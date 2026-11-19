Basketbalisti Los Angeles Lakers nestačili v noci na štvrtok v NBA doma na Utah 97:109 a zaznamenali tretiu prehru v sezóne.
Udržali si najlepšiu bilanciu v lige, no ako líder Západnej konferencie sa o ňu už delia s najlepším tímom východu Philadelphiou, ktorá zvíťazila v Orlande 121:116.
Lakers nestačilo 29 bodov Luku Dončiča, triumf Jazz režíroval Keyonte George s 30 bodmi a 10 asistenciami.
NBA - štvrtok, 19. november
Cleveland - Memphis 121:124
Indiana - Houston 104:119
Miami - Milwaukee 137:130
Orlando - Philadelphia 116:121
Brooklyn - Chicago 107:137
Toronto - Washington 99:103
Dallas - Golden State 116:94
New Orleans - Detroit 109:122
Oklahoma City - Atlanta 112:117
Denver - Boston 105:101
Los Angeles Lakers - Utah 97:109
Sacramento - Phoenix 107:128
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: