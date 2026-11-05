VIDEO: Wembanyama si vytvoril nové maximum. Skvelý bol Jokič a Dončič prekonáva rekordy

Victor Wembanyama zaznamenal 52 bodov, čím si vytvoril nové maximum v jednom zápase zámorskej basketbalovej NBA.
Dvadsaťdvaročný pivot nimi prispel k víťazstvu San Antonia Spurs nad Dallasom Mavericks 112:111 a prekonal svoje doterajšie maximum 50 bodov, ktoré dosiahol v roku 2024.
Triple double zaznamenal tretíkrát v tomto ročníku Nikola Jokič. Srb nazbieral 32 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov a priviedol Denver Nuggets k triumfu nad Torontom Raptors 128:109.
Wembanyamovo skvelé vystúpenie zahŕňalo rekordnú prvú polovicu zápasu, v ktorej do polčasu nazbieral 29 bodov, 15 doskokov, päť blokov a dva zisky lopty.
VIDEO: Wembanyama a jeho výkon
Francúz pritom podľa vlastných slov zápasil s vírusom, v poslednej štvrtine si vyvrtol členok a má pocit, že stále nehrá v najlepšej forme.
Mohol by som byť ešte oveľa lepší
„Dokážem byť aj lepší. Dnes večer mi to tam nepadalo, čo ma núti hrať štýlom, ktorý je veľmi vyčerpávajúci. Zvládam to a dôkazom je dnešný výkon.
Ale ak by mi strely padali, mohol by som byť ešte oveľa lepší. Viem, že je to len otázka času,“ povedal Wembanyama podľa agentúry AP.
Spurs aj vďaka nemu vyhrali šesť zápasov za sebou a ovládli sériu troch domácich stretnutí.
Neprehrali od chvíle, keď v úvode sezóny podľahli Oklahome a Houstonu. Dallasu nestačil ani výborný výkon Kyrieho Irvinga, ktorý zaznamenal 29 bodov.
V súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie sa zrodilo víťazstvo Philadelphie 76ers na palubovke Detroitu Pistons. Hostia natiahli víťaznú sériu na päť zápasov.
Spolu 56 bodov nazbierali Jaylen Brown (30) a Joel Embiid (26). Dvojitý dvojciferný zápis mal na konte LeBron James, ktorý si pripísal 13 bodov aj 10 doskokov. Na triple double mu chýbali dve asistencie.
Brown o LeBronovi: Je skvelý
Brown a Embiid stáli v čele ďalšieho vyrovnaného ofenzívneho výkonu Philadelphie, v ktorom všetci piati hráči základnej zostavy dosiahli dvojciferný počet bodov.
Brown, ktorý prišiel z Bostonu Celtics, uviedol, že sa „stále prispôsobuje“ svojim novým spoluhráčom.
„Stále si na to zvykám,“ povedal Brown, pričom zároveň vyzdvihol výkon svojho 41-ročného spoluhráča Jamesa. „LeBron je skvelý.
To, čo predvádza vo svojom veku, dáva zmysel v prípade LeBrona Jamesa, no u nikoho iného by to zmysel nedávalo.“
Tesne métu triple double pokoril Alperen Sengün. Turecký reprezentant zaznamenal 17 bodov, 12 doskokov a 10 asistencií, avšak ani tento jeho zápis nestačil Houstonu Rockets, ktorý podľahol Minnesote Timberwolves 107:117.
Dončič sa dostáva do debát s najlepšími hráčmi
Štart do sezóny v podaní Slovinca Luku Dončiča ho dostáva do debát v súvislosti s tými najlepšími hráčmi histórie súťaže.
Na konte má v tejto sezóne už 308 bodov, prekonať hranicu 300 bodov sa naposledy podarilo Michaelovi Jordanovi, ktorý ich na začiatku sezóny 1988/1989 nazbieral 303.
VIDEO: Výkon Dončiča
Dončič má zároveň za sebou tri zápasy v sérii, v ktorých zaznamenal aspoň 40 bodov. Chýba mu už len jeden takýto duel, aby vyrovnal rekord Kobeho Bryanta (2012), ktorý drží najdlhšiu sériu tohto druhu v podaní hráča Lakers za uplynulých 20 rokov.
Výsledky NBA:
Detroit Pistons – Philadelphia 76ers 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
Najviac bodov: Robinson 27, Cunningham 26 (11 asistencií), Collins 16 - Brown 30, Embiid 26 (15 doskokov), Maxey 19
Washington Wizards – Atlanta Hawks 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
Najviac bodov: Davis 26, George 25, Young 18 - Alexander-Walker 26, McCollum a Wiggins po 15
Boston Celtics – Milwaukee Bucks 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
Najviac bodov: George 25, White 24, Garza 11 - Herro 25, Jaquez Jr. 18, Rollins 13
Brooklyn Nets – Charlotte Hornets 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24)
Najviac bodov: Porter 26 (10 doskokov), Randle 22, Brown 18 - Reid 28, Allen 22, S. James a Millerpo 10
New York Knicks – Chicago Bulls 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26)
Najviac bodov: Brunson 33, Anunoby 18, Towns 17 (12 doskokov) - Jones a Sellers po 14, Buzelis a Powell po 12
Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27)
Najviac bodov: Coward a Jerome po 23, Edey 11 (13 doskokov) - Nembhard 22, Siakam 20, Nesmith 16
New Orleans Pelicans – Utah Jazz 120:113 pp (24:24, 18:13, 28:43, 34:24 - 16:9)
Najviac bodov: Williamson 23, Bey 22, Murray 20 - George 39, Markkanen 21 (10 doskokov), Bailey 15
Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42)
Najviac bodov: Gilgeous-Alexander 42, A. Mitchell 23, Stirtz 16 - D. Mitchell 27, Harden 19, Mobley 16 (10 doskokov)
Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35)
Najviac bodov: Durant 21, VanVleet 18, Sengün 17 (12 doskokov a 10 asistencií) - Dosunmu 21, Ball 20, Hyland 19
Denver Nuggets – Toronto Raptors 128:109 (33:35, 31:32, 41:15, 23:27)
Najviac bodov: Jokič 32 (10 doskokov a 11 asistencií), Hopkins 18, Gordon 17 - Barrett 22, Barnes 17, Murray-Boyles a Quickley po 13
Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28)
Najviac bodov: Booker 33, Green 22, Bridges 18 - Lillard 25, Clingan 24 (11 doskokov), Avdija 21 (12 asistencií)
San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31)
Najviac bodov: Wembanyama 52 (24 doskokov), Harper 21, Castle 17 (10 doskokov) - Irving 29, Marshall 22, Washington 21 (10 doskokov)
Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29)
Najviac bodov: Acuff Jr. 22 (12 asistencií), LaVine 21, Sabonis 16 (17 doskokov) - Dončič 40, Reaves 21, Kessler 15
Los Angeles Clippers – Miami Heat 116:117 pp (24:33, 43:19, 20:26, 20:29 - 9:10)
Najviac bodov: Hačimura 21, Lopez 20, Garland 17 - Adebayo 33, Antetokounmpo 25 (13 doskokov), Thompson 24
Tabuľky NBA
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