Šláger dvoch nezdolaných tímov priniesol drámu. Obhajcovia titulu z Levíc nakoniec uspeli

Fotografia zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice.
Fotografia zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice. (Autor: BC Prievidza)
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TASR|14. nov 2026 o 21:06
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Levičania mali v stretnutí v záverečnej štvrtine náskok aj 11 bodov.

Basketbalisti tímu Patrioti Levice zostávajú aj po 9. kole Tipos SBL so stopercentnou bilanciou.

V sobotňajšom šlágri dvoch aktuálne najlepších tímov súťaže zvíťazili na palubovke Prievidze 81:78. Hornonitranom tak pripravili prvú prehru v sezóne.

Levičania mali v stretnutí v záverečnej štvrtine náskok aj 11 bodov (72:61), no Prievidžania ho pred viac ako 2100 divákmi dokázali zlikvidovať a ujali sa vedenia 78:77.

Úplnú koncovku však zvládli lepšie obhajcovia titulu a víťaznú sériu natiahli na osem stretnutí.

Tipos SBL - 9. kolo:

Inter Basket Bratislava – BKM Lučenec 80:71 (38:36)

Najviac bodov: Golian 23 (16 doskokov), Ihring 14, Pulliam a Randuška 12 - Thomas 27, Campbell 13, Haupt 9, 250 divákov

BC Prievidza – Patrioti Levice 78:81 (40:43)

Najviac bodov: Massie 18, Policelli 13, Smith 12 - Watson-Gayle 20 (10 asistencií), Brooks 16, Ohams 15, 2146 divákov

Iskra Svit – MBK Baník Handlová 71:93 (40:50)

Najviac bodov: Barnes 18, Parsons a Roberts po 14 - Davis 27, Robinson 15, Napper 13, 500 divákov

Spišskí Rytieri – Košice Wolves 92:84 (51:44)

Najviac bodov: Cato 28 (11 doskokov), Kenney 22 (15 doskokov), Richardson 22 - Brunčevič 20, Gill 17, Brown (10 doskokov), Halada a Kuxhausen po 13, 410 divákov

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Fotografia zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice.
    Fotografia zo zápasu BC Prievidza - Patrioti Levice.
    Šláger dvoch nezdolaných tímov priniesol drámu. Obhajcovia titulu z Levíc nakoniec uspeli
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