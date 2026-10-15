Dopingová dráma nemeckej lyžiarky: „Som na seba nesmierne nahnevaná,“ hovorí po treste

Nemecké bežkyne na lyžiach Victoria Carlová (vpravo) a Katharina Hennigová.
Nemecké bežkyne na lyžiach Victoria Carlová (vpravo) a Katharina Hennigová. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. okt 2026 o 15:57
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Nemecká lyžiarka prišla o štart na tohtoročných ZOH a o obhajobu zlata z Pekingu 2022.

Nemecká bežkyňa na lyžiach Victoria Carlová prelomila svoje dlhé mlčanie a verejne prehovorila o svojom dopingovom treste.

V rozhovore pre švédsku stanicu SVT uviedla, že ju veľmi mrzí, že dôverovala vojenskému lekárovi. Ten jej mal údajne podať sirup proti kašľu so zakázanou látkou.

„Jednoducho som lekárovi príliš dôverovala. Som na seba nesmierne nahnevaná, že som mu tak verila a neopýtala sa znova, či to vôbec môžeme užiť,“ vysvetlila 31-ročná Nemka.

Carlová mala pozitívny test na zakázaný clenbuterol počas mimosúťažnej kontroly v druhom štvrťroku 2025. Tento liek

sa používa predovšetkým na liečbu respiračných ochorení, ako je napríklad astma. Jej dištanc potrvá do 25. novembra.

Pre trest prišla o štart na tohtoročných ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo a nemohla tak obhajovať zlato z Pekingu 2022 v šprinte dvojíc.

„Aby som sa chránila, zimnú olympiádu som radšej vôbec nesledovala,“ priznala Carlová.

„Dúfam, že sa vrátim do Svetového pohára rovnako silná, ako som bola predtým. Ale naozaj neviem, aké to bude. Asi bude pre mňa veľmi ťažké vrátiť sa do súťažného kolotoča,“ citovala ju DPA.

Beh na lyžiach

    Nemecké bežkyne na lyžiach Victoria Carlová (vpravo) a Katharina Hennigová.
    Nemecké bežkyne na lyžiach Victoria Carlová (vpravo) a Katharina Hennigová.
    Dopingová dráma nemeckej lyžiarky: „Som na seba nesmierne nahnevaná,“ hovorí po treste
    dnes 15:57
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