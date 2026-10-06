NBA zatiaľ nevychádzajú európske plány. Kluby odmietli ponuku na zlúčenie

Zástupcovia trinástich klubov basketbalovej Euroligy odmietli ponuku na zlúčenie poprednej európskej súťaže s plánmi komisára NBA Adama Silvera na novú ligu s názvom NBA Europe.
Silver pracuje na vytvorení projektu a spoločne s ďalšími zástupcami súťaže tvrdí, že iniciatíva bude napredovať bez ohľadu na to, či dôjde k formálnej spolupráci s Euroligou.
Najmenej šesť klubov Euroligy túto možnosť podľa portálu The Athletic zvažuje. Na utorkovom stretnutí akcionárov a ďalších predstaviteľov vedenia Euroligy v talianskom Cernobbiu však boli podmienky NBA na zlúčenie jednoznačne odmietnuté.
NBA plánuje spustiť NBA Europe od roku 2027 a v ich predstavách je 16-členná súťaž. Záujemcovia by však museli investovať najmenej 500 miliónov dolárov, pričom suma by sa mohla vyšplhať až na miliardu.
NBA na oplátku sľubuje tímom každoročné rozdeľovanie stoviek miliónov dolárov. Sumy však vyvolávajú otázniky, pretože popredné európske kluby už teraz vykazujú finančné straty.
Privátna Euroliga je najvyššia klubová súťaž na starom kontinente, no je uzavretá. V sezóne 2027/2028 sa má rozšíriť z 13 na 21 tímov. NBA Europe sa má zúčastniť 12 fixných tímov, ale ďalšie štyri sa môžu kvalifikovať prostredníctvom Ligy majstrov.