Šláger dvoch nezdolaných tímov priniesol drámu. Obhajcovia titulu z Levíc nakoniec uspeli

Basketbalisti tímu Patrioti Levice zostávajú aj po 9. kole Tipos SBL so stopercentnou bilanciou.
V sobotňajšom šlágri dvoch aktuálne najlepších tímov súťaže zvíťazili na palubovke Prievidze 81:78. Hornonitranom tak pripravili prvú prehru v sezóne.
Levičania mali v stretnutí v záverečnej štvrtine náskok aj 11 bodov (72:61), no Prievidžania ho pred viac ako 2100 divákmi dokázali zlikvidovať a ujali sa vedenia 78:77.
Úplnú koncovku však zvládli lepšie obhajcovia titulu a víťaznú sériu natiahli na osem stretnutí.
Tipos SBL - 9. kolo:
Inter Basket Bratislava – BKM Lučenec 80:71 (38:36)
Najviac bodov: Golian 23 (16 doskokov), Ihring 14, Pulliam a Randuška 12 - Thomas 27, Campbell 13, Haupt 9, 250 divákov
BC Prievidza – Patrioti Levice 78:81 (40:43)
Najviac bodov: Massie 18, Policelli 13, Smith 12 - Watson-Gayle 20 (10 asistencií), Brooks 16, Ohams 15, 2146 divákov
Iskra Svit – MBK Baník Handlová 71:93 (40:50)
Najviac bodov: Barnes 18, Parsons a Roberts po 14 - Davis 27, Robinson 15, Napper 13, 500 divákov
Spišskí Rytieri – Košice Wolves 92:84 (51:44)
Najviac bodov: Cato 28 (11 doskokov), Kenney 22 (15 doskokov), Richardson 22 - Brunčevič 20, Gill 17, Brown (10 doskokov), Halada a Kuxhausen po 13, 410 divákov