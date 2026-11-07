Posledný tím dal majstrovi zabrať. Levice proti Svitu zmazali 12-bodové manko

Patrioti Levice zvíťazili v 8. kole basketbalovej Tipos SBL nad Iskrou Svit 88:79.
Úradujúci majstri prehrávali v priebehu tretej štvrtiny s posledným tímom tabuľky o 12 bodov, no dokázali otočiť nepriaznivý vývoj. Chuba Ohams sa blysol 32 bodmi.
Košice Wolves prehrali s MBK Baník Handlová 65:84, hráči Nitry Blue Wings zdolali Spišských Rytierov tesne 84:83.
Basketbalisti Interu Basket prehrali v predohrávke 20. kola Tipos SBL s BC Prievidza 54:77. Aamer Jordan Muhammad sa na triumfe hostí podieľal 21 bodmi.
Tipos SBL - 8. kolo:
Košice Wolves – MBK Baník Handlová 65:84 (34:39)
Najviac bodov: Brown 16, Kuxhausen a Brunčevič po 15 - Napper 26, Davis 23, Craig 12
Nitra Blue Wings – Spišskí Rytieri 84:83 (47:42)
Najviac bodov: Bonner 16, Bolek 15, Brown a Fusek po 11 - Kenney 26, Richardson 23, Cato 17
Patrioti Levice – Iskra Svit 88:79 (40:43)
Najviac bodov: Ohams 32, Chavez 25, Brooks 11 - Atwood 24, Barnes 14, Parsons 12
predohrávka 20. kola:
Inter Basket – BC Prievidza 54:77 (30:41)
Najviac bodov: Benson 15, Randuška 12, Gregor, Golian a Pukančík po 6 - Muhammad 21, Massie 12, Eugene 10