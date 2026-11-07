VIDEO: Neuveriteľný kúsok Dončiča. Tesne pred sirénou skóroval z obrovskej diaľky

Slovinský basketbalista Luka Dončič opäť ukázal, prečo patrí medzi najväčšie hviezdy NBA. V závere prvého polčasu ďalšieho zápasu Pohára NBA medzi Los Angeles a Portlandom predviedol neuveriteľnú strelu v drese Lakers, keď tesne pred sirénou premenil pokus z približne 62 stôp (18,9 metra).
Slovinec napokon doviedol Los Angeles k cennému víťazstvu nad Portlandom 124:118. Celkovo mal Dončič na konte až 53 bodov, 5 doskokov a 5 asistencií.
Neuveriteľná strela Dončiča
Premenil 17 z 33 streleckých pokusov z hry vrátane piatich trojok a pridal aj 14 úspešných trestných hodov z 18.
V závere prvého polčasu premenil neuveriteľnú strelu z troch štvrtín ihriska so záverečným klaksónom, ktorou znížil na 53:60.
VIDEO: Úspešná strela z diaľky od Dončiča
"Myslím, že to zmenilo celú energiu v tíme aj v hale. Bola to dôležitá strela, tak som sa rozhodol, že ju dám," poznamenal Dončič s úsmevom.
"Keď máte v tíme niekoho, kto dokáže dávať takéto strely, je to jednoducho zábava," uviedol pivot Lakers Walker Kessler, ktorý si pripísal 16 bodov a 12 doskokov.
"Je neuveriteľné sledovať ho. Je neuveriteľné hrať po jeho boku. Pre mňa je to MVP. Myslím, že v tejto chvíli je to úplne jasné. "
Hviezdny Slovinec pokoril hranicu 50 bodov už druhýkrát v sezóne a je najlepším strelcom NBA s priemerom viac ako 40 bodov na zápas.
"Luka vie veci, ktoré možno zvládne len hŕstka ľudí, alebo tiež vôbec nikto," povedal tréner Lakers J.J. Redick. "Keď vystrelí z troch štvrtín ihriska, človeka prekvapí, ak lopta aspoň neprejde obrúčkou a nevypadne von, alebo ju aspoň nezasiahne," dodal.
VIDEO: Výkona Dončiča proti Portlandu
Lakers následne ovládli tretiu štvrtinu 34:15 a vykročili za ôsmym víťazstvom v úvodných desiatich stretnutiach. Dončičovi sekundoval Austin Reaves s 25 bodmi.
V drese Portlandu, ktorý premenil 19 trojok, zaznamenali po 22 bodov Damian Lillard a Deni Avdija.
Wembanyama s ďalším vydareným predstavením
Victor Wembanyama nadviazal na výkon s 52 bodmi a 24 doskokmi proti Dallasu ďalším vydareným predstavením.
Proti Sacramentu zaznamenal 30 bodov a 14 doskokov, pričom odohral takmer osem minút menej. San Antonio zvíťazilo presvedčivo 124:109.
VIDEO: Wembanyama a jeho výkon
Dylan Harper, Stephon Castle a Devin Vassell prispeli k víťazstvu po 19 bodov. Na druhej strane zaznamenal nováčik Darius Accuff 22 bodov, pivot Domantas Sabonis pridal 17 bodov a 12 doskokov.
San Antonio si vďaka 15 premeneným trojkám z 30 pokusov a 42 úspešným trestným hodom zlepšilo bilanciu na 7 víťazstiev a 2 prehry.
Sacramento sa nachádza na spodných priečkach Západnej konferencie s jediným víťazstvom z ôsmich zápasov.
LeBron James neuspel proti bývalému tímu
Až druhú prehru v desiatom zápase sezóny utrpela Philadelphia, ktorá podľahla na palubovke Clevelandu 95:119. LeBron James sa proti svojmu bývalému tímu presadil za 31 minút iba ôsmimi bodmi.
