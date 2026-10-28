VIDEO: Buzzer-beater v NBA. Tatum v predĺžení spasil Boston parádnou strelou

Jayson Tatum oslavuje so spoluhráčmi víťazný kôš
Jayson Tatum oslavuje so spoluhráčmi víťazný kôš (Autor: TASR/AP)
ČTK|28. okt 2026 o 08:11
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Hviezda Celtics celkovo nazbierala 40 bodov.

Basketbalisti Bostonu v NBA zdolali Brooklyn 125:124 po predĺžení, keď o výhre rozhodol strelou s klaksónom Jayson Tatum.

Celtics mohli vyhrať už v normálnej hracej dobe, ale dve desatiny sekundy pred koncom vyrovnal trojkou Mikel Brown Jr. a poslal zápas do predĺženia.

V ňom Brooklyn viedol 124:123, ale keď Brown Jr. nepremenil 2,3 sekundy pred koncom nájazd na kôš, dostal šancu Tatum a strelou s klaksónom pripravil Nets o prvú výhru v sezóne. Tatum celkovo nazbieral 40 bodov.

VIDEO: Buzzer-beater Tatuma v zápase Boston - Brooklyn

Portlandu porazili136:129 Los Angeles Lakers a vyhrali aj tretí zápas v novej sezóne. Český reprezentant Vít Krejčí k víťazstvu hostí pomohol štyrmi bodmi.

Portland do súboja dvoch neporazených tímov nevstúpil dobre a v prvej štvrtine nabral až jedenásťbodovú stratu. Potom síce dokázali Trail Blazers skóre otočiť, no Lakers si v treťom dejstve vzali vedenie o jedenásť bodov späť.

Hostia sa ale dokázali znovu vrátiť do zápasu a do štvrtej štvrtiny vstupovali s mankom troch bodov. Skóre potom otočili, a keď ich v závere Damian Lillard poslal trojkou do šesťbodového vedenia, doviedli stretnutie k víťazstvu.

Najlepším strelcom duelu bol domáci Luka Dončič, ktorý nastrieľal 41 bodov a pridal deväť asistencií.

Prvého víťazstva sa po troch porážkach naopak dočkali obhajcovia titulu z New Yorku, ktorí zdolali doteraz neporazený Detroit 111:97.

Knicks rozhodli zápas v tretej štvrtine, ktorú ovládli 37: 13, a vybudovali si náskok 25 bodov.

San Antonio zvíťazilo 130:103 nad Sacramentom. Spurs nastrieľali už v prvom polčase 80 bodov a trafili 17 trojok.

Victor Wembanyama sa na výhre podieľal 29 bodmi a desiatimi doskokmi. Sacramento v novom ročníku prehralo aj štvrtýkrát.

﻿NBA - výsledky (streda, 28. október):

LA Lakers - Portland 129:136

Boston - Brooklyn 125:124 pp

New York - Detroit 111:97

San Antonio - Sacramento 130:103

Tabuľky NBA

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Východná konferencia:

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    Jayson Tatum oslavuje so spoluhráčmi víťazný kôš
    Jayson Tatum oslavuje so spoluhráčmi víťazný kôš
    VIDEO: Buzzer-beater v NBA. Tatum v predĺžení spasil Boston parádnou strelou
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