmová (všetky tri Švéd.) +2,55, 4. Jasmi Joensuuová (Fín.) +4,10, 5. Ingrid Bergene Aabrekková (Nór.) +6,61, 6. Tiia Olkkonenová (Fín.) +14,71, semifinále: 7. Kristine Staväs Skistadová (Nór.), 8. Laura Gimmlerová (Nem.), 9. Helene Ekrheim Haugenová, 10. Hedda Östberg Amundsenová (obe Nór.)
Poradie v SP (po 2 z 29 pretekov)
1. Svahnová 210 b, 2. Joensuuová 157, 3. Frida Karlssonová (Švéd.) 142, 4. Johanna Matintalová (Fín.) 139, 5. Natalia Terentievová (Rus.) 123, 6. Moa Ilarová 120
Poradie SP v šprintoch (po 1 z 10 pretekov)
1. Svahnová 115 b, 2. Joensuuová 97, 3. Dahlqvistová 95, 4. Hagströmová 93, 5. Aabrekková 80, 6. Olkkonenová 79