Joel Embiid zaznamenal len šesť bodov, keď nepremenil ani jednu z deviatich striel z hry. V drese Clevelandu nastrieľal Donovan Mitchell 23 bodov a Evan Mobley pridal 22. Philadelphiu, ktorá vedie Východnú konferenciu, prenasleduje Boston.
VIDEO: Tatum výrazne pomohol Bostonu
Ten zvíťazil na palubovke Charlotte jednoznačne 119:80. Výrazne sa presadil Jayson Tatum, ktorý zaznamenal 34 bodov, deväť asistencií a osem doskokov. Siedme víťazstvo dosiahla aj oslabená Minnesota, ktorá triumfovala v New Orleans 115:109.
Pri absencii Anthonyho Edwardsa potiahol tím Ayo Dosunmu s 26 bodmi. Po úvodných šiestich víťazstvách utrpel Memphis už tretiu prehru za sebou.
Oklahoma City vyhrala 128:97. Lídrami víťazného tímu boli Ajay Mitchell s 35 bodmi a Shai Gilgeous-Alexander s 28 bodmi.
Atlanta zvíťazila nad Washingtonom 139:132. Predviedli sa Nickeil Alexander-Walker s 28 bodmi, Luguentz Dort s 25 bodmi a Onyeka Okongwu s 22 bodmi, ku ktorým pridal 10 doskokov.
Atlanta vyhrala tretí zápas za sebou a vo Východnej konferencii jej patrí štvrté miesto s bilanciou 6 víťazstiev a 4 prehry.
Na palubovku Hawks sa prvýkrát po odchode do Washingtonu vrátil Trae Young. Zaznamenal 23 bodov a 10 asistencií, pripísal si však aj deväť strát.
Výsledky NBA:
Atlanta Hawks - Washington Wizards 139:132 (28:32, 38:27, 39:35, 34:38)
Najviac bodov: Alexander-Walker 28, Dort 25, Okongwu 22 (10 doskokov) - K. George 33, Johnson a Young (10 asistencií) po 23
Charlotte Hornets - Boston Celtics 80:119 (20:40, 19:30, 18:26, 23:23)
Najviac bodov: Reid 14, Salaun 13, S. James 11 - Tatum 34, White 18, Pritchard 12
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 119:95 (33:22, 29:32, 29:20, 28:21)
Najviac bodov: D. Mitchell 23, Mobley 22, Harden 17 - Brown 20, Edgecombe 19, Maxey 17
Dallas Mavericks - Utah Jazz 112:100 (26:28, 31:29, 32:19, 23:24)
Najviac bodov: Washington 26, Flagg 21 (10 doskokov), Irving 14 - Markkanen 24, Peterson 21, K. George 16
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder 97:128 (28:35, 21:36, 27:27, 21:30)
Najviac bodov: Jerome 21, Edey 14, Coward, Grant a Small po 10 - A. Mitchell 35, S. Gilgeous-Alexander 28, McCain 21
Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 107:121 (29:24, 31:27, 27:38, 20:32)
Najviac bodov: Herro 23 (10 asistencií), Burries 21 (11 doskokov), Jaquez 14 - Barrett a Martin po 27, Murray-Boyles a Pöltl (11 doskokov) po 19
New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 109:115 (30:27, 21:30, 28:20, 30:38)
Najviac bodov: Fears 24, Matkovič 18, Bey 17 - Dosunmu 26, McDaniels 23, Ball 22
Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)
Najviac bodov: Dončič 53, Reaves 25, Kessler 16 (12 doskokov) - Avdija (11 asistencií) a Lillard po 22, Camara 18
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 109:124 (29:38, 27:37, 24:24, 29:25)
Najviac bodov: Acuff 22, Sabonis 17 (12 doskokov), LaVine 14 - Wembanyama 30 (14 doskokov), Castle, Harper a Vassell po 19
Tabuľky NBA
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