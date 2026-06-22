Najúspešnejší tréner európskeho basketbalu sa vracia. Opäť povedie grécky klub

Željko Obradovič sa stáva novým hlavným trénerom Panathinaikosu po tom, čo sa s klubom dohodol na trojročnej zmluve platnej do konca sezóny 2028/2029.
Majiteľ Panathinaikosu Dimitris Giannakopoulos zverejnil na Instagrame fotografiu s Obradovičom s popisom: „Príbeh pokračuje…“
Krátko nato vydal Panathinaikos oficiálne vyhlásenie, v ktorom potvrdil, že Obradovič podpísal trojročný kontrakt do konca sezóny 2028/2029.
Obradovič je pre Panathinaikos oveľa viac než len bývalý tréner. Je architektom zlatej éry klubu, mužom, ktorý pomohol premeniť halu OAKA na jednu z najobávanejších arén v Európe a Panathinaikos na európsku basketbalovú veľmoc.
V rokoch 1999 až 2012 doviedol „zelených“ k 5 titulom v Eurolige, 11 titulom gréckej ligy a 7 triumfom v Gréckom pohári, čím vytvoril odkaz, ktorý dodnes formuje očakávania klubu.
Jeho tímy sa vyznačovali disciplínou, hernou inteligenciou, tvrdou obranou a silným prepojením s fanúšikmi.
Panathinaikos sa v posledných rokoch snažil obnoviť atmosféru svojho najúspešnejšieho obdobia.
Pod vedením Atamana sa klub vrátil medzi európsku elitu, no nedávne neúspechy v Eurolige aj na domácej scéne ukázali potrebu nového smerovania.
Vo veku 66 rokov zostáva Obradovič najúspešnejším trénerom v histórii európskeho basketbalu.
Vo svojom životopise má deväť titulov Euroligy získaných s piatimi rôznymi klubmi, čo je výkon, ktorý v tomto športe nemá obdobu.