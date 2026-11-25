Basketbalisti Bostonu Celtics vyhrali v noci na stredu v zámorskej NBA na palubovke Washingtonu Wizards 131:116.
Ich najproduktívnejším hráčom bol Jayson Tatum so 41 bodmi. Celtics si v rámci C-skupiny Východnej konferencie Pohára NBA takmer zaistili postup do štvrťfinále, ktorým sa začína 4. decembra play off.
Zároveň prerušili sériu štyroch prehier v rade, keď viedli pred polčasom o 34 bodov. Wizards zdramatizovali priebeh v tretej štvrtine, no Celtics si záver stretnutia postrážili.
NBA - streda, 25. november
Orlando – Detroit 86:104
Washington Wizards – Boston Celtics 116:131
Denver Nuggets – Dallas Mavericks 101:120
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: