Odolali náporu súpera a rozhodli v závere. Levice sa dočkali víťazstva v Európskom pohári

Európsky pohár FIBA - B-skupina
Zastal Zielona Góra - Patrioti Levice 71:74 (28:31)
Najviac bodov Zielonej Góry: Garrison a White po 13, Brkič 12
Levice: Hicks 18, Watson-Gayle 17, Brooks 13, Bojanovský 5, Tomaševič 1 /11 doskokov/ (Dorsey 11, Ohams 7 /12 doskokov/, Pažický 2, Volárik 1, Chavez 0)
TH: 18/12 - 26/16, fauly: 23 - 21, trojky: 5 - 12
Rozhodovali: Györgyiová (Maď.), Simonavičius (Lit.), Četkovič (Č. Hora), štvrtiny: 17:20, 11:11, 17:16, 26:27.
Basketbalisti Patrioti Levice získali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) prvé víťazstvo, na palubovke poľskej Zastal Zielona Góra uspeli po výsledku 74:71.
Aktuálny majster Slovenska tak má na konte po dvoch dueloch jedno víťazstvo a jednu prehru.
Ďalší zápas v skupinovej fáze majú na programe na programe vo štvrtok 22. októbra o 19.00 h, pred domácimi divákmi privítajú maďarský NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Priebeh zápasu
I. polčas
Levice začali dobrou aktivitou v útoku, pýtali si fauly a bodovo produktívna bola najmä dvojica Hicks a Bojanovský.
Zielona Góra sa snažila odpovedať zapojením čo najväčšieho počtu hráčov, ale Patrioti našli dobrý herný rytmus.
Úvodnú 10-minútovku tak vyhrali 20:17. Domáci síce začali druhú časť lepšie, ale zverenci trénera Michala Madzina nepripustili výraznejší nápor.
Útočné tempo výrazne opadlo, ale tento scenár vyhovoval viac Leviciam. V tejto časti zabral herne Dorsey, pre hostí vybojoval polčasové vedenie 31:28.
II. polčas
Bitka o každý bod pokračovala aj po prestávke, oba tímy hrali pod svoje útočné možnosti. Patrioti si udržiavali mierne vedenie zásluhou Watsona-Gaylea.
Poľský tím sa postupne rozbiehal, ale lepšie bol na tom aktuálny majster Slovenska, ktorý išiel do záverečnej štvrtiny za stavu 47:45.
Domáci si vyčkali na svoj moment, úsekom 8:2 sa snažili zlomiť duel na svoju stranu, ale Levice preukázali nazbierané skúsenosti z európskych zápasov.
V záverečnej trojminútovke predviedli zlepšenú defenzívu a tiež v útoku dokázali nájsť správne riešenia.
Zielona Góra stiahla v samotnej koncovke na rozdiel bodu, ale úspešné trestné hody Hicksa znamenali prvé víťazstvo Patriotov v B-skupine.
Hlasy po zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Zvláštny zápas, málo bodov. Som však rád, že sme aj v takomto stretnutí dokázali hrať a vyhrať na súperovej palubovke. Myslím si, že to bolo zaslúžené za naše nastavenie, bojovnosť, tímovosť, išli sme si za tým. Som rád, že sa nám to vrátilo v podobe výhry. Keď dáme viac bodov ako súper, tak budeme šťastní. Vezieme si extrémne dôležité víťazstvo z veľmi ťažkej palubovky. Je to cenné.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Od začiatku sme sa ich nezľakli a v podstate to bola vyrovnaná partia celých 40 minút. Ukázali sme však silnú mentálnu stránku, čo sa nám hodilo, pretože sme možno doteraz nepodávali ideálne výkony. Táto výhra nám určite pomôže. Cez polčas sme si vraveli, že je to síce o pár bodov, ale bránili sme dobre a musíme v tom len pokračovať. Dobrou obranou sme tento zápas dostali na našu stranu. Takéto víťazstvá pomôžu a dúfam, že ich ešte bude.“
Tony Hicks, hráč Levíc: „Veľké víťazstvo. Myslím si, že to bol možno z našej strany doteraz najvydarenejší duel. Každý k tomu prispel, nevzdávali sme sa. Najdôležitejšie je, že sme držali spolu. Hrali sme jeden za druhého, preto je táto výhra pre nás významená.“