VIDEO: Nestačil ani skvelý výkon Edwardsa. Minnesota padla po predĺžení s rozbehnutým Clevelandom

Cleveland Cavaliers.
Cleveland Cavaliers. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. okt 2026 o 08:17
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V predĺžení rozhodol 62 sekúnd pred koncom o výhre Clevelandu Donovan Mitchell.

Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v zápase zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 127:125 po predĺžení a pripravili súperovi prvú prehru v sezóne.

Hosťom nestačilo ani 47 bodov Anthonyho Edwardsa. Domáci dokázali zmazať 15-bodové manko.

V predĺžení rozhodol 62 sekúnd pred koncom o výhre Clevelandu Donovan Mitchell. Ten zaznamenal 26 bodov a sedem asistencií, James Harden pridal 19 bodov a deväť asistencií.

Harden ešte desať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 113:113 a Peyton Watson následne zblokoval Edwardsov pokus. Minnesota predtým vyhrala všetky tri zápasy nového ročníka.

Prvé víťazstvo v sezóne si pripísali Golden State Warriors, ktorí uspeli na palubovke Denveru 134:114.

Nováčik Yaxel Lendeborg sa blysol 31 bodmi, 12 doskokmi a šiestimi asistenciami, Stephen Curry pridal 24 bodov a premenil všetkých osem pokusov z hry vrátane troch trojok. Domácim nepomohlo ani 19 bodov a 11 asistencií Nikolu Jokiča.

Boston deklasoval Chicago 134:99, Payton Pritchard zaznamenal 28 bodov a sedem trojok, Jayson Tatum pridal 23 bodov.

„Máme skvelú partiu a to nám vždy pomáha hrať súdržne,“ povedal podľa zámorských médií španielsky hráč Celtics Hugo Gonzalez, ktorý nazbieral 13 bodov.

Charlotte zdolalo Washington 110:103, keď Brandon Miller dosiahol kariérne maximum 39 bodov a trafil päť trojok. Anthony Daviszaznamenal za hostí 29 bodov a desať doskokov.

Dallas vyhral v Miami 113:109 najmä zásluhou Coopera Flagga, ktorý nazbieral 29 bodov a 11

asistencií. Domácim nestačilo ani triple-double Giannisa Antetokounmpa za 29 bodov, 15 doskokov a 11 asistencií a prehrali aj štvrtý zápas sezóny.

Milwaukee po troch prehrách dosiahlo prvý triumf, keď zdolalo Indianu 110:102. Tyler Herro prispel 23 bodmi, desiatimi doskokmi a siedmimi asistenciami.

NBA - utorok, 27. október

Cleveland – Minnesota 127:125 pp


Charlotte – Washington 110:103


Boston – Chicago 134:99


Miami – Dallas 109:113


Milwaukee – Indiana 110:102


Oklahoma City – Phoenix 125:114


Houston – Atlanta 120:110


Utah – Memphis 105:110


Denver – Golden State 114:134


Tabuľky NBA

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    Cleveland Cavaliers.
    Cleveland Cavaliers.
    VIDEO: Nestačil ani skvelý výkon Edwardsa. Minnesota padla po predĺžení s rozbehnutým Clevelandom
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