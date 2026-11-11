VIDEO: Veterán hral ako za mlada. Boston dobyl Philadelphiu a kraľuje Východu

Paul George
Paul George (Autor: TASR/AP)
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TASR, ČTK|11. nov 2026 o 08:33
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Celtics hladko zvíťazili v súboji o čelo tabuľky.

Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na stredu v priamom súboji o čelo Východnej konferencie NBA na palubovke Philadelphie prekvapujúco suverénne 123:101.

Duel pútal pozornosť aj pre to, že v lete prebehla medzi oboma klubmi výmena hviezdnych hráčov.

Najviac v stretnutí zažiaril v drese Celtics veterán Paul George, ktorý svojmu bývalému tímu nastrieľal 36 bodov, keď premenil 6 z 11 trojkových pokusov.

"Hrá sa mi dobre. Vo Philly som nebol v takej kondícii, aby bolo možné zvládnuť záťaž, ktorá mi pomôže byť vo forme. V Bostone tú príležitosť mám," uviedol George.

Najlepším strelcom Sixers bol Tyrese Maxey s 24 bodmi.

VIDEO: Zostrih akcii Paula Georga

Väčšina fanúšikov sa sústredila na súboj medzi Jaysonom Tatumom a Jaylenom Brownom, ktorých vzťah po Brownovej výmene do Philadelphie dosť ochladol. "Nie je sa o čom baviť. Každý sme jednoducho na svojej strane a chceme vyhrávať, "povedal stroho Brown.

Tatum sekundoval Georgeovi s 21 bodmi, Brown dal len 13 bodov Sixers namiesto náporu prehrali poslednú štvrtinu 19:32.

Šancu na piatu výhru za sebou premrhalo Oklahoma City. Ťahúňom Portlandu bol Damian Lillard, ktorý nastrieľal 25 bodov. Deni Avdija ich pridal 24. Thunder nestačilo 26 bodov Shaie Gilgeous-Alexandera, už 20 ich však prišlo v prvom polčase a navyše hviezdny rozohrávač trafil len osem z 22 striel.

Štvrtý triumf v rade si pripísal New York, ktorý deklasoval Milwaukee 117:85. Najlepším strelcom obhajcov titulu bol Jalen Brunson s 23 bodmi. Karl-Anthony Towns mal 21 bodov a 16 doskokov a stal sa tretím hráčom Knicks po Walte Bellamym a Willisovi Reedovi, ktorý začal sezónu desiatich double doubľov v rade.

Miami zvíťazilo 115:109 v Utahu, keď sa mohlo oprieť o Janisa Adetokunba s 30 bodmi a 11 doskočenými loptami. Utah je s bilanciou 1-10 rovnako ako Milwaukee a Sacramento najhoršie v súťaži.

Sacramento podľahlo Orlandu 100:107 a stále čaká na výhru v domácom prostredí. Nestačilo mu ani 31 bodov Zacha LaVinea alebo 29 bodov nováčika Dariusa Acuffa. Magic, bez Paola Banchera, ťahali Franz Wagner s 33 bodmi a Anthony Black s 26 bodmi.

Phoenix viedol nad Los Angeles Clippers až o 32 bodov a napokon zvíťazil 133:110. Suns strieľali s úspešnosťou takmer 56 percent. Najlepšie si viedol náhradník Jordan Goodwin, ktorý stihol dať 18 bodov za 13 minút.

﻿NBA - výsledky (utorok, 11. november):

New York - Milwaukee 117:85

Philadelphia - Boston 101:123

Phoenix - Los Angeles Clippers 133:110

Utah - Miami 109:115

Sacramento - Orlando 100:107

Portland - Oklahoma City 123:103

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

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    Paul George
    Paul George
    VIDEO: Veterán hral ako za mlada. Boston dobyl Philadelphiu a kraľuje Východu
    dnes 08:33
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