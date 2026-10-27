VIDEO: Nestačil ani skvelý výkon Edwardsa. Minnesota padla po predĺžení s rozbehnutým Clevelandom

Basketbalisti Clevelandu Cavaliers zvíťazili v zápase zámorskej NBA nad Minnesotou Timberwolves 127:125 po predĺžení a pripravili súperovi prvú prehru v sezóne.
Hosťom nestačilo ani 47 bodov Anthonyho Edwardsa. Domáci dokázali zmazať 15-bodové manko.
V predĺžení rozhodol 62 sekúnd pred koncom o výhre Clevelandu Donovan Mitchell. Ten zaznamenal 26 bodov a sedem asistencií, James Harden pridal 19 bodov a deväť asistencií.
Harden ešte desať sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 113:113 a Peyton Watson následne zblokoval Edwardsov pokus. Minnesota predtým vyhrala všetky tri zápasy nového ročníka.
Prvé víťazstvo v sezóne si pripísali Golden State Warriors, ktorí uspeli na palubovke Denveru 134:114.
Nováčik Yaxel Lendeborg sa blysol 31 bodmi, 12 doskokmi a šiestimi asistenciami, Stephen Curry pridal 24 bodov a premenil všetkých osem pokusov z hry vrátane troch trojok. Domácim nepomohlo ani 19 bodov a 11 asistencií Nikolu Jokiča.
Boston deklasoval Chicago 134:99, Payton Pritchard zaznamenal 28 bodov a sedem trojok, Jayson Tatum pridal 23 bodov.
„Máme skvelú partiu a to nám vždy pomáha hrať súdržne,“ povedal podľa zámorských médií španielsky hráč Celtics Hugo Gonzalez, ktorý nazbieral 13 bodov.
Charlotte zdolalo Washington 110:103, keď Brandon Miller dosiahol kariérne maximum 39 bodov a trafil päť trojok. Anthony Daviszaznamenal za hostí 29 bodov a desať doskokov.
Dallas vyhral v Miami 113:109 najmä zásluhou Coopera Flagga, ktorý nazbieral 29 bodov a 11
asistencií. Domácim nestačilo ani triple-double Giannisa Antetokounmpa za 29 bodov, 15 doskokov a 11 asistencií a prehrali aj štvrtý zápas sezóny.
Milwaukee po troch prehrách dosiahlo prvý triumf, keď zdolalo Indianu 110:102. Tyler Herro prispel 23 bodmi, desiatimi doskokmi a siedmimi asistenciami.
NBA - utorok, 27. október
Cleveland – Minnesota 127:125 pp
Charlotte – Washington 110:103
Boston – Chicago 134:99
Miami – Dallas 109:113
Milwaukee – Indiana 110:102
Oklahoma City – Phoenix 125:114
Houston – Atlanta 120:110
Utah – Memphis 105:110
Denver – Golden State 114:134
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: