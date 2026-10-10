Piešťanské Čajky a Ružomberok potvrdili úlohu favorita, naďalej sú bez prehry

Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v sobotnom dueli 4. kola Tipos extraligy na domácej palubovke nad BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 83:60.
Úradujúce majsterky tak vyhrali aj svoj štvrtý zápas v sezóne.
Stopercentnú bilanciu majú aj Young Angels Košice, ktoré zdolali Trenčín 84:66. Piešťanské Čajky si poradili s bratislavským Slovanom 93:46 a majú na konte tri víťazstvá z troch stretnutí.
Ivanka pri Dunaji sa radovala z prvého triumfu, keď v tesnom súboji zvíťazila na palubovke Šamorína 83:80.
Tipos extraliga žien - 4. kolo:
MBK Ružomberok – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica 83:60 (40:38)
najviac bodov: Jackovecová 19, Smithová 14, Andělová a Yeaneyová po 12 - Currenceová 15, Maliarová 10, Janštová a Lukčová po 8
Piešťanské Čajky – WBC Slovan Bratislava 93:46 (46:23)
najviac bodov: Eddingsová 20, Washingtonová, Szmereková, Žilinská (12 doskokov) a Erdélyiová po 10 - Rodáková 11, Fadrhonsová 10, Vargová 7
ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 80:83 (35:41)
najviac bodov: Hrymaljuková 25, Pančuková 22, Slivkárová a Slamová po 11 - Krajčírová 19, Washingtonová 16, Tátošová 14
Young Angels Košice – Basketbal Trenčín 84:66 (51:35)
najviac bodov: Blackstenová 25, Lawrenceová 20 (12 doskokov), Ransomová 15 (11 doskokov) - Ivanjuková 14, Maričová 12, Williamsová 8