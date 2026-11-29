Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo triumfoval na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke na 20 km voľne s hromadným štartom.
Dominanciu Nórska podčiarkli jeho krajania, druhý finišoval Emil Iversen a tretí bol Harald Östberg Amundsen.
Pre 30-ročného Kläba to bol prvý triumf v tomto ročníku Svetového pohára, celkovo si na svoje konto pripísal 114. individuálne víťazstvo v seriáli.
V počte úspechov sa tak držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny vyrovnal legendárnej krajanke Marit Björgenovej.
„Bolo načase. Toto víťazstvo som potreboval, ale bolo jedno z najťažších. S Daviesom som išiel, ale ani jeden z nás to nechcel zobrať na seba. V jednej chvíli vzrástol náš náskok na 15 sekúnd, ale asi sme potrebovali ešte väčší náskok.
Napokon sme sa dobre rozhodli. V poslednom kole sme boli stále veľká skupina,“ vyjadril sa Kläbo pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
Nóri obsadili prvých päť miest v nedeľňajších pretekoch, celkovo sa ich do najlepšej desiatky prebojovalo šesť. V pretekoch s hromadným štartom to dlhší čas vyzeralo, že ich hegemóniu v Ruke naruší niekto iný.
Iniciatívu v prvej polovici prebral Brit Joe Davis, ale Kläbo si s prehľadom kontroloval situáciu. Postupne sa čelo spojilo s veľkým balíkov lyžiarov a všetko smerovalo k tomu, že sa rozhodne v záverečných metroch.
Kľúčové momenty prišli v záverečnom stúpaní, od konkurentov sa odtrhla trojica Kläbo, Iversen a Amundsen.
Kläbo správne vygradoval svoje tempo a rýchlosť, napokon si s prehľadom prišiel po prvé miesto. V tesnej koncovke krajanov dokázal Iversen prevýšiť Amundsena.
Svetový pohár v bežeckom lyžovaní - Ruka
Výsledky - 20 km voľne s hromadným štartom:
1. Johannes Hösflot Kläbo 45:14,0 min., 2. Emil Iversen +0,2 s, 3. Harald Östberg Amundsen +0,5, 4. Martin Löwström Nyenget +2,4, 5. Mattis Stenshagen (všetci Nór.) +3,3, 6. Mathis Desloges (Fr.) +3,3, 7. Gus Schumacher (USA) +3,9, 8. Lars Heggen (Nór.) +5,0, 9. Martino Carollo (Tal.) +5,0, 10. Jules Lapierre (Fr.) +5,3