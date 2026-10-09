Hviezda z Las Vegas nemá konkurenciu. Američanka získala rekordné ocenenie MVP

A'ja Wilsonová
A'ja Wilsonová (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2026 o 10:42
ShareTweet0

V hlasovaní novinárov získala 65 zo 74 hlasov.

Americká basketbalistka A'ja Wilsonová z Las Vegas Aces získala rekordný piatykrát ocenenie pre najužitočnejšiu hráčku (MVP) zámorskej WNBA.

Tridsaťročná pivotka triumfovala ako prvá hráčka v histórii tretí rok za sebou.

V základnej časti sezóny 2026 dosahovala priemer 26,2 bodu, 9,4 doskoku, 3,2 asistencie, 1,9 bloku a 1,4 zisku na zápas. Tretí rok po sebe sa stala najlepšou strelkyňou súťaže. V hlasovaní novinárov získala 65 zo 74 hlasov za prvé miesto a deväť za druhé.

Druhá skončila rozohrávačka Minnesoty Lynx Olivia Milesová. Okrem Wilsonovej získali ocenenie MVP trikrát iba Sheryl Swoopesová, Lisa Leslieová a Lauren Jacksonová, pripomenula agentúra AFP.

Wilsonová, ktorá v roku 2024 pomohla USA k olympijskému zlatu v Paríži, pôsobí v Las Vegas od roku 2018, keď si ju klub vybral z prvého miesta draftu.

Aces zakončili základnú časť siedmimi víťazstvami za sebou a s bilanciou 31 výhier a 13 prehier obsadili tretie miesto.

Basketbal

Basketbal

    A'ja Wilsonová
    A'ja Wilsonová
    Hviezda z Las Vegas nemá konkurenciu. Američanka získala rekordné ocenenie MVP
    dnes 10:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Hviezda z Las Vegas nemá konkurenciu. Američanka získala rekordné ocenenie MVP