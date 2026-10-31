Basketbalisti Prievidze zostávajú stopercentní, zdolali aj Spišských Rytierov

Basketbalisti MBK Handlová si pripísali druhý triumf v tejto sezóne Tipos SBL.
V sobotňajšom dueli 7. kola zvíťazili na domácej palubovke nad Lučencom 95:89 a svojmu súperovi ukončili sériu troch výhier.
Svit nezvíťazil ani na siedmy pokus, keď na domácej palubovke podľahol Komárnu 84:90. Hostí potiahol za triumfom 32 bodmi Brandon Newman, ktorý premenil 5 zo 7 pokusov za tri body.
Košice Wolves zvíťazili na palubovke nitrianskych Blue Wings 92:84 a po treťom víťazstve za sebou sa posunuli na tretiu priečku. Na výhre hostí sa 28 bodmi podieľal Johnny Hughes.
Prievidza zvládla víťazne aj svoj šiesty zápas v sezóne Tipos SBL a je na čele tabuľky, keď zdolala Spišských Rytierov 101:90.
Hostia ešte v závere tretej štvrtiny prehrávali, ale vo štvrtej 10-minútovke súpera jasne prevýšili. Tridsiatimi bodmi sa v drese Prievidze blysol Christyon Eugene.
Tipos SBL - 7. kolo:
Nitra Blue Wings – Košice Wolves 84:92 (34:51)
najviac bodov: Bonner 18, Ikpe 17, Hawkins a Adley po 12 - Hughes 28, Kuxhausen 22 (4 trojky), Brown a Gill po 11
Spišskí Rytieri – BC Prievidza 90:101 (55:53)
najviac bodov: Kenney (16 doskokov) a Chatman (4 trojky) po 19, Richardson 14 - Eugene 30, Massie 21, Hronský 20
MBK Baník Handlová – BKM Lučenec 95:89 (49:37)
najviac bodov: Davis 24, Napper a Robinson po 16 - Lawrence a Thomas po 16, Campbell 13
BK Iskra Svit – BC Komárno 84:90 (36:41)
najviac bodov: Barnes 26 (4 trojky), Parsons (10 doskokov) a Campbell po 15 - Newman 32 (5 trojok), Morris 15 (10 doskokov), Dubinski (10 asistencií) a Collum po 13ň