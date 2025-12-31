Prvýkrát na Tour de Ski nevyhral Nór. Skvelý výkon Čecha a Kläbo mimo desiatky

Gus Schumacher
Gus Schumacher (Autor: X/U.S. Ski & Snowboard Team)
TASR|31. dec 2025 o 13:16
Slovák finišoval v deviatej desiatke.

Tour de Ski - 3. etapa

5 km voľne s hromadným štartom:

1.

Gus Schumacher

USA

9:35,4 min

2.

Benjamin Moser

Rakúsko

+ 0,2 s

3.

Lars Heggen

Nórsko

+ 0,6 s

95. 

Peter Hinds

Slovensko

+ 55,6 s

Americký bežec na lyžiach Gus Schumacher triumfoval v tretej etape Tour de Ski. V talianskom Dobbiacu pokračovalo podujatie v stredu päťkilometrovými pretekmi voľne s hromadným štartom.

Druhý finišoval Rakúšan Benjamin Moser (+0,2 s) a tretieho klasifikovali Nóra Larsa Heggena (+0,6). Jediný Slovák na štarte stredajšej etapy Peter Hinds sa umiestnil na 95. pozícii (+55,6).

Lídrom priebežného poradia Tour de Ski je naďalej Nór Johannes Kläbo. Hindsovi patrí 86. priečka so stratou štyroch minút a štyroch sekúnd na Kläba.

Tretia etapa mala parametre šprintu, a tak sa išlo na krátkej vzdialenosti vo vysokom tempe. Lyžiari vybehli na trať v takzvaných vlnách po približne 25 pretekároch podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.

V prvej skupinke udávali tempo hlavne nórski bežci na lyžiach, napokon na základe cieľovej fotografie stanovil úvodný čas Emil Iversen - 9:42,5 min. Hinds štartoval práve v prvej „vlne“, s najrýchlejšími sa neudržal a v cieli mu patrila 23. pozícia z 25 štartujúcich v skupine. 

V druhej „vlne“ bol po väčšinu času na čele Nór Heggen, no napokon po výbornom taktickom načasovaní záveru ho prekonal Schumacher a Iversenov čas vylepšil o 7,1 sekundy (9:35,4 min). Ďalšia skupinka už bola aj s favoritmi na celkové prvenstvo.

Nór Kläbo síce v nej finišoval prvý (9:44,0 min.), ale pomalšie tempo stačilo len na priebežné umiestnenie v druhej desiatke. Nakoniec mu patrila konečná 12. priečka s mankom 8,6 na víťaza. Čech Michal Novák bol šiesty a dosiahol najlepší výsledok v sezóne.

Tour de Ski pokračuje vo štvrtok štvrtou etapou, ktorou je stíhačka na 20 km klasicky.

