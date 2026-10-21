VIDEO: Obhajca titulu odštartoval sezónu prehrou, LeBron debutoval v novom drese víťazne

Obhajcovia titulu New York Knicks odštartovali novú sezónu zámorskej basketbalovej NBA domácou prehrou s Philadelphiou 76ers 100:106.
V repríze finále Západnej konferencie uspeli hráči Oklahoma City, ktorí zvíťazili na palubovke vicemajstrov zo San Antonia 116:104.
Hviezdny LeBron James zažil víťazný debut v drese Philadelphie, pri ktorom zaznamenal 14 bodov, deväť doskokov a sedem asistencií.
Pre štyridsaťjedenročného hráča to je už 24. sezóna v profilige, čím opäť vylepšil svoj vlastný rekord. Najproduktívnejší hráč duelu bol jeho tímový kolega Tyrese Maxey s 28 bodmi.
„Mohol by som byť oveľa lepší. Stále ešte len hľadám svoj rytmus, s novým tímom som zatiaľ len niečo vyše dvoch týždňov. Páči sa mi však, ako sme hrali. Myslím si, že sme hrali mimoriadne dobre, najmä v obrane,“ povedal James pre televíziu NBC.
V drese obhajcov sa najviac darilo Jalenovi Brunsonovi s 21 bodmi, Karl-Anthony Towns zaznamenal 19 bodov a 12 doskokov.
Oklahomu City potiahol k víťazstvu Shai Gilgeous-Alexander, ktorý otvoril sezónu 32 bodmi. Líder domácich Spurs Victor Wembanyama nazbieral len 12 bodov, vrátane desiatich trestných hodov, ale pridal 13 doskokov a šesť blokov.
V poradí 81. sezónu NBA odštartoval duel v Detroite, kde domáci Pistons zdolali Boston Celtics 121:113.
Pričinili sa o to najmä Cade Cunningham a Jalen Duren s 22 a Duncan Robinson s 21 bodmi. V drese hostí nazbieral 38 bodov Paul George.
NBA - výsledky (streda, 21. október):
Detroit Pistons - Boston Celtics 121:113
New York Knicks - Philadelphia 76ers 100:106
San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 10:4:116
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: