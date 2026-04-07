    Bedminton, ilustračná fotografia.
    TASR|7. apr 2026 o 15:03
    ShareTweet0

    ME v bedmintone v Huelve

    ženy - dvojhra - 1. kolo

    Petra Saarnivaarová (Fín.) - Natália Slobodová (SR) 2:1 (-27, 15, 13)


    Slovenská bedmintonistka Natália Slobodová vypadla v prvom kole ženskej dvojhry na európskom šampionáte v španielskej Huelve.

    V trojsetovom súboji nestačila na favorizovanú Fínku Petru Saarnivaarovú.

    Dvadsaťjedenročná Slovenka triumfovala v dramatickom prvom sete 29:27. V zvyšných dvoch však ťahala 246. hráčka sveta za kratší koniec a 20-ročná Saarnivaarová ju v nich zdolala 21:15 a 21:13.

    Slobodová bola jedinou slovenskou účastníčkou na šampionáte v ženskej dvojhre.

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Slovenka v trojsetovom súboji nestačila na favorizovanú Fínku. Vyhrala len dramatický prvý