Slovák sa nedokázal prebojovať ďalej. Po trojsetovej bitke podľahol Švajčiarovi

ME v bedmintone v Huelve
muži - dvojhra - 2. kolo
Milan Dratva (SR) - Tobias Künzi (Švaj.) 1:2 (-17, 10, -19)
Slovenský bedmintonista Milan Dratva nepostúpil do osemfinále na majstrovstvách Európy v španielskej Huelve.
V stredajšom zápase 2. kola podľahol Švajčiarovi Tobiasovi Künzimu po trojsetovej bitke.
Dvasaťdeväťročný Slovák prehral prvý set v pomere 17:21. V prostrednom dejstve svojho súpera zdolal jasne 21:10, ale v záverečnom sete napokon Künzimu podľahol tesne 19:21. V utorok už v 1. kole ženskej dvojhry vypadla Dratvova krajanka Natália Slobodová.