Basketbalistky Young Angels Košice zdolali Piešťanské Čajky 74:56 v sobotnom šlágri 9. kola Tipos Extraligy žien. Držia sa tak na čele tabuľky, keď v doterajšom priebehu sezóny zaznamenali iba jednu prehru.
Košičanky mali navrch vo všetkých štyroch štvrtinách a konzistentne navyšovali svoj náskok, pričom sa mohli spoľahnúť na 29-bodovú Kelsey Ransomovú, ktorá si pripísala aj 15 doskokov.
Jedinú prehru, ale o jeden odohraný zápas menej, má na konte aj majstrovský Ružomberok, ktorý zvíťazil v domácom prostredí nad Šamorínom 85:34. Zoesha Smithová sa blysla double-double za 25 bodov a 13 doskokov.
Bratislavský Slovan triumfoval na palubovke BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 56:29 a pripísal si štvrté víťazstvo za sebou. Domáce dali za druhý polčas iba 8 bodov. Na výhre „belasých“ sa 19 bodmi podieľala Dominica Hynková.
Hráčky CBK Košice sa radovali z prvého triumfu v sezóne, keď zvíťazili na domácej palubovke nad BK Klokani Ivanka pri Dunaji 85:70.
Za výhrou ich potiahla kapitánka Lucia Kašperanová, ktorá premenila štyri trojky a dala 31 bodov. Domáce uspeli napriek tomu, že v prvej štvrtine prehrávali o 12 bodov.
Tipos Extraliga žien - 9. kolo:
Young Angels Košice – Piešťanské Čajky 74:56 (40:34)
najviac bodov: Ransomová 29 (15 doskokov), Blackstenová a Lawrenceová po 14 - Erdélyiová 13, Žilinská 10 (11 doskokov), Szmereková 8
BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – WBC Slovan Bratislava 29:56 (21:38)
najviac bodov: Matejčíková 9, Lukčová 6, Janštová a Žilková po 5 - Hynková 19, Vargová 10 (13 doskokov), Hudecová 8
MBK Ružomberok – ŠBK Šamorín 85:34 (41:22)
najviac bodov: Smithová 25 (13 doskokov), Jackovecová 22, Chovaníková 12 - Hrymaljuková 11, Slivkárová 7, Kononučenková 6
CBK Košice – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 85:70 (41:43)
najviac bodov: Kašperanová 31 (4 trojky), Rostocká 18 (13 doskokov), Tynščuková 12 - Šafáriková 19, Krajčírová 15, Arnoldová 14 (10 doskokov)