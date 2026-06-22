Najúspešnejší tréner európskeho basketbalu sa vracia. Opäť povedie grécky klub

Zeljko Obradovič
Zeljko Obradovič (Autor: Panathinaikos BC)
Sportnet|22. jún 2026 o 16:59
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V rokoch 1999 až 2012 doviedol „zelených“ k 5 titulom v Eurolige.

Željko Obradovič sa stáva novým hlavným trénerom Panathinaikosu po tom, čo sa s klubom dohodol na trojročnej zmluve platnej do konca sezóny 2028/2029.

Majiteľ Panathinaikosu Dimitris Giannakopoulos zverejnil na Instagrame fotografiu s Obradovičom s popisom: „Príbeh pokračuje…“

Krátko nato vydal Panathinaikos oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdil, že Obradovič podpísal trojročný kontrakt do konca sezóny 2028/2029.

Obradovič je pre Panathinaikos oveľa viac než len bývalý tréner. Je architektom zlatej éry klubu, mužom, ktorý pomohol premeniť halu OAKA na jednu z najobávanejších arén v Európe a Panathinaikos na európsku basketbalovú veľmoc.

V rokoch 1999 až 2012 doviedol „zelených“ k 5 titulom v Eurolige, 11 titulom gréckej ligy a 7 triumfom v Gréckom pohári, čím vytvoril odkaz, ktorý dodnes formuje očakávania klubu.

Jeho tímy sa vyznačovali disciplínou, hernou inteligenciou, tvrdou obranou a silným prepojením s fanúšikmi.

Panathinaikos sa v posledných rokoch snažil obnoviť atmosféru svojho najúspešnejšieho obdobia.

Pod vedením Atamana sa klub vrátil medzi európsku elitu, no nedávne neúspechy v Eurolige aj na domácej scéne ukázali potrebu nového smerovania.

Vo veku 66 rokov zostáva Obradovič najúspešnejším trénerom v histórii európskeho basketbalu.

Vo svojom životopise má deväť titulov Euroligy získaných s piatimi rôznymi klubmi, čo je výkon, ktorý v tomto športe nemá obdobu.

Informovala o tom webstránka basketnews.com.

Basketbal

Basketbal

    Zeljko Obradovič
    Zeljko Obradovič
    Najúspešnejší tréner európskeho basketbalu sa vracia. Opäť povedie grécky klub
    dnes 16:59
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