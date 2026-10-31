Piešťanské Čajky boli v Košiciach suverénne, atakovali stobodovú hranicu

Vpravo hráčka Piešťan Ema Szmereková
Vpravo hráčka Piešťan Ema Szmereková (Autor: TASR)
TASR|31. okt 2026 o 19:01
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Čajky si držia druhé miesto v tabuľke.

Piešťanské Čajky zvíťazili na palubovke CBK Košice vysoko 98:37 v sobotňajšom dueli 7. kola basketbalovej Tipos extraligy žien.

S jedinou prehrou na konte sa tak držia na druhej priečke priebežnej tabuľky, zatiaľ čo CBK okupuje bez víťazstva posledné miesto.

Basketbalistky MBK Ružomberok zdolali Young Angels Košice 73:68. Svojím súperkám pripravili prvú prehru v sezóne, a tak sú ako jediné v tejto sezóne stále nezdolané.

Domáce sa pri šiestom triumfe v extraligovej sezóne mohli opäť spoľahnúť na Oľhu Jackovecovú, ktorá dala 17 bodov.

Hostkám nestačili na víťazstvo ani výkony 25-bodovej Kelsey Ransomovej a 22-bodovej Kylee Blackstenovej.

Banská Bystrica po dominantnom výkone v druhom polčase zdolala Šamorín 78:43 a ukončila sériu troch prehier, pričom v tabuľke sa nachádza na štvrtej pozícii.

Šamorín je aktuálne ôsmy. Ivanka pri Dunaji sa posunula na šieste miesto pred Trenčín, s ktorým si poradila na jeho palubovke tesným výsledkom 72:67.

Tipos extraliga - 7. kolo:

CBK Košice – Piešťanské Čajky 37:98 (19:44)

najviac bodov: Rostocká 10, Kašperanová a Czakóová po 7 - Erdélyiová 22, Eddingsová 17, Moravčíková 15

Basketbal Trenčín – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 67:72 (45:34)

najviac bodov: Ivanjuková 16, Jamazakiová a Maričová po 13 - Arnoldová 24, Krajčírová 12 (11 doskokov), Gažiová 11

BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica – ŠBK Šamorín 78:43 (22:24)

najviac bodov: Currenceová 22 (4 trojky), Matejčíková 16, Žilková 13 (11 doskokov) - Kononučenková 10, Hrymaljuková a Dorková po 7

MBK Ružomberok – Young Angels Košice 73:68 (39:28)

najviac bodov: Jackovecová 17, Smithová 11, Kraislová a Andělová po 8 - Ransomová 25 (10 doskokov), Blackstenová 22, Lawrenceová 15

Tabuľka Tipos Extraligy žien

Basketbal

Basketbal

    Vpravo hráčka Piešťan Ema Szmereková
    Vpravo hráčka Piešťan Ema Szmereková
    Piešťanské Čajky boli v Košiciach suverénne, atakovali stobodovú hranicu
    dnes 19:01
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