VIDEO: Buzzer-beater v NBA. Tatum v predĺžení spasil Boston parádnou strelou

Basketbalisti Bostonu v NBA zdolali Brooklyn 125:124 po predĺžení, keď o výhre rozhodol strelou s klaksónom Jayson Tatum.
Celtics mohli vyhrať už v normálnej hracej dobe, ale dve desatiny sekundy pred koncom vyrovnal trojkou Mikel Brown Jr. a poslal zápas do predĺženia.
V ňom Brooklyn viedol 124:123, ale keď Brown Jr. nepremenil 2,3 sekundy pred koncom nájazd na kôš, dostal šancu Tatum a strelou s klaksónom pripravil Nets o prvú výhru v sezóne. Tatum celkovo nazbieral 40 bodov.
VIDEO: Buzzer-beater Tatuma v zápase Boston - Brooklyn
Portlandu porazili136:129 Los Angeles Lakers a vyhrali aj tretí zápas v novej sezóne. Český reprezentant Vít Krejčí k víťazstvu hostí pomohol štyrmi bodmi.
Portland do súboja dvoch neporazených tímov nevstúpil dobre a v prvej štvrtine nabral až jedenásťbodovú stratu. Potom síce dokázali Trail Blazers skóre otočiť, no Lakers si v treťom dejstve vzali vedenie o jedenásť bodov späť.
Hostia sa ale dokázali znovu vrátiť do zápasu a do štvrtej štvrtiny vstupovali s mankom troch bodov. Skóre potom otočili, a keď ich v závere Damian Lillard poslal trojkou do šesťbodového vedenia, doviedli stretnutie k víťazstvu.
Najlepším strelcom duelu bol domáci Luka Dončič, ktorý nastrieľal 41 bodov a pridal deväť asistencií.
Prvého víťazstva sa po troch porážkach naopak dočkali obhajcovia titulu z New Yorku, ktorí zdolali doteraz neporazený Detroit 111:97.
Knicks rozhodli zápas v tretej štvrtine, ktorú ovládli 37: 13, a vybudovali si náskok 25 bodov.
San Antonio zvíťazilo 130:103 nad Sacramentom. Spurs nastrieľali už v prvom polčase 80 bodov a trafili 17 trojok.
Victor Wembanyama sa na výhre podieľal 29 bodmi a desiatimi doskokmi. Sacramento v novom ročníku prehralo aj štvrtýkrát.
NBA - výsledky (streda, 28. október):
LA Lakers - Portland 129:136
Boston - Brooklyn 125:124 pp
New York - Detroit 111:97
San Antonio - Sacramento 130:103
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