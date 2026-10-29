VIDEO: Jokič si ide pre absolútny rekord. V NBA dosiahol už dvojsté triple-double

Srbský basketbalista Nikola Jokič si v NBA ako druhý hráč v histórii pripísal 200. triple double v kariére a už len deväť mu ich chýba k vyrovnaniu rekordu Russella Westbrooka.
Tridsaťjedenročný pivot Denveru zaznamenal v stredajšom stretnutí v hale New Orleans 21 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií a prispel k víťazstvu 104:91.
Jokič na jubilejný zápis s dvojcifernými hodnotami v troch štatistických ukazovateľoch dosiahol v 12. sezóne a v 814. stretnutí v zámorskej lige. Westbrook na číslo 209 potreboval 1175 zápasov, ktoré odohral počas 18 ročníkov.
Denver v zápase ani raz neprehrával, popri Jokičovi pomohol k víťazstvu najviac autor 23 bodov Jamal Murray. Na druhej strane nastrieľal 25 bodov Zion Williamson. Nuggets porazili New Orleans aj v sobotu, vtedy ale doma zlomili súpera až v predĺžení.
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Najlepším strelcom stredajšieho programu bol Stephen Curry, ktorý 44 bodmi výrazne pomohol Golden State k víťazstvu 119:114 v hale oslabenej Minnesoty.
Hviezdny rozohrávač premenil v stretnutí všetkých 16 trestných hodov a pridal aj osem doskokov a šesť asistencií. S 26 bodmi a deviatimi doskočenými loptami mu sekundoval Yaxel Lendeborg.
Rovnako ako Warriors zaznamenali druhú výhru za sebou po úvodných troch porážkach tiež úradujúci šampióni z New Yorku. Knicks v ofenzívnom dueli vyhrali v Chicagu 133:127 a s 38 bodmi bol ich lídrom Jalen Brunson.
Obhajca titulu nezlomilo ani devätnásťbodové manko z tretej štvrtiny. Porážku Bulls neodvrátil ani autor 30 bodov Norman Powell.
Po štyroch porážkach sa dočkalo prvého úspechu v sezóne Miami, ktoré zvíťazilo 129:117 v Atlante. Hlavnými strojcami triumfu boli zhodne s 24 bodmi Bam Adebayo a hviezdny Grék Janis Adetokunbo, ktorý navyše doskočil 18 gólov.
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Debut v NBA si v stredu odbyl prvý hráč tohtoročného draftu AJ Dybantsa, ani jeho 19 bodov ale nepomohlo Washingtonu v Clevelande a Cavaliers zvíťazili 121:111 aj pri absencii lídra Donovana Mitchella. Ťahúňom domáceho tímu bol s 24 bodmi a 12 doskokmi Evan Mobley.
Houston vyhral aj piate stretnutie v sezóne, tentoraz si suverénne v pomere 132:100 poradil s domácim Milwaukee. Naopak, prvú porážku po úvodných štyroch výhrach inkasovala Oklahoma, ktorá prehrala v Dallase 96:120.
San Antonio porazilo 117:111 po predĺžení domáci Utah a k tretiemu víťazstvu za sebou pomohol 36 bodmi a 14 doskokmi Victor Wembanyama. Lakers vyhrali losangeleské derby s Clippers 103:87 aj bez najlepšieho strelca sezóny Luky Dončiča, ktorý preventívne odpočíval pre ťažkosti so chrbtom.
Na čele Východnej konferencie sú s bilanciou 4-1 Detroit a Philadelphia. Oba tímy zareagovali výhrami na prvú porážku v sezóne. Pistons aj vďaka 30 bodom Cadea Cunninghama zdolali doma 97:89 Charlotte, Sixers pod vedením autora 27 bodov Tyresa Maxeyho zvíťazili v Indiane 114:109.
NBA - výsledky (štvrtok, 29. október):
Atlanta - Miami 117:129
Cleveland - Washington 121:111
Detroit - Charlotte 97:89
Indiana - Philadelphia 109:114
Toronto - Orlando 129:99
Chicago - New York Knicks 127:133
Milwaukee - Toronto 100:132
Minnesota - Golden State 114:119
New Orleans - Denver 91:104
Utah - San Antonio 111:117 pp
Dallas - Oklahoma 120:96
LA Clippers - LA Lakers 87:103
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: