Basketbalisti Orlanda Magic prekvapujúco v noci na utorok zdolali v zámorskej NBA hráčov Bostonu Celtics 115:105.
Na triumfe na palubovke lídra Východnej konferencie mali najväčší podiel Desmond Bane s 24 bodmi a 21-bodový Franz Wagner.
Orlando prerušilo Bostonu šesťzápasovú víťaznú sériu a zosadilo ho z čela tabuľky. Hostia strhli víťazstvo na svoju stranu v záverečnej štvrtine, v ktorej zaznamenali 40 bodov.
„Všetko sa začína dávať dohromady,“ povedal Bane po štvrtom triumfe svojho tímu za sebou, ktorý posunul Orlando na bilanciu 6-7. „Začiatok sezóny nebol taký, ako sme chceli, mali sme nový trénerský tím a hneď na začiatku sme sa museli vyrovnať s niekoľkými zraneniami.
Hráči sa nám však začínajú vracať a budujeme si sebavedomie,“ dodal Bane, ktorý viedol záverečný nápor Magic. Jayson Tatum bol s 24 bodmi, 12 doskokmi a štyrmi asistenciami najlepším strelcom Celtics.
Pri neúčasti LeBrona Jamesa viedol Philadelphiu iný ťahúň Joel Embiid. Ten zaznamenal 37 bodov a 76ers aj vďaka nemu vyhralo na palubovke Brooklyn Nets 135:123.
Embiidovi sekundoval 31-bodový Jaylen Brown, ktorý pridal aj 13 doskokov. „Sixers“ poskočili na čelo Východnej konferencie s bilanciou 12-3.
NBA - utorok, 17. november
Boston Celtics – Orlando Magic 105:115
Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 126:115
Washington Wizards – Memphis Grizzlies 120:136
Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 123:135
Miami Heat – Houston Rockets 128:110
Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers 106:98
New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 115:94
Denver Nuggets – Phoenix Suns 105:117
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