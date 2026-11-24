Basketbalisti Portlandu zvíťazili v zápase NBA na palubovke Philadelphie 128:111 a ukončili päťzápasovú víťaznú sériu lídra Východnej konferencie.
Výraznou mierou sa o to pričinil izraelský reprezentant Deni Avdija, ktorý zaznamenal 31 bodov vrátane piatich trojok.
Damian Lillard a Jrue Holiday prispeli k triumfu Trail Blazers zhodne 18 bodmi. Najlepším strelcom domácich bol LeBron James s 23 bodmi, Tyrese Maxey pridal 22 a Jaylen Brown pri návrate po zranení 20. Philadelphia utrpela štvrtú prehru v sezóne.
Na čele Západnej konferencie figurujú s identickou bilanciou 15 víťazstiev a troch prehier San Antonio a Los Angeles Lakers.
Spurs triumfovali na palubovke Sacramenta 123:107 aj bez francúzskej hviezdy Victora Wembanyamu, ktorému dopriali oddych.
Na ihriskách súperov sú v sezóne naďalej stopercentní, keď uspeli vo všetkých ôsmich zápasoch.
Stephon Castle sa na víťazstve podieľal 28 bodmi, 11 asistenciami a ôsmimi doskokmi. Lakers zdolali doma Utah 109:94, ich najlepším strelcom bol Slovinec Luka Dončič s 28 bodmi.
Oklahome City nepomohlo ani 38 bodov Shaiho Gilgeousa-Alexandra, ktorý sa vrátil do základnej zostavy po jednozápasovej absencii pre problémy s krkom a chrbtom.
Úradujúci dvojnásobný najužitočnejší hráč súťaže nezabránil prehre Thunder na palubovke Indiany 120:125.
Domáci ukončili sériu štyroch prehier, Kelly Oubre Jr. a Pascal Siakam zaznamenali po 20 bodov.
Minnesota deklasovala Brooklyn 142:116, keď sa Jaden McDaniels blysol 34 bodmi, desiatimi doskokmi a šiestimi asistenciami.
V drese hostí zaznamenal 29 bodov proti svojmu bývalému klubu Julius Randle. Memphis zvíťazil na palubovke Charlotte 117:111 aj zásluhou siedmich trojok a celkovo 29 bodov Ty Jeromea.
NBA - utorok, 24. november
Charlotte - Memphis 111:117
Philadelphia - Portland 111:128
Indiana - Oklahoma City 125:120
Minnesota - Brooklyn 142:116
Toronto - Milwaukee 111:116
Chicago - Cleveland 122:108
New Orleans - Phoenix 119:123 pp
Houston - Los Angeles Clippers 116:104
Los Angeles Lakers - Utah 109:94
Sacramento - San Antonio 107:123
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: