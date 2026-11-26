Hviezdny basketbalista LeBron James sa stal najstarším hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol triple double v zámorskej NBA. Štvornásobný víťaz súťaže zaznamenal sezónne maximum 25 bodov, ku ktorému pridal 12 asistencií a 10 doskokov pri víťazstve Philadelphie nad jeho bývalým tímom Miami Heat 114:104. James, ktorý oslávi 30. decembra 42. narodeniny, prekonal svoj vlastný rekord.
James odohral svoj najlepší zápas sezóny. Dosiahol svoj prvý triple double v tomto ročníku a bol to jeho šiesty od dovŕšenia 40 rokov.
„Rozdiel medzi začiatkom sezóny a súčasnosťou je v tom, že sa cítim lepšie,“ povedal James podľa portálu The Athletic. „Zvýšil som intenzitu tréningov. O mesiac budem mať 42 rokov, ale v poslednej dobe sa cítim celkom dobre. Nikdy nebudem spochybňovať svoje rozhodnutia, nech sa deje čokoľvek, pretože viem, koľko úsilia som do toho vložil,“ dodal.
Keďže Joel Embiid bol mimo hry pre chorobu a Jaylen Brown musel odstúpiť pre problémy so zadným stehenným svalom, úloha skórovať a pripravovať šance pre spoluhráčov pripadla Jamesovi.
„Okrem basketbalového IQ, je to najobľúbenejšia časť mojej hry. Byť schopný vybehnúť na ihrisko a hrať ako ´quarterback´, sledovať, ako chlapci bežia správnymi smermi. Mojou úlohou je poslať loptu v správnom čase a na správne miesto, bola to zábava,“ dodal James.
Duel bol zároveň súbojom v NBA Cupe. Oba tímy sú s bilanciou 2-1 na čele B-skupiny. Tyrese Maxey viedol 76ers s 30 bodmi. V drese súpera nazbieral Giannis Antetokounmpo okrem 32 bodov aj 14 doskokov.
Dallas Mavericks, ktorí v tomto kole nehrali, sa stali prvým tímom s postupovou definitívou do vyraďovacej fázy pohára. Prvenstvo v západnej A-skupine im zabezpečila prehra Phoenixu v Houstone 104:116.
Alperen Sengün zaznamenal za Houston triple double s 23 bodmi, 11 doskokmi a 11 asistenciami. Jeho spoluhráč Kevin Durant pridal 20 bodov a stal sa piatym hráčom v histórii NBA, ktorý dosiahol na hranicu 33.000 bodov.
„Je to super. Snažím sa, aby to nebolo len o mne. Chápem, že takéto úspechy sa dosahujú len zriedka a nechcem ich v žiadnom prípade zľahčovať, ale hráme tímovú hru a väčšinu času nejde o mňa,“ povedal Durant novinárom.
Francúz Victor Wembanyama nazbieral 44 bodov a 16 doskokov, avšak nezabránil prehre San Antonia v Portlande 111:116.
Pre Spurs to bola prvá prehra na palubovke súpera v sezóne. Deni Avdija zaznamenal za Portland 33 bodov a Damian Lillard pridal 29. „Ukázalo to našu zrelosť. Vyhrali sme ťažký zápas,“ povedal Lillard.
NBA - streda, 25. november
Philadelphia - Miami 111:104
Charlotte – Chicago 105:107
NY Knicks – Cleveland 121:102
Oklahoma City – Minnesota 106:113
Memphis - LA Clippers 115:97
Milwaukee - Brooklyn 97:104
Houston - Phoenix 116:104
Golden State - Sacramento 129:110
Portland - San Antonio 116:111
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: