    Slovák sa nedokázal prebojovať ďalej. Po trojsetovej bitke podľahol Švajčiarovi

    Ilustračná fotografia (Autor: TASR)
    TASR|8. apr 2026 o 11:31
    ME v bedmintone v Huelve

    muži - dvojhra - 2. kolo

    Milan Dratva (SR) - Tobias Künzi (Švaj.) 1:2 (-17, 10, -19)


    Slovenský bedmintonista Milan Dratva nepostúpil do osemfinále na majstrovstvách Európy v španielskej Huelve.

    V stredajšom zápase 2. kola podľahol Švajčiarovi Tobiasovi Künzimu po trojsetovej bitke.

    Dvasaťdeväťročný Slovák prehral prvý set v pomere 17:21. V prostrednom dejstve svojho súpera zdolal jasne 21:10, ale v záverečnom sete napokon Künzimu podľahol tesne 19:21. V utorok už v 1. kole ženskej dvojhry vypadla Dratvova krajanka Natália Slobodová.

    Strecha Velodrómu v olympijskom parku v brazílskom Rio de Janeiro.
