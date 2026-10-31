VIDEO: LeBron rozhodol záver proti šampiónom. Philadelphia zdolala Knicks aj druhýkrát v sezóne

Basketbalisti Philadelphie 76ers zdolali v zápase zámorskej NBA úradujúcich šampiónov New York Knicks 98:93.
K víťazstvu v úvodnom vystúpení v NBA Cupe ich doviedli Tyrese Maxey s 27 bodmi a LeBron James, ktorý zaznamenal 20 bodov, deväť doskokov a osem asistencií. Philadelphia zdolala obhajcov titulu aj v druhom vzájomnom stretnutí sezóny.
Toto bol určite jeho najlepší zápas
Knicks ešte 92 sekúnd pred koncom viedli 90:89 po trojke Jalena Brunsona, no James následne vrátil vedenie domácim a 11,9 sekundy pred koncom definitívne spečatil ich triumf. Štyridsaťjedenročný veterán podľa trénera Nicka Nursea odohral najlepší zápas od letného príchodu do Philadelphie.
„Bol skvelý počas celého stretnutia. Už predtým hral dobre, ale toto bol určite jeho najlepší zápas,“ povedal Nurse podľa AFP. Brunson bol s 24 bodmi najlepším strelcom Knicks, ktorí utrpeli štvrtú prehru v šiestom zápase sezóny.
„Treba pochváliť Philadelphiu, keďže zvíťazila. Keď sme sledovali ich duel, tak bolo zaujímavé sledovať, ako sa dokázali jednoducho rozbehnúť v prvom polčase. Z ľavej, ale aj pravej strany boli v našom podkošovom priestore a my sme sa trápili. To sa ukázalo aj na štatistikách.
K tomu sa pridali u nás straty, ktoré sa s nami ťahajú od začiatku sezóny. Chceme triafať veľké strely, ale najskôr musíme premieňať jednoduché veci. Často sa stáva situácia, že chce hrať hráč individuálne, čiže musíme zlepšiť mnohé veci,“ uviedol v pozápasovom rozhovore tréner New Yorku Mike Brown.
Curry predbehol Wilkinsa
Veľký obrat predviedli hráči Golden State, ktorí zdolali Los Angeles Lakers 112:95, hoci po prvej štvrtine prehrávali 15:38. V druhej však rovnakým pomerom triumfovali a do prestávky vyrovnali na 53:53.
Stephen Curry nastrieľal 31 bodov a v historickom poradí strelcov NBA sa s celkovým počtom 26.674 bodov posunul na 18. miesto pred Dominiquea Wilkinsa. Lakers nestačilo ani 37 bodov Luku Dončiča.
Houston už nie je neporazený
Dallas pripravil Houstonu prvú prehru v sezóne, keď zvíťazil 116:111. Kyrie Irving sa na triumfe podieľal 35 bodmi, Cooper Flagg pridal 33. Rockets predtým vyhrali všetkých päť stretnutí.
„Nepremenili sme pokusy pri dobre vypracovaných pozíciách. K tomu sa pridali útočné doskoky, ale to sa stane, pretože nie každý večer môže byť dokonalý. Mali sme oveľa striel a trestných hodov ako súper, no nepadlo to a vtedy sa musíme zamerať na iné veci,“ zhodnotil prehru kouč Houstonu Ime Udoka.
Triple-double Antetokunmpa
Miami zdolalo Indianu 145:125, keď Jannis Antetokunmpo zaznamenal triple-double za 31 bodov, 17 doskokov a desať asistencií. Pre Heat to bolo druhé víťazstvo za sebou po štvorzápasovej sérii prehier.
Pacers mali k dispozícii len 11 hráčov naproti tomu, po 42-bodovej prvej štvrtine však postupne stratili pevnú pôdu pod nohami.
„Snažili sme sa čo najviac narušiť ich ofenzívu. V prvej štvrtine dali veľa bodov, my sme hľadali ako keby zvláštne pozície na strely. Keď sme však zabrali v defenzíve, tak sa nám oveľa ľahšie hralo v ofenzíve. Vtedy je to celé ľahšie,“ zamyslel sa Antetokunmpo.
Prvé víťazstvo príde, o tom niet pochýb
Boston si poradil s Chicagom 125:111 aj zásluhou 30 bodov Paytona Pritcharda a 26 bodov Jaysona Tatuma. Vo východnej konferencii zostáva Brooklyn posledným tímom bez víťazstva, doma prehral s Detroitom 94:110.
Hostia položili základ úspechu v druhej a tretej štvrtine, celkovo vyhrali tento úsek hry o 33 bodov.
„Nechceme hrať s nejakou úzkosťou, ale proste naplno a pokračovať v tých veciach, ktoré nám šli proti Bostonu. Prvé víťazstvo príde, o tom niet pochýb. Verím nášmu procesu,“ vyhlásil tréner Nets Jordi Fernandez.
NBA - výsledky (sobota, 31. október):
Washington - Charlotte 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20)
Najviac bodov: Davis 25 (13 doskokov), Young 21, Dybantsa 17 - Miller 19, Reid 12 (11 doskokov), Diabate 10 (12 doskokov)
Boston - Chicago 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)
Najviac bodov: Pritchard 30, Tatum 26, George 18 - Wilson 23, Powell 16, Buzelis 14
Brooklyn - Detroit 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)
Najviac bodov: M. Wagner 16, Randle 15, Porter 13 - Cunningham 20, Holland 18, Robinson 17
Philadelphia - NY Knicks 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)
Najviac bodov: Maxey 27, Simons 21, James 20 - Brunson 24, Towns 22, Bridges 12
Toronto - Orlando 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)
Najviac bodov: Barnes 41, Quickley 17, Murray-Boyles 15 - Bane 28, F. Wagner 26 (11 asistencií), Carter 20
Dallas - Houston 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27)
Najviac bodov: Irving 35, Flagg 33, Gafford 18 - Durant 28, Smith 22, VanVleet 16
Miami - Indiana 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37)
Najviac bodov: Antetokounmpo 31 (17 doskokov a 10 asistencií), Adebayo 27, Thompson 25 - Jackson 24, Nembhard 22, Walker 14
Minnesota - LA Clippers 127:101(34:24, 35:32, 29:25, 29:20)
Najviac bodov: Ball 24, McDaniels 23, Hyland 19 - Garland 24, Lopez 13, Hačimura a Wagler po 12
Golden State - LA Lakers 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15)
Najviac bodov: Curry 31, Podziemski 21, Melton 16 - Dončič 37, Reaves 21, Kessler 10 (13 doskokov), LaRavia a Thybulle po 10
Phoenix - Denver 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24)
Najviac bodov: Bridges 24, Brooks 22, Booker 20 - Murray 39, Braun 31, Jokič 18 (10 asistencií)
Tabuľky NBA
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