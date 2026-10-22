Toronto oslavovalo veľký návrat krídelníka. Minnesota zvíťazila na palubovke súpera vďaka oporám

Americký basketbalista Anthony Edwards sa 45 bodmi a desiatimi doskokmi podieľal na víťazstve Minnesoty Timberwolves na palubovke Miami Heat 131:106 v zámorskej NBA.
Pokazil tak debut dvojnásobného najužitočnejšieho hráča súťaže Giannisa Antetokounmpa v drese Miami. Grécky reprezentant zaznamenal 35 bodov a šesť doskokov, no jeho tím za súperom zaostával.
Edwards premenil deväť trojok z celkových 21 úspešných pokusov Minnesoty spoza oblúka a pridal tri asistencie. Na palubovke si rozumel s novou posilou LaMelom Ballom, ktorý prišiel pred sezónou z Charlotte a k triumfu prispel 21 bodmi vrátane piatich trojok.
VIDEO: Debut LaMela
Antetokounmpo, ktorý počas 13 sezón v Milwaukee získal jeden majstrovský titul a dve ocenenia MVP, premenil 13 z 19 pokusov z poľa. Antetokounmpo po dueli prízvukoval, že mužstvo musí zabrať v náročných chvíľach.
„Musíme si navzájom dôverovať. Keď sa veci nevyvíjajú podľa našich predstáv, musíme zabrať. Dnes to sme to neurobili,“ uviedol Grék, ktorý si uvedomoval kvalitu súpera.
„Majú dvoch hráčov Edwardsa a Balla, ktorí dokážu premeniť strely, čo vás dokáže psychicky zlomiť. Keď Edwards začal premieňať strely, stratili sme odhodlanie a hra sa pre nich stala jednoduchšou. Keď sa takíto hráči rozbehnú, musíme proti nim hrať tvrdšie,“ pokračoval 31-ročný Antetokounmpo.
Víťaznú premiéru v drese Washingtonu absolvoval Anthony Davis, ktorý priviedol svoj tím k triumfu nad Milwaukee Bucks 128:116. Tridsiatimi štyrmi bodmi a 12 doskokmi si vyslúžil od domácich fanúšikov skandovanie „MVP!“.
Davis prišiel do Washingtonu pred deviatimi mesiacmi v rámci veľkej výmeny, no pre zranenia ruky a slabín doteraz nenastúpil. Wizards, ktorí mali v minulej sezóne najhoršiu bilanciu v súťaži, vyhrali úvodný zápas ročníka prvýkrát od roku 2022.
Úspešný návrat do Toronta zažil Kawhi Leonard, ktorý pomohol Raptors k jednoznačnému víťazstvu nad Chicagom Bulls 135:92. Tridsaťpäťročný krídelník, ktorý priviedol kanadský klub v roku 2019 k jeho prvému titulu v NBA, sa vrátil po výmene z Los Angeles Clippers.
Leonard zaznamenal 23 bodov napriek tomu, že premenil iba päť zo 17 striel z poľa. Úspešný bol však pri všetkých jedenástich trestných hodoch. Rovnakým počtom bodov prispeli k triumfu aj Scottie Barnes a Immanuel Quickley.
So slzami očiach nastupoval na palubovku Tyrese Haliburton, ktorý sa vrátil po pretrhnutí achilovky v siedmom zápase finále NBA proti Oklahome City v júni 2025. Návrat sa 26-ročnému rozohrávačovi podaril, keď 23 bodmi a 12 asistenciami prispel k triumfu Indiany Pacers na pôde New Orleans Pelicans 123:120.
„Bola to emocionálna horská dráha. Je skvelé tu vidiet veľa fanúšikov Pacers. Dnes bol naozaj výnimočný deň,“ konštatoval Haliburton.
Slovinský basketbalista Luka Dončič zaznamenal 28 bodov a priviedol Los Angeles Lakers k víťazstvu nad Golden State Warriors 127:105. Výraznou mierou mu pomohol aj Walker Kessler, ktorý pri svojom debute v drese Lakers nastrieľal 26 bodov.
Bývalý výber prvého kola draftu mal v stretnutí stopercentnú úspešnosť pri streľbe z poľa a zároveň si pripísal 10 smečov, čo je najviac od hráča LA Lakers od Shaquillea O'Neala z roku 2003. Kalifornský tím tak úspešne odštartoval novú éru bez LeBrona Jamesa, ktorý v júli odišiel ako voľný hráč do Philadelphie.
Lakers viedli v priebehu stretnutia až o 35 bodov. „Bolo to o tom, ako hrali všetci. Myslím si, že v prvej štvrtine nebola naša obrana príliš dobrá, ale potom sme začali hrať dôsledne. Myslím si, že sa všetci bavili,“ uviedol Dončič podľa AFP.
Historický debut v drese Lakers absolvoval Kessler, ktorý prišiel v júli z Utahu. Premenil všetkých dvanásť pokusov z poľa, pričom desaťkrát skóroval smečom. „To, čo dnes predviedol, bolo pre nás neuveriteľné,“ pochválil svojho nového spoluhráča Dončič. V drese hostí bol najproduktívnejší Stephen Curry s 23 bodmi.
NBA - výsledky (štvrtok, 22. október):
Orlando - Atlanta 125:132
Najviac bodov: Banchero 35 (10 doskokov), Carter a Wagner po 22 - Alexander-Walker 31, Daniels a Johnson (14 doskokov) po 20
Washington - Milwaukee 128:116
Najviac bodov: Davis 34 (12 doskokov), Young 20 (13 asistencií), Ky. George 18 - Herro 24, Jaquez 22, Jakučionis 15
Brooklyn - Charlotte 103:110
Najviac bodov: Randle 33, Porter 26, Clowney 9 - Allen 21, Reid 20 (11 doskokov), Schröder 19
Miami - Minnesota 106:131
Najviac bodov: Antetokounmpo 35, Adebayo 15, Mitchell (10 asistencií) a Wiggins po 11 - Edwards 45 (10 doskokov), Ball 21, McDaniels 17
Toronto - Chicago 135:92
Najviac bodov: Barnes, Leonard a Quickley všetci po 23 - Buzelis 17, Wilson 16, Powell a Smith po 15
Memphis - Utah 123:103
Najviac bodov: Jerome 45, Grant 15, G. Jackson a Wells po 12 - Ke. George 22, Markkanen 18, J. Jackson 15
New Orleans - Indiana 120:123
Najviac bodov: Murray 23, Williamson 22, Bey a Missi (14 doskokov) po 13 - Siakam 30, Haliburton 23 (12 asistencií), Toppin 20
Houston - Dallas 128:110
Najviac bodov: Durant a Smith Jr. po 30, Sengün 23 (10 doskokov) - Flagg 32, Sasser 17, Marshall 16
Portland - Phoenix 124:83
Najviac bodov: Lillard 25, Avdija (10 doskokov) a Camara po 18 - Booker 23, Brooks a Green po 10
LA Clippers - Sacramento 121:96
Najviac bodov: Garland 30, Lopez 17 (11 doskokov), Wagler 15 - LaVine 28, Achiuwa 15, Sabonis 14 (18 doskokov)
Tabuľky NBA
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