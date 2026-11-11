VIDEO: Veterán hral ako za mlada. Boston dobyl Philadelphiu a kraľuje Východu

Basketbalisti Bostonu zvíťazili v noci na stredu v priamom súboji o čelo Východnej konferencie NBA na palubovke Philadelphie prekvapujúco suverénne 123:101.
Duel pútal pozornosť aj pre to, že v lete prebehla medzi oboma klubmi výmena hviezdnych hráčov.
Najviac v stretnutí zažiaril v drese Celtics veterán Paul George, ktorý svojmu bývalému tímu nastrieľal 36 bodov, keď premenil 6 z 11 trojkových pokusov.
"Hrá sa mi dobre. Vo Philly som nebol v takej kondícii, aby bolo možné zvládnuť záťaž, ktorá mi pomôže byť vo forme. V Bostone tú príležitosť mám," uviedol George.
Najlepším strelcom Sixers bol Tyrese Maxey s 24 bodmi.
VIDEO: Zostrih akcii Paula Georga
Väčšina fanúšikov sa sústredila na súboj medzi Jaysonom Tatumom a Jaylenom Brownom, ktorých vzťah po Brownovej výmene do Philadelphie dosť ochladol. "Nie je sa o čom baviť. Každý sme jednoducho na svojej strane a chceme vyhrávať, "povedal stroho Brown.
Tatum sekundoval Georgeovi s 21 bodmi, Brown dal len 13 bodov Sixers namiesto náporu prehrali poslednú štvrtinu 19:32.
Šancu na piatu výhru za sebou premrhalo Oklahoma City. Ťahúňom Portlandu bol Damian Lillard, ktorý nastrieľal 25 bodov. Deni Avdija ich pridal 24. Thunder nestačilo 26 bodov Shaie Gilgeous-Alexandera, už 20 ich však prišlo v prvom polčase a navyše hviezdny rozohrávač trafil len osem z 22 striel.
Štvrtý triumf v rade si pripísal New York, ktorý deklasoval Milwaukee 117:85. Najlepším strelcom obhajcov titulu bol Jalen Brunson s 23 bodmi. Karl-Anthony Towns mal 21 bodov a 16 doskokov a stal sa tretím hráčom Knicks po Walte Bellamym a Willisovi Reedovi, ktorý začal sezónu desiatich double doubľov v rade.
Miami zvíťazilo 115:109 v Utahu, keď sa mohlo oprieť o Janisa Adetokunba s 30 bodmi a 11 doskočenými loptami. Utah je s bilanciou 1-10 rovnako ako Milwaukee a Sacramento najhoršie v súťaži.
Sacramento podľahlo Orlandu 100:107 a stále čaká na výhru v domácom prostredí. Nestačilo mu ani 31 bodov Zacha LaVinea alebo 29 bodov nováčika Dariusa Acuffa. Magic, bez Paola Banchera, ťahali Franz Wagner s 33 bodmi a Anthony Black s 26 bodmi.
Phoenix viedol nad Los Angeles Clippers až o 32 bodov a napokon zvíťazil 133:110. Suns strieľali s úspešnosťou takmer 56 percent. Najlepšie si viedol náhradník Jordan Goodwin, ktorý stihol dať 18 bodov za 13 minút.
NBA - výsledky (utorok, 11. november):
New York - Milwaukee 117:85
Philadelphia - Boston 101:123
Phoenix - Los Angeles Clippers 133:110
Utah - Miami 109:115
Sacramento - Orlando 100:107
Portland - Oklahoma City 123:103
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: