Prvýkrát na Tour de Ski nevyhral Nór. Skvelý výkon Čecha a Kläbo mimo desiatky

Tour de Ski - 3. etapa
5 km voľne s hromadným štartom:
1.
Gus Schumacher
USA
9:35,4 min
2.
Benjamin Moser
Rakúsko
+ 0,2 s
3.
Lars Heggen
Nórsko
+ 0,6 s
95.
Peter Hinds
Slovensko
+ 55,6 s
Americký bežec na lyžiach Gus Schumacher triumfoval v tretej etape Tour de Ski. V talianskom Dobbiacu pokračovalo podujatie v stredu päťkilometrovými pretekmi voľne s hromadným štartom.
Druhý finišoval Rakúšan Benjamin Moser (+0,2 s) a tretieho klasifikovali Nóra Larsa Heggena (+0,6). Jediný Slovák na štarte stredajšej etapy Peter Hinds sa umiestnil na 95. pozícii (+55,6).
Lídrom priebežného poradia Tour de Ski je naďalej Nór Johannes Kläbo. Hindsovi patrí 86. priečka so stratou štyroch minút a štyroch sekúnd na Kläba.
Tretia etapa mala parametre šprintu, a tak sa išlo na krátkej vzdialenosti vo vysokom tempe. Lyžiari vybehli na trať v takzvaných vlnách po približne 25 pretekároch podobne ako v severskej kombinácii, čo je tohtoročná novinka vo Svetovom pohári.
V prvej skupinke udávali tempo hlavne nórski bežci na lyžiach, napokon na základe cieľovej fotografie stanovil úvodný čas Emil Iversen - 9:42,5 min. Hinds štartoval práve v prvej „vlne“, s najrýchlejšími sa neudržal a v cieli mu patrila 23. pozícia z 25 štartujúcich v skupine.
V druhej „vlne“ bol po väčšinu času na čele Nór Heggen, no napokon po výbornom taktickom načasovaní záveru ho prekonal Schumacher a Iversenov čas vylepšil o 7,1 sekundy (9:35,4 min). Ďalšia skupinka už bola aj s favoritmi na celkové prvenstvo.
Nór Kläbo síce v nej finišoval prvý (9:44,0 min.), ale pomalšie tempo stačilo len na priebežné umiestnenie v druhej desiatke. Nakoniec mu patrila konečná 12. priečka s mankom 8,6 na víťaza. Čech Michal Novák bol šiesty a dosiahol najlepší výsledok v sezóne.
Tour de Ski pokračuje vo štvrtok štvrtou etapou, ktorou je stíhačka na 20 km klasicky.