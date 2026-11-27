Svetový pohár v behu na lyžiach - Ruka
10 km klasicky, muži:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Martin Löwström Nyenget
22:09,0 min
2.
Andreas Ree
+10,7 s
3.
Johannes Hösflot Kläbo
+13,0 s
Nórsky bežec na lyžiach Martin Löwström Nyenget triumfoval časom 22:09,0 minúty v pretekoch na 10 km klasicky s intervalovým štartom vo fínskej Ruke, na úvodnom podujatí nového ročníka Svetového pohára.
Nóri obsadili ďalších päť miest, na druhej pozícii klasifikovali Andreasa Reeho a tretí bol obhajca celkového prvenstva Johannes Hösflot Kläbo.
Tridsaťštyriročný Nyenget bol už od prvého meraného úseku priebežným lídrom a do cieľa len navyšoval svoj náskok. Celkovo to bolo jeho ôsme prvenstvo v rámci Svetového pohára.
„Veľa som rozmýšľal nad tým, aby z toho bol dobrý štart do sezóny. Začal som naplno, ale kontroloval som to. Keď dokážem reagovať, tak si užívam lyžovanie. Nie som na to zvyknutý, ale v Ruke mám dobré štatistiky. Z môjho pohľadu to bol vysnívaný deň,“ uviedol Nyenget v televíznom rozhovore pre Viaplay.