Posledný tím dal majstrovi zabrať. Levice proti Svitu zmazali 12-bodové manko

Hráči Levíc v 4. kole Tipos SBL
Hráči Levíc v 4. kole Tipos SBL (Autor: TASR)
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TASR|8. nov 2026 o 00:13
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Chuba Ohams sa blysol 32 bodmi.

Patrioti Levice zvíťazili v 8. kole basketbalovej Tipos SBL nad Iskrou Svit 88:79.

Úradujúci majstri prehrávali v priebehu tretej štvrtiny s posledným tímom tabuľky o 12 bodov, no dokázali otočiť nepriaznivý vývoj. Chuba Ohams sa blysol 32 bodmi.

Košice Wolves prehrali s MBK Baník Handlová 65:84, hráči Nitry Blue Wings zdolali Spišských Rytierov tesne 84:83.

 Basketbalisti Interu Basket prehrali v predohrávke 20. kola Tipos SBL s BC Prievidza 54:77. Aamer Jordan Muhammad sa na triumfe hostí podieľal 21 bodmi.

Tipos SBL - 8. kolo:

Košice Wolves – MBK Baník Handlová 65:84 (34:39)

Najviac bodov: Brown 16, Kuxhausen a Brunčevič po 15 - Napper 26, Davis 23, Craig 12

Nitra Blue Wings – Spišskí Rytieri 84:83 (47:42)

Najviac bodov: Bonner 16, Bolek 15, Brown a Fusek po 11 - Kenney 26, Richardson 23, Cato 17

Patrioti Levice – Iskra Svit 88:79 (40:43)

Najviac bodov: Ohams 32, Chavez 25, Brooks 11 - Atwood 24, Barnes 14, Parsons 12

predohrávka 20. kola:

Inter Basket – BC Prievidza 54:77 (30:41)

Najviac bodov: Benson 15, Randuška 12, Gregor, Golian a Pukančík po 6 - Muhammad 21, Massie 12, Eugene 10

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Hráči Levíc v 4. kole Tipos SBL
    Hráči Levíc v 4. kole Tipos SBL
    Posledný tím dal majstrovi zabrať. Levice proti Svitu zmazali 12-bodové manko
    dnes 00:13
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