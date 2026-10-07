Basketbalistky Ružomberka vyhrali aj tretí zápas sezóny, deklasovali Trenčín

Basketbal Trenčín - MBK Ružomberok
Basketbal Trenčín - MBK Ružomberok (Autor: Facebook/MBK Ružomberok)
TASR|7. okt 2026 o 20:39
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Bez prehry sú aj Piešťany a Slávia Banská Bystrica.

Obhajca titulu v basketbalovej Tipos extralige žien MBK Ružomberok vyhral aj v treťom dueli novej sezóny.

Na palubovke Trenčína zvíťazili Liptáčky v dueli 3. kola jednoznačne 92:25.

Bez prehry sú zatiaľ po dvoch odohratých zápasoch aj Piešťany a BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica.

Čajky vyhrali na palubovke BK Klokani Ivanka pri Dunaji 96:45 a Slávia doma zdolala CBK Košice 79:50.

Tipos extraliga žien - 3. kolo:

Basketbal Trenčín – MBK Ružomberok 25:92 (18:44)

najviac bodov: Jamazakiová, Maričová a Ivanjuková všetky po 5 - Andělová 18, Jackovecová a Smithová po 16, 100 divákov

BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – CBK Košice 79:50 (41:21)

najviac bodov: Currenceová 14, Holíková a Lukčová po 11 - Rostocká 20, Lániková 6, Kašperanová 5, 160 divákov

BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Piešťanské Čajky 45:96 (16:45)

najviac bodov: B. Washingtonová 13, Šafáriková 12, Krajčírová 9 - Eddingsová 25, K. Washingtonová 19, Szmereková 12, 50 divákov

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

Basketbal

    Basketbal Trenčín - MBK Ružomberok
    Basketbal Trenčín - MBK Ružomberok
    Basketbalistky Ružomberka vyhrali aj tretí zápas sezóny, deklasovali Trenčín
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