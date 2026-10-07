Basketbalistky Ružomberka vyhrali aj tretí zápas sezóny, deklasovali Trenčín

Obhajca titulu v basketbalovej Tipos extralige žien MBK Ružomberok vyhral aj v treťom dueli novej sezóny.
Na palubovke Trenčína zvíťazili Liptáčky v dueli 3. kola jednoznačne 92:25.
Bez prehry sú zatiaľ po dvoch odohratých zápasoch aj Piešťany a BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica.
Čajky vyhrali na palubovke BK Klokani Ivanka pri Dunaji 96:45 a Slávia doma zdolala CBK Košice 79:50.
Tipos extraliga žien - 3. kolo:
Basketbal Trenčín – MBK Ružomberok 25:92 (18:44)
najviac bodov: Jamazakiová, Maričová a Ivanjuková všetky po 5 - Andělová 18, Jackovecová a Smithová po 16, 100 divákov
BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – CBK Košice 79:50 (41:21)
najviac bodov: Currenceová 14, Holíková a Lukčová po 11 - Rostocká 20, Lániková 6, Kašperanová 5, 160 divákov
BK Klokani Ivanka pri Dunaji – Piešťanské Čajky 45:96 (16:45)
najviac bodov: B. Washingtonová 13, Šafáriková 12, Krajčírová 9 - Eddingsová 25, K. Washingtonová 19, Szmereková 12, 50 divákov