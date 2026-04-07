Slovenka v trojsetovom súboji nestačila na favorizovanú Fínku. Vyhrala len dramatický prvý

ME v bedmintone v Huelve
ženy - dvojhra - 1. kolo
Petra Saarnivaarová (Fín.) - Natália Slobodová (SR) 2:1 (-27, 15, 13)
Slovenská bedmintonistka Natália Slobodová vypadla v prvom kole ženskej dvojhry na európskom šampionáte v španielskej Huelve.
V trojsetovom súboji nestačila na favorizovanú Fínku Petru Saarnivaarovú.
Dvadsaťjedenročná Slovenka triumfovala v dramatickom prvom sete 29:27. V zvyšných dvoch však ťahala 246. hráčka sveta za kratší koniec a 20-ročná Saarnivaarová ju v nich zdolala 21:15 a 21:13.
Slobodová bola jedinou slovenskou účastníčkou na šampionáte v ženskej dvojhre.