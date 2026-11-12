VIDEO: Spurs vyhrali už desiaty zápas v rade. Obrat v Chicagu režíroval Wembanyama

Victor Wembanyama
Victor Wembanyama (Autor: TASR/AP)
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TASR|12. nov 2026 o 08:23
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Hviezdny Francúz si prípisal 32 bodov.

Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v zámorskej NBA na palubovke Chicaga Bulls 124:119 a natiahli svoju víťaznú sériu na desať stretnutí.

Hostia pritom v prvom polčase prehrávali až o 22 bodov, no dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. Victor Wembanyama prispel k triumfu 32 bodmi.

Na čele Západnej konferencie sa udržali Los Angeles Lakers, ktorí uspeli v Milwaukee 123:112. Ich líder Luka Dončič nastrieľal 32 bodov, v závere však odstúpil pre zranenie pravého členka.

San Antonio muselo proti Bulls doťahovať výrazné manko, keď domáci zaznamenali v prvej štvrtine až 41 bodov.

Chicago dokázalo v úvode obmedziť aj Wembanyamu, no francúzsky pivot sa postupne presadil a napokon premenil 13 z 18 streleckých pokusov.

K 32 bodom pridal deväť doskokov, päť blokov a dva zisky lopty. Dvojciferný počet bodov zaznamenalo až sedem hráčov Spurs.

VIDEO: Zostrih akcii Wembanyamu

Chicago prehralo ôsmy duel za sebou. Tréner Spurs Mitch Johnson napriek víťazstvu nebol spokojný s výkonom mužstva v prvom polčase. „V prvom polčase sme v obrane predviedli naozaj veľmi nedbalý výkon,“ povedal Johnson podľa AFP.

Cleveland uspel na palubovke obhajcu titulu New Yorku Knicks 115:107. James Harden bol s 32 bodmi najlepším strelcom hostí, Donovan Mitchell pridal 23.

Piate víťazstvo za sebou dosiahol Boston, ktorý vyhral v Toronte 98:93. Hostia pritom prehrávali až o 22 bodov, no v druhom polčase výrazne zlepšili obranu a dokázali nepriaznivý vývoj otočiť. O ich triumfe rozhodli trestné hody Jaysona Tatuma 25,2 sekundy pred koncom.

Golden State Warriors prerušili osemzápasovú víťaznú sériu, keď prehrali na palubovke Houstonu 108:115.

Warriors navyše prišli už v prvej štvrtine o svoju najväčšiu hviezdu Stephena Curryho, ktorý musel odstúpiť pre zranenie brušného svalstva.

﻿NBA - výsledky (utorok, 11. november):

Indiana – Washington 114:101

New York – Cleveland 107:115

Toronto – Boston 93:98

Chicago – San Antonio 119:124

Memphis – Denver 118:123

Milwaukee – LA Lakers 112:123

New Orleans – Brooklyn 111:145

Utah – Orlando 108:123

Houston – Golden State 115:108

Portland – Oklahoma City 118:108

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

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    Victor Wembanyama
    Victor Wembanyama
    VIDEO: Spurs vyhrali už desiaty zápas v rade. Obrat v Chicagu režíroval Wembanyama
    dnes 08:23
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